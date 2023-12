Atrobe tin problema ku diferente pagomátiko na Boneiru. Vários bia pa siman no por pen e suma ku a pidi, no ta logra di pone sèn riba un kuenta òf e mashinnan no ta traha.

“Ta un problema grandi, pasobra tin hopi hende na Boneiru ku ta usa sèn kèsh”, un dama boneriano ku ta traha serka banda di un pagomátiko ta reakshoná. “Ta kasi tur siman sa tin problema, espesialmente den wikènt!”

Mayoria di empresario chikí ta preferá di no usa pagomátiko pa motibu di e gastunan adishonal. Sin kèsh por ehèmpel bo no por bai sine, plasa òf trùk di kuminda. “Espesialmente na Rincon e problema ta grandi, pasobra ei ta un so tin. E ora ei sí ta bira fèrfelu: bo mester bai te Playa!”

Kèsh èkstra

“Personalmente mi ta mira e kos aki ta sosodé sigur 2 aña kaba, ku semper e pagomátikonan ta for di servisio”, Jeanine ta reakshoná. “Tin bia bo mester purba vários dia! Ta p’esei semper mi ta purba di tin kèsh èkstra.”

Na e ofisina prinsipal di MCB sa sosodé ku tur dos e bankomátikonan ta for di servisio. “E bankomátiko aki na Nikiboko tin hopi tempu será kaba”, un hòmber ta bisa. Es ku tòg mester di sèn kèsh, mester buska un pagomátiko ku sí ta traha. “Kana rònt kore rònt. E kos ta bira un búskeda.”

“Ami por lo ménos un bia pa siman tin un momento ku un pagomátiko no ta traha. “Poko tempu ei mi a mira un turista di krusero frustrá pasobra e tabatin mester di kèsh i no por a haña nada. No ta bon pa ekonomia tampoko si di e manera aki turista no por saka niun sèn.”

Reakshon di MCB

Kasi tur pagomátiko ta di Maduro & Curiel’s Bank (MCB). “Aktualmente ta traha na un plan pa remplasá tur nos mashinnan pagomátiko. Pero ta un solushon di término largu”, e banko ta bisa den un (di dos) reakshon por eskrito riba pregunta di Ret Karibense.

“Riba término kòrtiku nos a hasi nos esfuersonan mas intensivo, pa asina nos por evitá interferensia i ku nos por reakshoná mas lihé den kaso di un interferensia, pafó di ora di trabou tambe.”

Kousa di problema

Pakiko semper tin problema ku e pagomátikonan? “E Bankomátiko/ATM na Caribe Supermarket tin un problema tékniko persistente i pa motibu di esaki ya tin hopi tempu kaba ku e no ta traha. Pa e interferensia aki nos a buska asistensia tékniko i nos ta trahando riba dje.”

Segun e banko e pagomátikonan ta traha malu tambe pa motibu di e manera ku ta usa nan. “Por ehèmpel ku ta usa pas defekto i ku ta hinka sèn kèsh den e apertura di e ATM en bes di usa e ènvelòpnan ku ATM ta duna pa esaki.”

Tampoko no por pone sèn durante e tempu ku ta hasi e mantenshon diario, segun e banko. “E ora ei ta sera e mashinnan pa algun minüt, pero no tur tres pareu.”

Falta di sèn di papel

“Ta posibel ku un mashin di sèn tin un skarsedat di sierto sèn di papel por ehèmpel 10 dòler.” Pakiko e skarsedat ei no ta sali for di e deklarashon. Segun e banko kliente te ainda semper por paga ku pen den pakus ‘pa e suma deseá’, tambe bou di 10 dòler.