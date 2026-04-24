Investigashon profundo na Selibon: Konseho Insular lo usa instrumento di mas pisá

Pa di promé biaha den historia di Boneiru Konseho Insular a disidí di tene un Enkuesta di Konseho Insular pa investigá Selibon N.V. Ta pa asuntunan di gran interes sosial so ta hasi uso di e instrumento akí, esun di mas pisá ku Konseho Insular ta disponé di dje.
E meta di e investigashon ta pa haña klaridat riba e tomo di desishon i e gobernashon en konekshon ku Selibon. E investigashon lo ta dirigí riba e periodo di 2018 te ku 2025, i mester ta kla na fin di e aña akí, segun plan. A reservá un presupuesto di 409.000 dollar pa e ehekushon, ku un máksimo di te ku mei mion dollar.
Estudio previo
Promé ku a disidí pa un Enkuesta di Konseho Insular, Deloitte Dutch Caribbean a hasi un estudio previo pa determiná si un investigashon profundo ta hustifiká. Segun investigadó Hildegard Nefs tin sufisiente motibu pa implementá e medida di mas pisá. A base di e konklushon ei, Konseho Insular a duna lus bèrdè.
Durante e presentashon a wak e ròl di Bonaire Holding Maatschappij (BHM) den e struktura di kompanianan di gobièrnu tambe. Segun Deloitte e struktura akí ta kompleho, loke ta trese pregunta riba responsabilidatnan i tomo di desishon.
Sorpresa pa partidonan envolukrá
Remarkabel ta, ku no ta tur organisashon envolukrá tabata na altura di e estudio previo. Direktor Adely Susana-Jansen di BHM, a indiká di no por reakshoná, pasobra e no tabata informá. “Mi n’ sa di nada,” el a deklará.
Na Selibon mes, e anunsia di e enkuesta no tabata konosí tampoko. Direktor interino Edsel Winklaar a duna di konosé di no a risibí informashon. Segun e, ta na polítika pa splika kiko ta e intenshon ku e investigashon.
Klaridat pará sentral
E miembro di Konseho Insular Benito Dirksz, ku ta e presidente di e komishon ku ta responsabel pa e Enkuesta di Konseho Insular, ta trese dilanti ku e investigashon no ta pa mustra dede riba hende kulpabel, sino pa haña klaridat. Segun Dirksz tabatin plan pa un Enkuesta di Konseho Insular for di 2024.
A hasi e estudio previo a base di dokumentonan disponibel tokante tomo di desishon, sin enbolbimentu direkto di BHM. “E struktura ta kompleho, i no ta semper ta kla, ta ken ta responsabel. Nos ke logra transparensia, i siña pa futuro,” segun Dirksz.
Kòmbersashonnan konfidensial posibel
E investigashon lo konsistí di análisis di tantu dokumentashon komo deklarashon di testigu. Probablemente algun kòmbersashon lo tuma lugá tras di porta será, pa protehá e reputashon di esunnan envolukrá. “Boneiru ta chikitu. Nos mester anda koutelosamente ku informashon i e reputashon di hende,” Dirksz ta bisa.
Ta spera e konklushonnan di e investigashon mas lat e aña akí. Ta parse ku Konseho Insular ke mustra, implementando un Enkuesta di Konseho Insular, di ta tuma e situashon rondó di Selibon hopi na serio. Pero Winklaar no ta parse impreshoná. “Mi ta deseá nan éksito,” asina e ta bisa.