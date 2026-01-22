Kaida di koalishon: “Esun ku kibra mester forma”

Miembro di Konseho Insular Salma Serberie djamars 20 di yanüari a laga frakshon di Partido Demokrátiko Boneriano (Demokrat) i a kita sosten di koalishon. Ku esaki polítika na Boneiru a drenta un fase nobo. Serberie ta keda ku su asiento i a bira un miembro independiente. Segun eks polítiko Norwin ‘Nòchi’ Willem ta keda na Serberie pa forma un koalishon nobo. “E regla di oro den polítika ta bisa esun ku kibra mester forma.” Pues awor tur bista ta dirigí riba e siguiente akshonnan di Serberie.
Ya ta bon kla ku salida di Serberie a kambia e balansa di poder den Konseho Insular di un manera fundamental. E pregunta awor ta kon lihé i ken tur lo forma un gobièrnu nobo? Serberie mes ta ketu.
Bala den skochi di Konseho Insular
Konseho Insular di Boneiru tin nuebe miembro. Pa konta ku un mayoria stabil mester di sinku asiento. Te ku djamars 20 di yanüari, e koalishon tabata tin eksaktamente e kantidat aki. Awor ku Serberie a bira independiente, koalishon a baha na kuater asiento i oposishon ku ta konsistí di partido Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), Union Patriótiko Boneriano (UPB) i awor Serberie por konta ku sinku asiento.
Lei di Entidatnan Públiko Boneiru, Sint Eustatius i Saba (WolBES) no konosé e sistema ‘demisionario’ den sentido hurídiko. E diputadonan ku ta forma Kolegio Ehekutivo ta keda formalmente den funshon te ora nan mes renunsiá òf te ora Konseho Insular duna nan retiro pa medio di un moshon di deskonfiansa. Pues e bala ta den skochi di Konseho Insular.
Gezaghèber John Soliano a hasi un yamada urgente na Konseho Insular pa tuma nan responsabilidat i aktua mas lihé posibel. Awor tin un reunion planiá dia 27 di yanüari 2026, aki mester trese klaridat den e situashon instabil aktual di gobernashon.
Hopi senario
E senarionan ta hopi pa kalkulá i forma un koalishon di sinku. Esun mas simpel ta entre UPB (3 asiento) i Demokrat (2). Otro opshon ta: UPB (3), Serberie (1) i M21 (1) – UPB (3), MPB (1) i Serberie (1) – UPB (3) Serberie (1) i Frakshon Vrolijk (1) – Demokrat (2), Frakshon Vrolijk (1), Serberie (1), MPB (1). Pues tin diferente kombinashon posibel pa forma un gobièrnu nobo.
Willem Cecilia, kende ta eksperto polítiko ta haña e senario mas probabel, ta un formashon di koalishon nobo entre UPB, MPB i Serberie. “Ku sinku asiento, e kombinashon aki tin e mayoria mas chikitu posibel, pero sufisiente pa forma un Kolegio Ehekutivo nobo”, e ta bisa.
Sinembargo esnan ku konosementu interno ta bisa ku M21, UPB i MPB e ta formando un koalishon nobo. “Mester forma un gobiernu rápido pa atendé ku tur e problemanan ku tin. Nos ta habrí pa kualke forma di yuda goberná Boneiru”, Hennyson Thielman lider di MPB ta sigurá. Otro opshonnan, manera keda goberná komo minoria òf trata di rekonsiliá ku Serberie, ta parse polítikamente poko sostenibel. Sin un mayoria stabil, prosesonan di desishon lo keda stanká.
‘Insertidumbre no ta sirbi e pueblo’
Boneiru ta enfrentá retonan grandi pues e instabilidat polítiko no ta kumbiní e pueblo boneriano. Dosiénan manera suministro di energia, maneho di sushi, problemátika di Landfill, kontrol finansiero ta eksigí stabilidat den gobernashon. Gezaghèber Soliano ta ekspresá su preokupashon. “Aktualmente ta atendé vários asuntu urgente na Boneiru ku ta importante pa sosiedat. A hasi palabrashon ku Gobièrnu Sentral pa algun asuntu. Tambe tin prosesonan ku deadline fiho ku mester kumpli ku nan pa evitá retraso. Debí na desaroyonan polítiko resien, e konsekuensianan pa gobernashon no ta kla aktualmente.”