Barionan pober ta keda den problema añ’aden, añ’afó: No tin sufisiente atenshon pa daklosnan na Kòrsou (4)

Bou di e título di: ‘Barionan pober ta keda den problema añ’aden, añ’afó!’, Ret Karibense ta dediká atenshon na desaroyo di e barionan pober na Kòrsou. E intenshon ta pa ilustrá kiko a kambia a traves di añanan pa e barionan marginalisá akí. Na e okashon akí nos rekorido ta trata e problemátika nashonal di e fenómeno di daklosnan. Na Kòrsou no tin sufisiente atenshon ni komprenshon pa daklosnan – hendenan ku no tin un kas fiho pa biba aden. No ta duna sufisiente informashon tampoko riba e fenómeno akí.
Fundashon Kurazorg, ke trese un kambio den e situashon akí. Pa di dos biaha, den seis aña, e organisashon ta tene un Dia di Daklos, pa di un banda tira lus riba e daklosnan i di otro banda mustra komunidat kiko ta nifika ora un persona no tin kaminda pa biba. E di dos Dia di Daklos ta tuma luga dia 12 di sèptèmber 2025, den sentro di bario na Koraal Specht.
Subi kaya
Pa haña e daklosnan, Kurazorg lo subi kaya i buska nan. Tambe Kurazorg ta aserká otro instansianan pa reklutá e hendenan ku no tin kas i ku tin mester di yudansa. Riba e dia akí e persona ku no tin un kas, lo haña kuminda, kuido personal i chekeo médiko. Tambe lo tin trahadó sosial na su disposishon.
E promé edishon di Dia di Daklos a tuma lugá na 2019. Na e okashon ei, organisá pa Kurazorg i Curadoet, a registrá 120 daklos. Mientrastantu tin indikashon ku e kantidat di hende ku ta biba riba kaya, a oumentá.
Promé edishon di Dia di Daklos (2019)
Falta di informashon
Sherwin Margaritha di Fundashon Kurazorg ta splika ku e falta di informashon den komunidat ta e motibu prinsipal pakiko daklosnan no ta risibí sufisiente sosten. Ku e proyekto titulá ‘Sombra di Komunidat’, Kurazorg ta dediká atenshon na kombatimentu di problemanan sosial den komunidat, entre otro kriminalidat i e fenómeno di daklos. “Komunidat no ke atendé ku e problemátika di daklosnan,” Margaritha ta indiká. Según e, “e motibu p’esei ta, ku ta un asuntu hopi delikado. A pesar di ku tin vários instansia ku ta dediká atenshon na e problema, e yudansa brindá no ta sufisiente. No tin sufisiente aseptashon di parti di komunidat pa e grupo aki.”
Despues di e promé Dia di Daklos, a sigi duna yudansa?
Margaritha: “A duna kuido posterior riba prinsipalmente tereno sosial. Esaki ta enserá, duna paña na e daklosnan.” Kurazorg ta konstatá ku tin un definishon ínkompleto di ken mester konsiderá daklos. Tin diferente motibu ku por kondusí na ku un persona ta bira daklos. Margaritha ta menshoná tambe kiko e daklos por spera riba su dia.
Oudio Sherwin 1
Por topa daklosnan rònt Kòrsou i no solamente den sentro di siudat. Último tempu tin tambe varios hoben ku ta bira daklos, segun Margaritha.
Oudio Sherwin 2
Na Kòrsou tin vários instansia ku ta hasi bon trabou pa yuda daklosnan, pero e no ta sufisiente, Margaritha ta sigi splika. “Tin diferente tipo di daklos, loke ta pone ku e instansianan no tin e kapasidat humano i finansiero pa atendé ku tur. Kada organisashon tin su propio maneho i spesialismo. Ta p’esei lo ta bon si introdusi kuido posterior konhunto, pa traha huntu pa e kousa.
Biba den kashi di koriente
Luis Guitterez (73) ta daklos pa mas ku 23 aña, asina e ta bisa Ret Karibense, den un kòmbersashon. Nos a topa kuneden sentro di siudat. El a splika ku e no tin un kas propio, for di despues ku a surgi problemanan familiar i finansiero, i ku gobièrnu a basha kas di su tata defuntu abou tambe, na Marchena.
Luis Guitterez. Foto Dulce Koopman
Entre otro Guitterez a biba den un kashi di koriente na Skalo, despues el a pasa di un sitio pa otro i awor e ta biba den un kurá na Skalo. E ta kobra penshun, for di kua e tin vários debe pa paga. Guitterez a bisa Ret Karibense ku e no ta risibí yudansa di ningun instansia.
Riba e pregunta ku si e lo partisipá na e Dia di Daklos, Guitterez a indiká ku e no tin motivashon ainda pa asistí na e dia, pasobra e ta deseá un asistensia ‘spesífikamente personal’.