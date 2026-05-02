Kampionato Mundial di futbòl pa mucha na Kòrsou

Un soño ku ta bira realidat pa Remko Bicentini
Kòrsou lo por disfrutá di un kopa mundial di futbòl asta promé ku e Mundial di Futbòl 2026 di FIFA ranka sali na Merka, Canada i Mexico riba 11 di yüni awor: e mundial spesialmente pa mucha. E Mundial di Futbòl Fundashon Bicentini 2026 pa mucha a kuminsá djadumingu 19 di aprel den e stadion di SUBT spesial pa mundial, na Vesuviusstraat, Saliña/Kinchan. Ta e soño di eks-direktor tékniko nashonal Remko Bicentini pa laga hóbennan praktiká deporte, ku huntu ku esei hopi atenshon pa desaroyo sosial tambe.
Bicentini (58) ta un hòmber alegre i entusiasmá, ku gusta papia di e proyekto spesial akí. E ta traha duru pa e torneo ta eksitoso, i te ku awor e reakshonnan ta masha positivo mes. E mes ta bisa: “E Fundashon Bicentini WK 2026 pa muchanan ta kombiná deporte ku temanan sosial urgente, manera salubridat, inklushon, partisipashon i konekshon.” Pero banda di esei, e entusiasmo di e muchanan ta e kos di mas bunita p’e. Frekuentemente e ta bishitá skol-, lès-, entrenamentu- i kompetensianan ku un kopia di e Kopa di Mundial di FIFA den su man. “Realmente e muchanan ta bira kontentu ora nan mir’é. Fantástiko, tòg?”
Pòrtrèt: Bicentini Foundation
NEC na Nijmegen
Bicentini ta un deportista kurasoleño ku a nase na Hulanda (Nijmegen). E ta yu di eks-futbolista Moises Bicentini. Remko a hunga 24 partido pa e klup profeshonal hulandes NEC na Nijmegen; despues el a hunga pa diferente klup amatùr pa siguientemente bira direktor tékniko. Na 2008 e tabata direktor tékniko asistente di e onsena antiano banda di direktor tékniko Leen Looyen. El a sigui Looyen komo direktor tékniko interino te na e desmantelashon di e pais Antia Hulandes na òktober di 2010.
For di verano di 2011 e tabata e direktor tékniko asistente di e onsena kurasoleño. Na ougùstùs 2016 el a bira direktor tékniko den suseshon di Patrick Kluivert. Ku Kòrsou el a gana e Caribbean Cup 2017 i el a klasifiká pa e CONCACAF Gold Cup 2017, 2019 i 2021. Na fin di ougùstùs 2020 Federashon Futbòl Kòrsou a sak’é for di su funshon pa reemplas’é ku Guus Hiddink. E ora ei el a bira asistente pa e selekshon nashonal di Canada. Na ougùstùs 2022 el a regresá komo direktor tékniko di Kòrsou. Ei a retirá Bicentini na fin di yüli 2023 despues di resultadonan desepshonante. Na 2024 a nombr’é komo asistente di direktor tékniko Stanley Menzo di e selekshon nashonal di futbòl sürinameo.
Futbòl i aspekto sosial
Entretantu el a terminá e trayekto ei tambe, i e tin mas tempu pa su aktividatnan pa Fundashon Bicientini. E ta kuminsá na 2024 ku un kompetensia di futbòl di kaya na Kòrsou, siguí pa e Mundial pa Mucha – inspirá pa e éksito di ‘The Blue Wave’ (Kòrsou klasifikando pa di promé biaha pa un kampionato mundial).
Aki no ta trata di solamente futbòl, sino tambe di e aspekto sosial di enkuentro i partisipashon. Pa Bicentini futbòl ta mas ku deporte: ta un manera pa desaroyá i forma e hubentut. E ta hasi e trabou ku masha hopi plaser i entusiasmo. Durante esei Bicentini, ku hopi biaha ta henter dia bistí na paña di hunga futbòl, su rosea ta e amor pa e deporte i e hubentut. E entusiasmo ei ta duna resultado.
Meskos ku na e Mundial real, tin 48 ekipo ta partisipá, kada un konektá na un pais ku a klasifiká pa e Mundial ofisial di 2026. Skolnan básiko, timnan di bario, i muchanan for di barionan ku ménos oportunidat ta representá e paisnan ei. Via un sorteo ofisial, transmití en vivo riba televishon kurasoleño, e timnan a haña nan asignashon di pais. E partidonan, ku a kuminsá riba 19 di aprel, a hala hopi hende. Pero prinisipalmente e seremonia di apertura na Brionplein tabata grandioso, ku hopi mucha, mayornan, amante di futbòl, i polítikonan lokal.
Televishon lokal, aleman i franses
Pero tabatin atenshon for di eksterior tambe. Promé ku e Mundial aki un par di luna, un ekipo di televishon di e stashon aleman ARD tabatin masha gana di filma hóbennan kurasoleño hungando bala. Kein Problem: Bicentini a organisá un partido di fogeo riba un plenchi di skol. Televishon franses tambe ta sigui e preparashonnan di e Mundial di Futbòl Fundashon Bicentini 2026 pa mucha ku hopi interes.
Tokante esaki, Bicentini ta bisa: “Ta bunita ku nan tin atenshon pa e muchanan tambe, i no solamente pa e dokumental riba ami komo e direktor tékniko anterior di Kòrsou – nan ta haña e kombinashon fantástiko. Bo no ta haña esaki na Europa, asina e periodistanan franses a bisa mi.” Segun Bicentini e atenshon di medionan lokal i internashonal ta hasi e muchanan bon: “Bo ta mira e muchanan krese durante e siman, nan sa pakiko nan ta hasié. Bunita, kuantu gana pa siña nan tin, inkluso ora bo praktiká formanan destaká di entrenamentu ku nan.”
Futbòl i mas
E ta enfatisá ku ta bai pa mas ku solamente futbòl. Un skol konektá na un pais, ta siña di e pais espesífiko ei, manera Kosta di Marfil òf Paraguay. Asina nan ta siña di e kultura i, por ehèmpel, e kuminda i e idioma. Mas aleu e muchanan ta traha huntu na un stadion spesial pa Mundial, i nan ta topa ku otro pa partidonan.
Na e anunsio di e torneo el a bisa kaba: “E Mundial di Futbòl Fundashon Bicentini 2026 pa mucha na Kòrsou lo bira un símbulo di inklushon i konsientisashon – un proseso den kua lo stimulá e muchanan pa nan deskubrí i usa nan propio forsa, miéntras nan ta haña e oportunidat pa bria riba e podio fantástiko akí. Pa ami, futbòl no ta un meta, sino un medio. Ku e Mundial 2026 akí nos ta duna e muchanan na Kòrsou oportunidat, konfiansa propio, i e fe ku nan tambe por soña di un podio mundial.”
Ganadó konosí
Despues di e weganan di grupo riba djadumingu 19 i 26 di aprel, tin e finalnan di 1/16 pa 17 di mei, i tantu e oktavo komo e kuarto di finalnan pa 31 di mei riba programa. Djadumingu 7 di yüni lo tin e semi-finalnan, un final di konsuelo, i e gran final; e ganadó lo risibí un kopia di e kopa di e Mundial di FIFA. Kuater dia despues e Mundial ei mes lo kuminsá. Pero pa Bicentini ya ta konosí ken lo ta e ganadónan: e hubentut di Kòrsou ku lo por a partisipá na un Mundial spesial.