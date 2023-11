Sin motibu a kondená Vernond Rombley komo asesino? Un tim di investigashon ta boga pa trata e kaso di nobo, pero korte na Kòrsou promé ku esaki ke mas investigashon. Famianan i amigunan ta reakshoná rabiá i desapuntá.

Rombley a haña kastigu di 15 aña de sèl pa asesinato. Serka un atrako na e minimarket Wah Wei na 2014 e doño di trinta aña di edat Li Zufeng a pèrdè su bida.

Rombley ta ninga ku e ta enbolbí i segun investigadónan di e Innocence Project hulandes ta konfirmá su inosensia riba diferente punto.

E famia a spera ku, ku un petishon pa revishon lo a bini un kambio den e kastigu, pero korte awor solamente a bini ku un sentensia intermedio. Pasobra riba un punto sí e wesnan ke un mas investigashon: di e diferensia di haltura di kurpa di Rombley i di e malechor riba e kámara di vigilansia di e minimarket.

Investigashon di haltura di kurpa

E Instituto Forénsiko Hulandes (NFI, Nederlands Forensisch Instituut) awor mester hasi un investigashon independiente di e haltura di kurpa di e asesino kondená. Si for di e investigashon sali un diferensia di haltura di kurpa esaki ta prueba nobo den e kaso. Posiblemente mester trata e kaso di nobo e ora ei.

E hòmber den e vidio, dependiente di kua investigashon ta usa, su haltura ta entre 1.67 i 1.69 meter; Rombley su haltura ta 1.76 meter.

‘Tin mas diferensia visibel’

Ademas por mira klaramente ku e kabei di e perpetradó den e imágennan i e kabei di Rodney ta basta diferente. Rombley tin hopi kabei ‘dread’, e persona den e vidio ta bisti un pèchi. Ta parse imposibel ku por a hinka asina tantu ‘dread’ bou di un pèchi asina.

E posishon di e sehanan tambe ta masha diferente, e tim di Innocence Project ta bisa. I tin un diferensia di uso di man robes i man drechi di e persona den e video i e persona kondená Rombley.

App ku a disparsé i ‘hunga tòf’

Ademas hustisia lo a kita 413 mensahe di app for di Rodney su telefòn, segun e tim di investigashon di e Innocence Project. Esaki lo a sosodé despues ku polis a konfiská e selular. Asina a kita eventual mensahe ku por a eksonerá Rombley.

Den un parti di e appnan ku ainda ta den e telefòn, Rombley ta broma serka poko mucha muhé ku e lo a kometé un asesinato. “E ta hunga tòf” segun su abogadonan.

Korte no ta konvensí

Korte, a base di loke e Innocence Project a presentá, no ta mira echo nobo òf prueba pa trata e kaso di nobo, loke visiblemente a desapuntá e famianan hopi. Korte no ta haña ku tin prueba tampoko ku polis a paga un parti di e appnan.

“Bon ta haña ku esaki ta masha straño? E appnan ei no por disparsé di mes!”, un famia rabiá ta bisa.

“Nos ta berdaderamente babuká di e argumentonan di wes”, Lucio Ricardo, un di e investigadónan (Innocence Project) ta reakshoná. “Si polis no a paga nan, ken sí? Vernond mes no por a hasié si polis a konfiská su telefòn.”

“Korte ta djis pone kantidat di material di prueba ku a hasi investigashon largu i amplio di nan un banda”, segun Ricardo.

“Nos no por pèrdè speransa!”

“E úniko ku a keda awor ta speransa”, un di e famianan ta reakshoná. “Speransa ku e investigashon di NFI ta saka na kla ku Vernond no por a kometé e asesinato. E speransa ei ta e úniko kos nos tin ainda. Nos no por pèrdè esei!”