‘Den e moské na Boneiru ta manera ta nèt a funda islam’

Den un bario pafó di Kralendijk tin un edifisio yamativo ku un kúpula bèrdè bibu ku ta forma un kontraste skèrpi ku e paisahe seku di Boneiru. E kúpula ta parti di e úniko moské riba e isla. Durante Ramadan tin un ambiente animá einan tur anochi. Mas o ménos 150 persona ta reuní ei pa e iftar – e komementu huntu ku kua ta kibra yuna.

Segun Ridvan Bayrak, kende ta envolví ku e moské na Boneiru, ta mas o ménos un kasualidat ku e kas di orashon a bira un realidat den añanan ‘90. Un famia pudiente for di Emiratonan Árabe Uní lo a finansía e moské komo muestra di gratitut.

Sheik riku

“Na kabes di e famia tabatin un sheik riku ku tabatin problemanan serio di bista, hasiend’é kasi siegu. Huntu ku su yu hòmber el a biaha pa Colombia pa un operashon, i esaki tabata eksitoso, di moda ku despues e por a mira atrobe.

Di regreso nan a pasa riba Boneiru ku nan avion privá. Nan tabata hopi impreshoná ku e naturalesa, i agradesido ku e por a kontemplá tur esakinan atrobe. Nan a disidí di hasi eskala, i for di nan agradesimentu pa e operashon eksitoso e famia a hasi un donashon pa lanta un moské aki.”

Den e tempu ku a konstruí e moské, tabatin solamente tres famia islamita ta biba riba e isla. Ku kresementu di e poblashon e kantidat di mòslem a oumentá den e último añanan, ounke sifranan eksakto no ta konosí. Riba dianan drùk tin un 150 hende ta bishitá e moské. Ta trata di mòslem ku diferente formashon i pasado.

Tur hende ta biba na pas ku otro

“Na Hulanda kasi tur koriente di islam tin su mes moské,” Bayrak ta konta. “Aki realmente tur hende ta bini huntu: mòslemnan ku rais surinameño, pakistani, libanes i marokano. Ami mes a nase na Hulanda, ku un desendensia turko. Pa ami e moské akí ta sinti manera hopi puru, komo si fuera ta nèt a funda islam. Tur hende ta biba na pas ku otro. Ken bo ta, i di unda bo ta bini, no ta importá: nos tur ta igual aki.”

Ramadan ta e periodo di aña ku mas kos pa hasi. Tur anochi ta kome huntu, i kada dia tin un otro hende den kushina. “E hendenan realmente ta para den rei pa kushiná pa otro. Ta hopi spesial pa kibra yuna asina akí huntu.”

Biahe kulinario

Komo ku no tin masha karni halal optenibel na Boneiru, e hendenan ta mata karné, kabritu i galiña nan mes di forma ritual pa e kumindanan. Bo ta pruf e diversividat di e komunidat na mesa. “Komo ku tin tantu kultura ta bini huntu, nos ta kome algu diferente kada dia. Den e luna akí, bo ta hasi un biahe kulinario. Ami a lanta ku e kushina tradishonal turko. E ora ei ta hopi spesial pa kibra yuna un biaha ku un sòpi saoto surinameño-javanes.”