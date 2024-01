Kòrsou tabatin un aña super positivo si ta trata di turismo. Ofisina di Turismo di Kòrsou ta ferwagt ku e kantidat di turista ku ta keda na 2024 lo sigui krese pa 600 mil. Kiko e isla por ferwagt na 2024?

Promé ku e pandemia tabatin mas o ménos 450 mil turista, na 2023 esaki tabata mas o ménos 550 mil hende. “Te aworakí nos ta masha kontentu! A alkansá tur ‘target’ i nos tin espektativa haltu pa 2024”, asina direktor di Ofisina di Turismo, Muryad de Bruin ta bisa.

E kantidat di buelo a oumentá na fin di 2023. “Pues nos lo haña hopi mas asiento. E potensia di Hulanda ta grandi, pasobra awor Corendon tambe ta bula pa Kòrsou. Banda di esei nos tin TUI i KLM.”

Pero tambe for di Norte Amérika, nos di dos merkado grandi, tin un kresementu grandi. “Nos tin mas buelo for di Charlotte, Miami tambe ta bai bon. Na desèmber Delta Airlines tambe a kuminsá. Surinam Airways tambe ta bula for di Miami pa Kòrsou.”

Loke ta hasi e perspektivanan positivo, ta ku ‘e ta bai huntu ku un oumento di kamber’, segun e direktor di CBT. “Corendon a kuminsá ku e di dos fase di nan hotèl: e aña aki ta bini mas o ménos 400 kamber aserka. I tin otro proyekto den konstrukshon ku a entregá kaba òf ku mester entregá ainda.”

Kòrsou por hèndel 1 mion turista?

CBT finalmente ta mek riba un mion turista ‘aki algun aña’, De Bruin ta bisa. Pero e pregunta ta si Kòrsou por hèndel e kantidat ei.

Na desèmber e aktividat pa motibu di turismo tabata hopi visibel: e outonan di hür a kaba i e filanan tabata mas largu ku kustumber den e luna ei.

CTB tin un idea kuantu turista Kòrsou por hèndel aktualmente? “Nò. Esei ta bira e proyekto pa 2024”, De Bruin ta konta. “Nos ta bai investigá kiko ta e retonan logístiko pa por ehèmpel restorant, kamber, kaminda.”

Oumentando di energia

Un di e preokupashonnan bou di e abitantenan ta si e isla por hèndel e petishon ku ta oumentando pa energia. “Nos a tene bon kombersashon ku Aqualectra i na ta bisa: nos infrastruktura por hèndel.”

Òf por ehèmpel e asuntu di petishon i oferta: e miedu ku e rekreashon, manera bai un restorant òf dal un kòktel na playa, ta bira mas karu pa habitante si e kantidat di turista di Oropa (euro) i Estados Unídos (dòler) ta oumentá mas. Tin visiblemente mas hende na e sitionan turístiko.

“E pregunta ta si berdaderamente tin un korelashon den esaki”, Bruin ta bisa. “Nos a haña un inflashon despues di Covid, pero esei ta tur kaminda na mundu. Ademas pa importá tur kos pa un isla ta mas karu.”

“Loke nos ke, ta pa e turistanan ta turista di bon kalidat. Pues ku nan ta saka sèn ku ta resultá den nos ekonomia.”

Un asuntu di ‘mindshift’

“Ainda tin hopi aden pa nos abitantenan. Ta un asuntu di mindshift sí: wak posibilidat den hospitality i turismo.”

De Bruin ta mira un desaroyo positivo, e ta bisa. Hopi hende hóben ta kuminsá ku nan propio empresa. Nan meta ta: atraé turista i pèrkurá pa nan tin un eksperensia agradabel. Awor ku e kantidat di buelo a oumentá hopi, ta importante ‘pa yena e stulnan’. Pues ta na nos pa hasi e promoshon rigurosamente otro aña.”

Na Hulanda e nòmber Kòrsou ta ‘masha masha konosí”, De Bruin ta bisa. Pa CTB esei ta eksaktamente un motibu pa hinka mas sèn den promoshon. ‘Kòrsou no ta solamente solo, laman, i playa. Esei nan konosé kaba. Awor nos ke mustra ku nos tin hopi mas di ofresé na eksperensia.”