Mas ku ocho di kada dies hoben ke bandoná Karibe Hulandes

Mas ku ochenta porshento di e muchanan di skol riba e islanan di Karibe Hulandes ta bisa ku den futuro nan ke biba otro kaminda. Esei ta sali na kla di e sifranan di e Buro Sentral pa Estadístika (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS), publiká den Caribbean Netherlands in Numbers, un publikashon anual ku ta duna un impreshon di desaroyonan sosial den Karibe Hulandes.

E sifranan ta mustra ku riba tur tres isla BES un gran parti di e alumnonan te ku 18 aña den enseñansa avansá (VO, Voortgezet Onderwijs) i formashon profeshonal sekundario (Middelbaar Beroepsonderwijs, MBO) tin plan pa bandona nan isla. Na Saba i Sint Eustatius 91 porshento di e hóbennan a indiká di ke bai biba otro kaminda. Na Boneiru e parti ei ta algu mas abou na 81 porshento. E sifranan ta di 2024, pero e suposishon ta ku nan lo no a kambia mashá.

Plannan pa futuro

Un di e motibunan di mas importante pa bai afó, ta edukashon òf trabou. Na Boneiru 42 porshento di e alumnonan te ku 18 aña den VO i MBO ke sigui estudio mas avansá, ku ta pone ku nan ta haña nan mes obligá di bandoná e isla. Na Saba i Sint Eustatius ta trata respektivamente di 53 i 48 porshento. Di e sobrá alumnonan mayoria ta indiká di ke bai traha, òf kuminsá ku un negoshi. Banda di esaki e hóbennan ta menshoná gana di deskubrí mundu komo un motivashon fuerte pa ke bai afó.

Na ora di traha plannan pa futuro, bon guia ta hunga un papel importante. Den 2024 79 porshento di e alumnonan na Boneiru tabata (kompletamente) di akuerdo ku e ponensia: ‘Mi ta haña bon konseho pa kosnan importante den bida.’ E sifranan korespondiente na Saba i Sint Eustatius ta komparabel. Riba tur tres isla sinku porshento òf ménos di e alumnonan ta (kompletamente) no di akuerdo ku e ponensia akí.

Laf

Banda di ‘pull factors’, o sea, motibunan ku ta hala e mucha pa e mundu ámplio, tin ‘push factors’ tambe, ku ta push’é for di su isla: mas o ménos un kuarta parti di e muchanan di skol enkwestá a indiká di no gusta biba riba nan isla. E investigashon di CBS ta mustra ku mas o ménos mitar di e kantidat di hóbennan ta haña ku bida riba nan isla ta laf. Un grupo signifikante asta ta bisa di ta pasa laf hopi biaha: 29 porshento na Boneiru, 36 porshento na Saba i 40 porshento na Sint Eustatius. Na Boneiru mucha muhé ta indiká un tiki mas tantu biaha ku mucha hòmber, ku nan ta fèrfelá nan mes hopi biaha, mientras ku na Saba i Sint Eustatius e diferensia ei ta chikitu.

Pero, pa mayoria hóben ta konta sí, ku nan ta satisfecho òf felis ku nan bida. Den 2024 alumnonan na Saba a duna un 7,4 komo sifra promedio pa tantu nan felisidat komo nan satisfakshon, ku tabata mas haltu ku den 2020. Na Boneiru e promedionan ei tabata respektivamente 7,5 i 7,4, un tiki mas abou ku den 2020. Alumnonan na Sint Eustatius a duna nan felisidat un promedio di 7,1 i nan satisfakshon un 6,9. Generalmente mucha hòmber ta sinti nan mes mas felis i satisfecho ku mucha muhé, i muchanan di 10 te 15 aña ta skor nan bienestar mas haltu ku hobennan di 15 te ku 18 aña di edat.

Parti di hóbennan

Kon ku bai ku bin: ta bisto ku e parti di hóbennan den e poblashon di Karibe Hulandes ta bahando. Na Boneiru 25 porshento di e poblashon tabatin 19 aña òf ménos di edat na 2011; na 2025 esei a baha te 21 porshento. Segun e pronóstiko di poblashon e parti ei lo sigui baha te ku 18 porshento den 2035.

Na Sint Eustatius e bahada ta ménos drástiko: e ekspektativa ta ku e parti di hóbennan lo baha di 25 porshento den 2011 pa 23 porshento den 2035. Na Saba ta tene kuenta ku un bahada di 21 porshento na 2011 pa 17 porshento den kurso di dies aña.

Pregunta grandi

Ku hóbennan ke atkirí eksperiensia otro kaminda i desaroyá nan mes mas aleu, ta positivo i komprendibel naturalmente. A base di e informashon akí tin e pregunta grandi ku ta sigui sí: e hóbennan lo regresá na e islanan? Lamentablemente e sifranan di CBS no ta duna un kontesta riba esaki, mientras ku hustamente e informashon ei ta sumamente interesante i relevante pa e region, i ta determinante pa e futuro desaroyonan sosial i ekonómiko den Karibe Hulandes, pasobra ei tambe tin envehesimentu – meskos ku den e parti europeo di e Reino.