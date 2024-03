Djaluna 4 di Mart a kuminsá e konferensia di trabou di tres dia ku ta tuma lugá na Utrecht, Hulanda. Esensia di e konferensia di trabou aki ta revishon di WolBES i FinBES. Esaki ta e lei di Entidat Públiko Boneiru, Statia i Saba ku tin ankrá e relashon di gobernashon i finansa ku Hulanda.

Diputadonan i konsehalnan ta bai eksigí mas outonomia pa Boneiru. Sinembargo parse ku e gobernantenan mes ta dividí den esaki. Simannan largu tabatin basta diskushon tokante e proseso di preparashon pa e revishon aki. Promé ku e biahe pa Hulanda frakshon MPB i frakshon UPB komo oposishon a bisa di tin nan propio punto di bista riba loke mester atendé na Hulanda. Apesar ku tin un dokumentu ofisial ku, segun mayoria di Konseho Insular ta e posishon di Boneiru den henter e revishon aki.

Mas outonomia

Despues di 10-10-10 a yega e momentu pa revisá WolBES i FinBES. Aña pasá Konseho Insular di Boneiru a bai di akuerdo pa bisa Hulanda wanta un ratu pa ku revishon di e leinan aki. Boneiru ke hunga un papel mas aktivo den e proseso. Nan a aserká Statia i Saba pa konhuntamente atendé ku Hulanda, bin ku un punto di salida. Sinembargo esaki no ta kana segun plan, no opstante ku e tres islanan a akordá puntonan komun.

Na e momentu aki Boneiru tin un dokumento kargá pa mayoria di e miembronan di Konseho Insular. Sinembargo e proseso pa yega na e punto di negosiashon aki a risibí basta krítika di parti oposishon. “Nos ta kontra ku a atendé henter e proseso tras di porta será. Nos no por ta boga pa transparensia den gobernashon i na mesun momentu nos ta bai di akuerdo ku e manera a trata esaki”, konsehal Junny Wout di frakshon MPB a bisa.

Si analisá e dokumento aki mester konstatá ku básikamente Boneiru ke bai pa mas outonomia den e struktura estatal. Ta enfatisá ku Boneiru no ta deseá di ta un munisipio di Hulanda i ke salbaguardiá e outodeterminashon di e isla. Banda di esaki Boneiru mes ke determiná e grandura di Konseho Insular i tambe paga kada konsehal un salario ‘full-time’. Pa Boneiru a yega e momentu pa e isla mes apuntá su gezaghèber i no Hulanda.

Boneiru ke mas libertat i espasio riba e tereno finansiero. Interesante pa wak kon Sekretario di Estado Alexandra Van Huffelen ta reakshoná riba e petishon di Boneiru pa e Kompensashon Liber bira un porsentahe fiho di e presupuesto di Reino.

Boneiru ta haña ku e sistema di supervisá i kontrolá di parti Hulanda mester ta otro. “Aworakí esaki no ta sosedé imparsial”, Clark Abraham a bisa den un konferensia di prensa. Pues Boneiru ta bai pa instituí un órgano independiente den kua tin integrá e tareanan di Representante di Reino, Minister di Finansa, Kolegio di Supervishon Finansiero i Kontrolaria General.

Deskonfiansa

Na momentu ku e Kolegio Ehekutivo aktual a sinta i e komishon I & K a tuma enkargo pa e revishon di WolBES i FinBES, oposishon a ekspresá nan deskonfiansa. Nan a bisa públikamente ku mester ta vigilante mirando ku partido Demokrat, spesífikamente Clark Abraham sigur ta planiando pa mishi ku struktura estatal.

Konsehal di frakshon UPB, Jona Chirino ta haña ku Abraham ta usa e revishon aki pa finalmente instituí pa Boneiru e struktura di Öland. “Mi no por nombra un punto spesífiko pero e ta e aktitut. Nan ta bisa ku no ta bai mishi kuné. Pero ta e aire abou mi no ta konfia”, segun Chirino. Daisy Coffie na kabes di e komishon I & K a persistí ku no ta mishi ku struktura estatal sin konsulta pueblo di Boneiru.

Por lo pronto mester warda resultado di e konferensia di trabou pa wak kon Boneiru ta benefisiá di e revishon aki.