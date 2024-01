Renee Fuldauer di 71 aña di edat ya tin dies aña ta kana tur mainta na Kòrsou. Ora riba 18 di ougùstùs e ta dal su ròndu atrobe sin sospechá algu kuater kachó di kaya ta atak’é. Kòrsou a reakshoná konmové, pero insidente di mordementu aktualmente ta sosodé tur siman, asina spesialista di bestia Stanley Ignacio ta mira.

Fuldauer ta konta su relato awor ku el a rekuperá. E tabatin un herida di mordé grandi di kua e mester a rekuperá lunanan largu. “Mi no tin niun tiki miedu di kachó, mi mes añanan largu tabatin hopi kachó na kas, pero for di e dia ei mi no tin kurashi mas pa bai kana den bario.”

Notifikashon

Un kámara di siguridat den e bario ta filma e insidente. Stanley Ignacio komo polis ekstraordinario di problemátika di bestia ta traha na Ministerio Públiko (OM). Segun e e insidente di mordementu di kachó di kaya i kachó ku sí tin doño pero ku no ta keda den kurá, ta okurí frekuentemente.

“Aktualmente nos ta haña notifikashon tur siman di kachó ku ta morde, asta vários bia pa siman”. Ignacio ta bisa ku algu mester sosodé lihé. Mas lihé posibel. Nos ta mira ku aktualmente tin masha hopi kachó riba kaya. Mas ku ántes, pero no ta hasi nada.” Segun e ta Hustisia mester trata ku esaki, pero nan no ta hasi nada ku esaki.

E spesialista di bestia Fuldauer ta stimulá pa hasi denunsia. Pero OM ta indiká ku nan no por hasi nada ku e denunsia.

Reakshon di OM

“Naturalmente nos tin atenshon pa e tipo di situashonnan asina. En bèrdat nos ta di akuerdo ku mester hasi algu kontra e kachónan di kaya, pero kon eksaktamente mester hasi esaki, ainda ta palabrá internamente”, Dayna-Marie Abdoelrahman , Junior Sekretario di Parkèt na OM ta bisa den un reakshon por eskrito riba e email di Fuldauer.

“Den kaso di insidente di mordementu nos por aktua solamente si nos por haña e kachó(nan) i/òf si nos tin un doño na bista, ku mester tene responsabel. Ku otro palabra, OM ta okupá solamente ku e banda penal di e problema aki.”

Segun Abdoelrahman ta e tarea di gobièrnu pa trata ku esaki i tokante esei aktualmente tin kombersashon.

Kampaña

Pero pa Fuldauer e kaso no a kaba ainda. “Lo mi lo tabata ke ta pa mustra ku e problema di kachó di kaya aktualmente ta saliendo for di man. Mi ta mira tambe ku hopi bia ta kolektá sèn pa por duna e kachónan di kaya kuminda, i mi tambe ta haña teribel pa mira e kachónan ei muri hamber, pero asina lo bini mas i mas kachó.”

“Duna e sèn ei pa organisá kampaña pa laga sterilisá nan i kastra nan. Pasobra esei si ta funshonal. Pero pa solamente tene nan na bida ku kuminda, esei ta trese mas kachó. Pasobra e bestianan ta dèk otro, pues ta bini mas i mas kachó di kaya. Tampoko no tin maneho ni mantenshon pakiko e kachónan ei ta resultá riba kaya na promé lugá.”

“Mi no ta pro pa mata nan”, segun Fuldauer. “Kastra nan, sterilisá nan. I pèrkurá pa nan haña un kas, pa asina nan bira ménos i ménos. Pero si no tin lugá ms, i si nan bira muchu hopi, ya, laga nan bai drumi eternamente numa anto. Awor atrobe ta bini henter un generashon di mucha ku ta siña ku nan mester kue un palu òf un pieda. I ku bo mester tira esaki. Esei di bèrdè no ta na benefisio di e kachónan ei.”