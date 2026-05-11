Nahjah Wyatte ta gana oro pa Sint Maarten na Carifta

Ku solamente 14 aña di edat Nahjah Wyatte a marka historia pa Sint Maarten. E hóben koredó di distansia medio a gana medaya di oro riba 800 meter pa mucha hòmber bou di 17 aña di edat durante e Carifta Games (Weganan Carifta) di 2026. El a finalisá den un tempu impreshonante di 1:53.26, poniendo asina un rèkòrt personal nobo. Su triunfo a duna Sint Maarten e isla su di promé medaya di oro hamas na e kompetensia regional anual akí.



Ret Karibense a papia ku Nahjah pa haña sa mas di kiko ta hasié un kamion. A pesar di su prestashon ámpliamente elogiá, Nahjah ta keda humilde. Ora a puntr’é kiko ta hasié eksepshonal, el a bisa simpelmente: “Mi no sa realmente kiko ta hasi mi spesial. Simplemente mi ta bini na e pista, entrená di mas duru ku mi por, i hasi mi máksimo esfuerso.”

Nahjah a deskubrí su pashon pa atletismo tres aña i mei pasá despues ku su mama i su ruman ohochi a enkurash’é. For di e tempu ei e ramo di deporte akí a bira un parti importante di su bida.

Weganan Carifta

A tene e Weganan Carifta di 2026 na Grenada di 4 pa 6 di aprel 2026. A lanta e Weganan Carifta na 1972 pa trese e mihó atletanan hubenil di e region di Karibe huntu den e kategorianan bou di 17 aña i bou di 20 aña di edat. Nan ta kompetí den korementu, korementu ku opstákulo, korementu riba distansianan medio, bulamentu leu, lansamentu i kareda di relevo. Ya pa basta tempu e weganan ta sirbi komo un plataforma pa talentonan nobo den e region.

Nahjah ta den e di tres klas di e skol sekundario Milton Peters College, i ya e ta mek kaba riba un podio mas grandi. Ora a puntr’é na unda e ta mira su mes aki sinku aña, el a bisa ku pa e tempu ei lo e tin 18 aña i e ta motivá pa bai Merka pa kontinuá su karera den atletismo. “Mi ta spera di bai e Weganan Olímpiko. Esei ta e meta,” el a bisa yen di konfiansa propio.

Nahjah a logra su puesto na e Weganan Carifta klasifikando via dos torneo lokal ku a sirbi pa selektá atleta pa e weganan. E ta spesialisá riba e distansianan di 400 meter i 800 meter, i a biaha pa Grenada ku e Dynamics Sporting Club. Sin embargo, e biahe no tabata sin reto. E tim no a risibí supsidio di gobièrnu, i a stèns na lugá di esei riba sosten di komunidat via un kampaña di GoFundMe. Esei a yuda paga e gastunan di biahe i otro nesesidatnan.

Preparashon i konsistensia

Nahjah a konta kon preparashon i konsistensia ta e yabi pa éksito. “Drumi na ora, kome bon, entrená tur dia i simplemente praktiká di mas duru ku bo por,” el a enkurashá. Mirando bèk riba e kompetensia di e aña akí, el a konta kon lèsnan di su eksperiensa anterior ku Carifta a motiv’é pa presta mihó. “M’a laga tur esei mi tras i mi a pèrseverá. Mi a kore di mas duru ku mi tabata por, i mi a logra e medaya. Mi ta realmente hopi kontentu ku esei. Mi a yega kas i a haña un bon biní kaluroso. Mi ta hopi felis ku esei,” el a bisa ku un sonrisa.

Pa keda den e mihó kondishon posibel, Nahjah ta entrená sinku dia pa siman. E ta enfoká prinsipalmente riba kondishon i resistensia riba e banchi pa kore, huntu ku hisamentu di peso liviano. E ta remarká ku hisamentu di peso mas pisá generalmente ta mas benefisioso pa atletanan ku ta kore distansianan kòrtiku.

Ruman komo inspirashon

Ora a puntr’é kua ta e atleta ku ta inspir’é mas, Nahjah no a menshoná niun strea internashonal. Ku orguyo el a menshoná na lugá di esei su ruman ohochi, Nessiah Wyatte, kende tambe ta entrená na Dynamics Sporting Club. “Nos ta hasi kasi tur kos huntu. Nos ta stimulá otro na skol i den deporte pa ta e mihó ku nos por ta.”

Promé ku el a enfoká totalmente riba atletismo, Nahjah tabata hunga fútbòl tambe. Den kurso di tempu su amor pa atletismo a bira mas fuerte, sin embargo, prinsipalmente ora su coach-nan a rekonosé su talento durante kampionatonan di skol, i a enkurash’é pa bai praktiká e ramo di deporte ei ku mas seriedat.