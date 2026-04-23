NCDR: ‘Trato desigual pa Hulanda Karibense ta na rant di diskriminashon’

E desigualdat entre Hulanda Europeo i Hulanda Karibense ta asina grandi, ku posiblemente ta trata di diskriminashon di polítika na Den Haag. Na e konklushon ei e Koordinadó Nashonal kontra Diskriminashon i Rasismo (NCDR, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme) ta yega despues di su propio investigashon.
Ya pa mas ku 15 aña Boneiru, Saba i Sint Eustatius ta munisipionan spesial di Hulanda. A pesar di promesanan polítiko ripití tokante igualdat, ketu bai e habitantenan tin un lucha diario kontra atrasonan grandi, NCDR ta konstatá. Asina ta, ku mas o ménos un di kada tres habitante di Hulanda Karibense ta biba den pobresa, e akseso na kuido ta limitá, i un parti di e enseñansa no ta kumpli ku eksigensianan básiko di kalidat. Hopi biaha biahamentu entre e islanan ta kostoso i difísil tambe.
‘Fayo demokrátiko’
Den e último añanan gobièrnu hulandes a deklará ku for di 2010 e atrasonan den e munisipionan spesial ta asina grandi, ku mehorashon simplemente lo kosta tempu. “Kuantu tempu mas? Largu bai tin argumento pa no hasi algu”, koordinadó nashonal Rabin Baldewsingh ta bisa. “Mi ta haña esaki un fayo demokrátiko.”
Anto sigur no ta semper ta splika e diferensianan den maneho i legislashon bon kla, loke ta kondusí na situashonnan desigual. Den su konseho, NCDR ta hasi un yamada na e gabinete hulandes pa bini ku solushonnan struktural, na lugá di kada bes atrobe medidanan temporal.Por ehèmpel, e habitantenan di e munisipionan karibense no tin derecho riba un pago pa desempleo (WW-uitkering). E gabinete tin plan pa introdusí esaki ainda pa Hulanda Karibense, pero solamente komo un medida temporal. E ora ei, e habitantenan konserní lo por haña WW te un máksimo di tres luna, miéntras ku habitantenan di Hulanda Europeo por risibí WW for di un mínimo di tres luna.
Koordinadó nashonal Rabin Baldewsingh
Den e rapòrt ta hasi referensia tambe na un kaso resien den korte tokante protekshon kontra kambio di klima na Boneiru. Den su sentensia hues a dikta ku a violá e prohibishon di diskriminashon ankrá den e Tratado Europeo pa Derechonan Humano.