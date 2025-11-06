Regresá na e islanan despues di bo estudio: sí òf nò? Vakashon por ta determinante

E aña akí, Ret Karibense a yega di papia ku Roman Monte (29), kende tabata investigando remigrashon di studiantenan karibeño ku ta na Hulanda, komo parti di su Master den Salubridat Públiko Internashonal. Entretantu el a gradua, i e ta kompartí su konklushonnan. El a ripará ku un sentido di bienestar i di ‘hogar’ tin un influensia fuerte riba e eskoho di studiantenan karibeño pa despues di nan estudio na Hulanda regresá na e islanan òf nò. Ounke faktornan práktiko i finansiero tambe ta hunga un papel importante, hopi biaha ta e sintimentu ku tin biaha ta surgi di ripiente despues di vakashon na e isla natal, ta determinante.

“Sin ku hamas mi a biba ei, semper mi a sinti un konekshon fuerte ku e islanan, e hendenan einan.” Monte a lanta na Hulanda ku un mama hulandes-europeo i un tata kurasoleño, ku ken e ta papia papiamentu. “Ku un aksènt hulandes sí,” e ta atmití, hariendo. “Semper mi a sinti ku mi ker a nifiká aIgu pa e islanan. Maske kuantu nos stima e islanan, tur hende ta mira ku ainda tin hopi kos pa hasi riba sierto tereno.”

Pa kontribuí algu na su manera, Monte a disidí durante su Master pa investigá e eskoho di studiantenan karibeño studiando na Hulanda pa bai e islanan bèk òf nò.

Bienestar físiko i mental

Ounke a primera bista no ta asina opvio, e tópiko akí berdaderamente tin di ber ku salubridat. “Kaminda bo ta biba por tin un impakto grandi riba bo bienestar i bo salú mental. Pues, e aspektonan ei ta hunga un ròl den e deseo pa remigrá.

Hopi hende a konta mi: ‘Mi por ta sinti mi mes na kas aki na Hulanda, pero mi hogar mes-mes ta riba mi isla. Ei mi kurason ta.’ M’a papia ku hende tambe, ku a bira malu òf tabata sinti nan mes físikamente ménos salú na Hulanda, i una bes di regreso na nan isla a sinti: ‘Ahn, t’esei!’

‘Simplemente Hulanda no ta pas bon ku mi’

Pa esunnan ku ta disidí di keda na Hulanda, ta hopi importante pa nan tin algu di nan ‘hogar’ kaminda nan ta biba. Un trùk ‘i pan riba marshe, hende di bo mes kultura rondonando bo. E aspektonan ei tin un influensia positivo riba bo bienestar. Di otro banda ta fèrfelu pa hende karibeño ora nan ta marginalisá na Hulanda. Regularmente mi ta tende di rasismo, ku naturalmente tin un efekto negativo riba bo bienestar i e sintimentu di ta na kas.

Monte ta kontentu ku últimamente tin mas atenshon pa e relashon entre emoshon i salú. “E por zona filosófiko kisas, pero no tin un partishon entre kurpa i spiritu, e dosnan ei ta fuertemente mará na otro. Si bo no ta sinti bo felis un kaminda, esei por tin konsekuensianan negativo pa bo salú físiko.”



Roman Monte

Identidat i ambiente sosial

E konekshon entre un hende su identidat i su ambiente sosial ta hunga un gran papel den kon na su gusto e ta sinti su mes kaminda e ta biba, e ta konta. “Bo ambiente sosial ta forma bo identidat, pero bo mester di e mesun ambiente sosial ei tambe, pa bo por ekspresá bo identidat. Si esei no logra, bo por sinti hopi falta di esei. Idioma ta importante den esaki. Hopi hende a bisa ku nan ta ekspresá nan mes otro den nan mes idioma, ku nan ta mas nan mes na papiamentu òf ingles. Pareu ku esei ta kaba ku studiantenan karibeño na Hulanda presisamente ku idioma — por ehèmpel, nan ta haña lès di ingles di un hende no-nativo òf ta huzga nan pa nan hulandes. Eksperiensianan asina ta influensiá bo sentido di balor propio i di sinti bo na kas.”

Mikeely Obersi (24) ta konfirmá e gran papel di idioma. Resientemente e boneriano akí a logra su Master den Arkitektura, i awor e tin su promé empleo na Rotterdam. “Mi ta ripará ku aki tòg lo mi keda semper un strañero un tiki, mirá komo ‘otro’,” e ta konta. “Semper mi ta papia yen di idioma den otro i mi tin un tiki aksento den mi hulandes. Hulandes-europeo ta keda mira mi na un manera straño tin ora, mientras ku esaki no ta sorprendé mi amigunan boneriano.”

