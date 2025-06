Studiante kurasoleño ku oportunidat di beka pa doktorá

Pa di promé biaha tin beka pa doktorá disponibel spesialmente pa e parti karibeño di e Reino. Studiante- i investigadónan karibeño ku ke doktorá ku sosten di e Organisashon Hulandes pa Investigashon Sientífiko (NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), por mèldu nan mes te ku djamars mainta 24 di yüni 2025.

“Hopi hende ta pensa: esaki no ta algu p’ami, mi no ta pertenesé na e ‘old boys network’. Pero ta nèt nan nos ke alkansá,” Arnold Lubbers, koordinadó di e programa Investigashon Karibeño, ta bisa. “Si bo tin duda: tuma kontakto ku nos òf ku un investigadó den bo serkania. Bo n’ tin ku hasié bo so.”

Doktoramentu ku impakto riba e islanan

E bekanan pa doktorá ta intentá pa hende ku ta biba riba e islanan òf ku a nase ei, i pa kandidatonan ku un universidat na Aruba, Kòrsou òf Sint Maarten postulá. “Pues no ta bai pa studiante di desendensia karibeño so, pero tambe investigadó ku ke kontribuí na desaroyo di konosementu for di e region,” Lubbers ta splika.

E kondishon ku tin, ta ku e investigashon mester tin impakto sosial riba e islanan “Bo mes por disidí kiko bo investigashon ta trata,” e ta konta. “Basta ku esaki ta relevante pa e parti karibeño di e Reino.”

Ta mèldu inisialmente via un deklarashon di intenshon (‘statement of intent’), den kua kandidatonan ta duna un deskripshon kòrtiku di ken nan ta, kiko nan plan di investigashon ta, i ku kua guia di investigashon nan ke traha.

Investigashon no ‘tokante’, sino ‘for di’ e region

A desaroyá e bekanan pa doktorá, komo un kontesta riba krítika for di e region. “Den pasado nos a finansiá hopi investigashon ehekutá dor di sientífiko hulandes, hopi biaha sin afinashon ku e konteksto lokal. Investigadónan tabata pasa un ratu, kolektá dato, i baha bai,” Lubbers ta bisa.

Awor e aksento ta riba kompromiso personal ku e region. E kandidatonan pa haña un título di dòkter por doktorá na un universidat na Hulanda oropeo sí, pero semper nan mester ta guiá dor di un hende di un instituto di investigashon karibeño. “Asina nos ta sòru pa e perspèktiva di e islanan keda sentral.”

Tiki tempu, pero tin chèns

E tempu ta kòrtiku: interesadonan mester mèldu nan mes promé ku djamars 24 di yüni 2025 11’or di mainta AST (Atlantic Standard Time, manera ora di Kòrsou), via un portal di NWO. Esei ta rekerí preparashon, konsehero di komunikashon Anouschka van de Ven ta atvertí. “Bo tin ku habri un account, yena yen di dato, i tin biaha mester añadí un instituto manualmente na e sistema. Pues, kuminsá na tempu.”

Segun Lubbers ta lógiko ku e promé ronda ta trese pregunta. “Nos a konsultá intensivamente ku e universidat- i investigadónan den e region. Tòg e ta keda un sètùp nobo, i nos mester wak kon e ta desaroyá. Pero ta un oportunidat serio sí: ta shete beka so tin disponibel den e ronda aki.”

No solamente pa awor, pero tambe pa despues

Tambe si bo no ta asina leu, tin sentido pa bo sigui e programa su desaroyo, segun Lubbers. “E bekanan pa doktorá ta bolbe kada dos aña. Pues bo por prepará pa e siguiente ronda.”

E kandidatonan mester tin un diploma Master, òf mester ta pa optené esaki pronto. No tin límite di edat. E yamada ta pa tur área di profeshon – di siensianan humano te tékniko, di ekonomia te salubridat – basta e investigashon tin relevansia sosial pa e region.

Mas informashon òf pregunta?

Riba e wèpsait di NWO tin pará kon interesadonan por inskribí. Bo ta duda ku bo ta bini na remarke? Tuma kontakto libremente ku e tim. “Realmente nos ke mustra ku: esaki ta pa abo tambe,” Lubbers ta enfatisá.