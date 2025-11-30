“Un generashon silensioso, un gritu pa sosten: SurinameOso ke mas pa sürinameonan na Hulanda”

Riba djamars 25 di novèmber 2025, Sürnam a selebrá e di 50 aniversario di su independensia for di Hulanda, tambe konosí komo ‘Srefidensi Dey’. Riba e dia akí, na 1975, Sürnam a bira un repúblika independiente después di mas ku 300 aña di dominashon kolonial. Dulce Koopman a bai kòmbersá, pa Ret Karibense, ku sürinameonan ku a establesé nan mes den e Reino Hulandes, hopi biaha ankrando nan mes ku raisnan profundo. Kon nan ta mira e fecha spesial akí? Kon nan ta mira nan país? Awe entrega (5): Annie Zinhagel.
Sinkuenta aña despues di independensia di Sürnam, e komunidat sürinameo na Hulanda ta mas grandi i uní ku nunka. Pero ku e fiesta di medio siglo akí, ta surgi tambe un momentu di reflekshon: kiko sürinameonan na Hulanda a logra, mantené i pasa over di dje? I kon un komunidat ku ta konsistí di hopi generashon ta biba, i keda mará na su raisnan?
Ningun hende mihó ku Annie Zinhagel, presidente di Stichting SurinameOso – un sitio di enkuentro kaminda sürinameonan na Hulanda ta topa i selebrá ku otro, i tambe sostene otro – pa kontestá e preguntanan akí.
E fundashon, ku tin vários aña di eksistensia, ta organisá aktividatnan kultural, enkuentronan sosial i programanan edukativo, loke ta hunga un ròl importante den tresementu huntu di un komunidat ku un historia riku i diversifiká.
Invitashon pa reflekshoná
Pa Zinhagel e di 50 hubileo di e independensia ta un selebrashon, pero tambe un invitashon pa reflekshoná. E ta mira kon e generashonnan mas bieu, ku a eksperensiá e dékada turbulento ku a dura di promé ku 1975 te despues, no ta komentá mashá tokante e periodo ei, pa motibu di doló, koutela òf simplemente pasobra nan ke sigi ku nan bida.
Pero hustamente e silensio ei, e ta bisa, ta pone ku ta mas importante ainda pa krea espasio pa historia, enkuentro i komprenshon.
Den e entrevista akí, Zinhagel ta komentá no solamente riba e importansia di e fundashon, pero tambe riba e forsa i retonan di sürinameonan na Hulanda. E ta papia abiertamente tokante e nesesidat pa hasi e pasado un punto di diskushon, tokante e ròl di SurinameOso pa hoben- i grandinan, i tokante su deseo personal pa hasi e komunidat mas fuerte, transparente i orguyoso den e 50 añanan benidero.
Bo por splika kiko Stichting SurinameOso ta hasi presís, i dikon e ta asina importante pa e diaspora sürinameo na Hulanda?
Stichting SurinameOso ta un fundashon pa yuda e sürinameo, i nos ta hasi esei a base di 5 pilá. Eseinan ta KOCET: K= Kunst (arte), O= Ondernemersschap (empresariado), C= Cultuur (kultura), E= Educatie (edukashon), T= Toerisme (turismo).
Riba e terenonan ei nos ta purba uni sürinameonan na Hulanda i na Sürnam, pero tambe duna otro espasio i e plataforma pa deskubrí otro.
Kua nesesidat tabatin serka e komunidat, ku a kondusi na lantamentu di SurinameOso?
Si bo mira e sürinameonan na Hulanda i tambe e fundashonnan ku a sobra pa promové e kultura i edukashon, bo ta konstata ku no tin hopi fundashon mas ku di bèrdat ta hasi esfuerso pa trese e dos paisnan mas serka di otro.
Kuantu sürinameo e fundashon ta alkansá aktualmente?
Na e momentu akí mi no tin e kantidat di hende ku nos ta alkansá, pero mi sa sí ku e hendenan ta haña nos via di e website. Nos a organisá aktivdat pa 100-200 hende i nos ta organisá kurso, ku mas ku 100 hende a sigi lès kaba. Pues pa loke ta e alkanse, mi no por indiká presis kon grandi nos sigidónan ta.
Kon SurinameOso ta kontribuí na mantenshon di e kultura sürinameo, i su traspaso na generashonnan nobo na Hulanda?
Nos ta purba via evenementonan kaminda nos ta invitá role model-nan, i no presisamente mester ta trata di role model-nan konosí. Pero personanan kisas di desendensia antiano òf afrikano. I nos ta purba pa laga e hendenan akí konta nan historia: entre otro kon eksitoso nan a bira na Hulanda.