Mas e biba na Hulanda, mas e ta sinti falta di su isla. “Mi a nota, por ehèmpel, ku mi ta skucha müzik tradishonal boneriano ku mas frekuensia, mientras ku antes mi no tabata atraé na esei. I mi ta sinti masha falta di e kuminda! M’a haña un sitio na Rotterdam kaminda nan ta bende kabritu stobá. Hopi karu; pero, si realmente mi tin gana di esei, mi sa na unda mi por hañ’é!” e ta konta kontentu. “Ora bo bai pa un tempu, bo ta bai apresiá e kosnan di kas mas.” Obersi su plan ta pa keda algun aña mas na Hulanda, pero finalmente e tin gana di regresá na su isla natal. “Si mi haña trabou, klaro, ku un suèldo ku ta kuadra ku mi estudio.”



Mikeely Obersi

Aspektonan emoshonal i práktiko

Kada bes Monte tabata mira e konsiderashon entre aspektonan emoshonal i práktiko aparesé. “Di un banda famia, por ehèmpel, ta hunga un papel importante den e eskoho,” e ta konta. “Por sierto esaki por tira pa tur dos banda: di un banda famia ta un motibu importante pa regresá na e islanan, pero di otro banda hopi hende di e islanan tin famia na Hulanda tambe. I naturalmente t’asina ku mas bo biba na Hulanda, mas bo ta konstruí. Si bo tin un relashon ku un hende, por ehèmpel, ta ménos fásil pa skohe pa regresá. “Ora mi tabata sa ku durante mi estudio lo mi a bai Kòrsou pa algun luna, mi a wanta un ratu ku salimentu ku hende,” Monte ta bisa hariendo.

“Pa loke ta kalidat di bida, e por bai tur dos banda: esun ta enfatisá e trankilidat riba e islanan, e otro e provishonnan na Hulanda. Hopi di loke hende ta haña importante, ta kambia tambe, ku tempu.” Ora ta nèt nan a kuminsá studia, stdiantenan ta disfrutá di siña konosé un kultura nobo, deskubrí kosnan nobo, aventura. Despues nan ta kuminsá sinti mas falta di nan isla natal – meskos ku Obersi – òf nan tin mas nesesidat di trankilidat i stabilidat. Remarkablemente hopi biaha, ta un vakashon ta determinante, Monte ta konta. “Hasimentu di bishita na e islanan de bes en kuando ta yuda e hendenan pa tuma un desishon. Si, por ehèmpel, nan bishitá nan isla ku Pasku i despues ta ku desgana nan ta drenta avion rumbo pa Hulanda, esei ta un señal kla.”

Hopi biaha finansas tambe ta un faktor importante den e konsiderashon. “Hopi graduado ta haña ku nan no por regresá, pasobra nan tin un debe di estudio na euro, ku ta mas difísil pa kanselá si bo pago ta riba un isla ku suèldonan mas abou i den un otro valuta. Pues, ounke faktornan emoshonal ta hunga un papel importante den e eskoho, e kondishon tei sí, ku e asuntunan práktiko i finansiero mester ta na òrdu.

“Investigando mi mes tambe”

Awor ku Monte mes a gradua, e tambe ta hañ’é ku e skohementu entre Hulanda i e islanan. Ounke el a lanta na Hulanda, e periodo na Kòrsou durante su estudio a pon’é den kontakto ku un otro banda di su mes. “Prèt ta, ku ora m’a bai, apsolutamente mi no tabata konsiente di e nesesidat pa deskubrí e banda kurasoleño di mi mes. Pero mirando bèk, mi ta kere ku tòg mi a sinti esei. M’a keda kuater luna i gustosamente lo m’a keda mas largu, tabata masha dushi mes. Mi a yega mas serka di mi mes, papiando papiamentu henter dia. Asta m’a desaroyá un otro estilo di bisti! Una bes bèk na Hulanda, m’a pasa henter invierno ta anhelá pa por bisti mi sombré atrobe,” e ta bisa den wega.

Kua konsiderashon e mes ta hasi, awor ku e ta pensa tokante na unda e ke biba i traha? “M’a pensa hopi riba esei,” asina Monte ta bisa. “Mi a realisá mi mes ku mi tesina tabata tokante mi mes tambe. Semper m’a biba aki, i aki mi tin amigu i famia, pues pa loke ta trata esei, ta mas fásil p’ami pa keda biba aki, ku pa hendenan ku a lanta riba e islanan.

Spagat

“Di otro banda mi ta realisá mi mes ku riba un isla chikitu bo por hasi muchu mas impakto ku na Hulanda.” Pues, e ta habrí ambos opshon. “Prinsipalmente mi ta spera ku, kiko ku mi bai hasi, lo mi por biaha bai bini hopi. Si mi no bai biba na Kòrsou òf Boneiru, mi ta spera di por bishitá regularmente. Semper e spagat ei lo keda.”

Monte gusta duna su mes i otronan e sugerensia ku el a haña di hopi di e personanan ku el a enkuestá: “(R)emigrashon no tin mester di ta permanente, semper bo por bira bèk. Hopi hende a bisa tambe: ‘No sinti bo obligá, al fin al kabo ta bo bida, maske kisas bo ta sinti ku e ekspektativa ta pa bo regresá.’”