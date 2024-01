E aña aki tòg lo no bini un kas di ansiano nobo na Boneiru. E plannan ku a anunsiá anteriormente parse no ta alkansabel, Timp-Silberie di Zorg en Welzijn Groep (Grupo Kuido i Bienestar) ta bisa. “Awor nos ta realisá ku no por kaba konstrukshon den un aña.”

For di investigashon ku Grupo Kuido i Bienestar i e partnernan kadena a hasi aña pasá, den kolaborashon ku ministerio di Salubridat Públiko, a Sali ku sigur 70 hende grandi di edat tin nesesidat di un lugá den e kas di ansiano.

Den e kas di ansiano tambe ta bini un sitio di akohida di den dia (kaminda hende grandi di edat ku ta biba na kas ainda por bai pa pasa dia), kuido di respeit (kuido ku temporariamente un otro hende ta tuma ofer di e famia òf konosí ku normalmente ta kuida) i kuido spesial pa ansiano ku demensia.

E kas di ansiano ta masha nesesario

Pues masha nesesario, pasobra tin falta di kas spesial pa hende grandi di edat, miéntras ku e kantidat di petishon pa kuido spesial ta oumentá.

Espesialmente ansiano ku no por biba na kas mas independientemente, no por konta ku e kuido adekuá. “Nos ta spera di kuminsá ku konstrukshon meimei di aña 2025”, Timp-Silberie ta bisa. Ta un proyekto grandi i nos mester registrá tur kos bon.

Segun Timp-Silberie no ta falta di gobièrnu ku ainda no a kuminsá ku e konstrukshon. “Ta pa motibu di e investigashonnan i konsehonan ku nos mester kolektá pa por konsipiá e programa di eksigensia. Esei ta tur eksigensia ku un kas di kuido mester kumpli kuné, manera kalidat, e sitio, kon mester mantené tur kos pa nan keda funshoná.”

“A mustra nos riba un petishon ku tabatin ei pa un posibel tereno”, diputado Nina Den Heyer di direktiva Samenleving & Zorg (Komunidat i Kuido) ta reakshoná. “Mi a investigá esaki i e ta den prosesamentu. Mi ta kere ku ta esei tin di hasi ku e kousa di e retraso.”

Retraso

E konstrukshon ta atrasá, miéntras ku e nesesidat ta grandi. Den Heyer ta bisa ku e lo bai traha riba esaki. “E nesesidat ta konosí i mester tene e kombersashonnan ku stakeholder, entre nan tambe ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte”, segun Den Heyer.

Segun Timp-Silberie ta posibel ku e kantidat di ansiano ku tin nesesidat di un lugá den e kas di ansiano ta mas haltu. “Ounke a tene kuenta sí ku e kantidat di ansiano ku ta oumentá na Boneiru.” Aktualmente no ta kla ki dia e hendenan por muda pa e kas di ansiano.