Krísis Landfill na Boneiru: “Nos mes no por”

For di djamars 20 di yanüari Boneiru no tin un koalishon mas. Awor ta teme ku e desaroyo aki ta stanka e atendementu ku Landfill. Problema di Landfill tin Boneiru den su gara pa añanan largu, i den e último 3 añanan a bira bon kla e magnitut di e problema. E lugá di prosesamentu di sushi ta kousa peliger pa salú públiko i kalidat di bida di e abitantenan di e isla i medio ambiente. Ta opvio ku Boneiru so no por solushoná e problema di maneho di sushi.

“Mi ta un boneriano i ami tambe ke pa nos mes por regla nos asuntunan. Pero nos mester atmití den e krísis aki ku nos mes no por”, Myvianca Verbeek di Pro Lagun, e organisashon di abitantenan di Lagun ta bisa. Verbeek, meskos ku hopi habitante den besindario di Landfill ta frustrá ku e situashon i no tin konfiansa ku pronto lo bin un solushon pa e krísis di Landfill. Pro Lagun ke pa Den Haag drenta i atendé ku e problema di Landfill. Nan a kaba di eksperensiá dos kandela den un siman i nan ta teme ku kualke momentu otro kandela lo bolbe asotá.

Tin vários kandela bou di tera i kada bes esaki ta plama bai riba tera, parsialmente komo konsekuensia di bientu. Pro Lagun ku regularidat ta ekspresá frustrashon pasobra nan no ta mira solushonnan duradero. Tantu Gobièrnu lokal komo Den Haag ta anunsiá plannan i medidanan, pero implementashon ta bai slou i e problema ta sigui ripití.

Jan Helmond kende ta e Representante di Reino Suplente na fin di 2024 a tuma e tareanan di otorgamentu di pèrmit, supervishon i mantenshon na Landfill ofer for di e Gobièrnu lokal. Esaki a bai Korte i hues a disidí ku Helmond a aktua prematuro. Verbeek ta di opinion ku e periodo aki ta refleho di e esensia di konflikto. Verbeek: “Den 3 luna bou di Helmond a start i kaba 4 proyekto. Un aña bou di Entidat Públiko nada a sosedé.”

Pasonan tumá

Helmond ta splika ku promé ku 31 di yanüari 2026 responsabilidat di tur partido involukrá den atendementu di Landfill lo ta fihá den un akuerdo di kolaborashon pa ehekushon di e tareanan di outorisashon, supervishon i enforsamento (VTH) na Selibon Lagun. E akuerdo aki lo forma e base hurídiko pa ehekushon di e tareanan solushoná e problema di maneho di sushi.

Mientrastantu Sekretario di Estado di Reino, Van Marum i Gobièrnu lokal a firma un akuerdo di gobernashon. E areglo aki ta kontené areglonan ku enfoke riba resultadonan konkreto ku mester hiba na mehorashonnan notabel i visibel pa e hendenan ku ta biba den besindario. E vishon ta pa eliminá Landfill Lagun na aña 2028. Esaki ta mustra leu i Pro Lagun ta skeptiko. Nan ke pa aktua awor. “Mi no ta komprondé dikon e minister di Infrastruktura i Awa (I&W) su firma no ta bou di e akuerdo aki. Nan tin literalmente tur kos den kas pa solushoná e krísis aki”, Verbeek ta bisa.

E echo ku Pro Lagun no tin konfiansa den e proseso no ta inkomprendibel. Fin di aña pasá. Gobièrnu lokal a entregá un rapòrt di progreso tokante Landfill na Helmond. Riba petishon di Helmond, Inspekshon Leefomgeving en Transport (ILT) a evaluá e rapòrt. ILT ta konkluí ku Gobièrnu lokal no ta duna un deskripshon realístiko di e situashon. Pues awor, Helmond a duna Gobièrnu lokal te ku 1 di febrüari 2026 pa entregá un rapòrt di progreso adaptá i korekto. No ta sigur sí por kumpli ku esaki mirando e situashon instabil den gobernashon di e isla.

Dia 4 di febrüari próksimo Tweede Kamer lo tene un reunion informativo tékniko tokante Selibon. Komishon di Relashonnan di Reino di Tweede Kamer a plania un debate di komishon ku Sekretarionan di Estado Van Aartsen di Infrastruktura i Maneho di Awa i Van Marum di Relashonnan di Reino pa 11 di febrüari.