Famianan di rèper Boechi ku a asesiná ta aliviá tokante e echo ku wes a duna dos kastigu pisá – te ku 22 aña será – pa asesinato. Na mes momento nan ta haña ku ta ‘frustrante’ ku no ta kla pakiko mester a asesiná e rèper.

Djabièrnè banda di dos or di atardi, wes den Sala Grandi di korte di Kòrsou a sentensiá kontra Christopher Z., presente na paña oraño di prizòn. E otro sospechoso Churendi C., bisti na karson kòrtiku a wak via un konekshon di internet for di Boneiru kaminda e ta será.

E viuda di Boechi, Niandy Windster-Losiabaar, a wak via Internet for di Hulanda. Den e sala tabatin famia, amigu i prensa. I kuater polis ku maskarada na kara bon armá ku nan man riba nan arma.

Korte ta konsiderá ku tin prueba ku e dos hòmbernan a asesiná Boechi den anochi di 9 di desèmber. Nan a hasi esaki ora e rèper a bestèl kuminda na un trùk di pan na Rooseveltweg. Z. i C. tabata kore den outo tras di e rèper. Ora el a para i a bestèl kuminda Z. a baha for di outo. El a kana bai e outo kaminda Boechi a bai sinta warda su kuminda.

Z. a tira seis òf shete bia, kuater bia bala a kue Boechi. Un di e balanan a mat’é. Detaye remarkabel: Z. ta famia di Boechi. Djabièrnè pasá, den korte el a skucha wes, e no a bisa nada i el bai atrobe, kompaña pa e polisnan.

Segun wes no tin duda: C. i Z. a tira ‘un hòmber hóben, tata di diferente yu, den floresementu di su bida i karera’, mata. E asesinato a shòk komunidat kurasoleño, korte ta bisa.

22 i 20 aña di kastigu di prizòn

Christopher Z. ta haña 22 aña den sèl. Durante e trato di e kaso el a apelá na su derechi di no bisa nada. Anteriormente el a bisa polis ku na ora di e asesinato e tabata malu na kas. Pero deklarashon tokante esaki di su mama, ruman hòmber i amiga segun wes no ta konfiabel.

Z. a bisa tambe ku den e dianan rònt di e asesinato el a fia Churendi C. su telefòn. Esei tambe wes a konsiderá improbabel.

C. a laga sa ku e no sa nada di un asesinato. El a kere ku e lo a bai atraká e rèper, ku meta di hòrta su kadena karu. Pero esaki tampoko wes no a haña di ningun balor. E ta haña un kastigu di sèl di 20 aña.

Na nòmber di e viuda di Boechi OM a pidi un indemnisashon di daño di 50 mil florin antiano. Di esaki wes a otorgá 30 mil florin pa daño material, no a otorgá e daño inmaterial di 20 mil florin ku a pidi. Pa esaki e famia por kuminsá un prosedura sivil, segun wes na Kòrsou.

‘Nos no ta haña Boechi bèk ku esaki’

E famianan presente a skucha e pronunsiashon di e sentensia den silensio; e viuda Niandy tampoko no a reakshoná riba e sentensia di wes.

Pafó di korte den un reakshon kòrtiku e famianan a bisa ku nan ta satisfecho. Pero nan no ke duna muchu detaye di e kaso. “Kiko ku e sentensia ta, nos no ta haña Buchi bèk.”