Gobièrnu di Boneiru a kai: “koalishon sin sosten”

Gobièrnu di Boneiru a kai. Djamars 20 di yanüari, den oranan di atardi, miembro di Konseho Insular, Salma Serberie a entregá karta di retiro na Gezaghèber John Soliano. Ku esaki el a anunsiá di no ta sostené e koalishon aki mas. E kaida di Gobièrnu no ta un sorpresa. Ya pa basta luna tin frikshon den koalishon, prinsipalmente tabatin tenshon den frakshon di Partido Demokrátiko Boneriano (PDB).
“Mi a disidí di no sigui mas konektá ku e frakshon di PDB. E desishonnan resien tumá i e direkshon ku e frakshon ta sigui no ta korespondé mas ku mi konvikshonnan, balornan i e manera kon mi ke kumpli ku mi responsabilidat komo representante di pueblo”, Serberie ta bisa. Sinembargo e ta keda mantené su asiento den Kolegio Insular.
Aworakí koalishon ya no tin mayoria i tur hende su bista ta fihá riba e siguiente paso di Serberie. Kua partido lo forma e siguiente koalishon? E koalishon ku a kaba di pèrdè sosten hopi biá no tabata riba un liña ku Gobièrnu di Reino. Interesnan di Boneiru i Den Haag no tur biá tabata koinsidí. Últimamente e relashon entre Boneiru i Den Haag tabata marká pa diskushon i tenshon tokante WolBes i FinBes, dos lei importante ku ta regulá gobernashon i finansa den Karibe Hulandes. Un koalishon nobo lo bai enfoká pa drecha e relashon aki.
Na mart 2027 tin elekshon elektoral na Boneiru.