Pero tin biaha mi tin komersiantenan for di Sürnam tambe, ku mi ta laga entrevistá telefónikamente, di manera ku e hendenan ku ta presente na e evenemento por hasi pregunta tokante e situashon na Sürnam.
Banda di esei nos tin un kaminata kolonial, kaminda nos ta laga e hobennan mira e rasgonan di sklabitut. Esaki ta tuma luga na Delfshaven i den sentro di suidat na Rotterdam. Pasobra si bo kana den Rotterdam, bo ta mira hopi rasgo ku ta hopi bisto na Amsterdam tambe, pero na Rotterdam nan ta un tiki mas skondí. A base di e historia di e rasgonan, nos ta konta e historia di sklabitut i liberashon.
Bo ta mira diferensia entre generashonnan sürinameo bieu i hoben, kon nan ta anda ku nan identidat sürinameo?
Mi por bisa ku e generashonnan bieu no ta gusta papia tokante di e periodo ei. Esei ta loke a siña nan tambe, esta ku esei ta un buki será. No tabata permití nan papia, i nan no tabata puntra nada tampoko.
Sí mi ta ripara ku e generashon Z, e grupo demográfiko ku a nase entre 1997 i 2012, ta mas interesá den nan roots, nan desendensia afrikano, súrinameo i ku nan ta buska pa sa ta di unda realmente nan ta bini. Pues e generashon mas hoben ta hopi interesá den nan roots.
Kiko bosonan a hasi pa konmemorá e 50 aña di independensia?
Komo fundashon e aña akí, nos no a organisá ningun evenemento, pasobra ta trata di un hubileo grandi i tabatin sufisiente aktividat na Rotterdam, ku a hala hopi atenshon. Entre otro tabatin un konsierto den De Doelen, kaminda mi tabata presente i mi a yuda.
50 aña di independensia ta algu grandi. Pero si komparé ku otro paisnan e ta kòrtiku. Pues nos ta un nashon hoben, i ainda nos ta en buska di kon Sürnam mester bira finalmente. E gobernantenan ta trahando riba esaki i nos komo hobennan ke determiná kiko nos futuro na Sürnam por nifiká.
Kua ta e problemanan ku mas e sürinameo ta pidi e fundashon pa yuda kuné?
Nos fundashon ta ofresé prinsipalmente kursonan pa siña e idioma sürinameo. Frekuentemente nos ta haña preguntanan tambe relashoná ku pèrmit di estadia. Pero esei no ta nos trabou. E fundashon su funshon ta pa promové e sinku pilánan. Hendenan ta aserká nos hopi pa esei, pero tambe pa e lèsnan di idioma.
Hopi biaha e generashonnan hoben tin ‘dòbel sanger’: sürinameo ku ta mesklá ku hulandes òf turko. E yunan no ta siña e idioma sürinameo, i esei ta trese e peliger kuné, ku e idioma por bai pèrdí.
Kiko ta hasi bo hopi orguyoso di e komunidat sürinameo na Hulanda?
E último wega di futbòl di e ekipo srinameo, a mustra e orguyo di Sürnam. I esei ta bunita. Den futbòl por mira tur e kultura- i kolónan di Sürnam, i ku tur hende ta uní – meskos ku na Kòrsou – pa apoyá pa logra e viktoria. Esei mi ta haña un situashon hopi bunita i pa ta orguyoso di dje.
Bo tin un rekuerdo spesial di Sürnam òf di kultura sürinameo, ku ta insipirá bo trabou na SurinameOso?
Mi ta kere tòg ku ta e grandinan ku a lucha hopi duru, i mi ta referí ku énfasis na esnan ku a eksperiensiá sklabitut, i semper a lucha pa ta liber i pa laga algu atras pa nan yunan.
Ki speransa bo tin pa e komunidat sürinameo na Hulanda?
Mi ta spera ku nos lo progresá na Hulanda. Den pasado nos tabata parti di Hulanda – awor no mas. Personalmente mi ta sinti ku nos mester di mas sosten di Hulanda pa duna un man na e komunidat sürinameo na Hulanda.
Kiko bo ke logra personalmente ainda komo presidente di SurinameOso?
Mi ke risibí un bon suma di plaka pa realisá nos metanan na Hulanda. Pasobra ora ku bo pidi fondo, gewoon bo no ta haña.
Ku e deseo ei, Zinhagel ta finalisá e kombèrsashon: speransa pa progreso, un petishon pa mas sosten di Hulanda, i union.