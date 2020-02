WILLEMSTAD – Último añanan a lanta nètwèrk grandi pa pasa venesolano pa Kòrsou ilegalmente. Esaki ta sali di e relato di e venesolano Maria* di 32 aña di edat. “For di salimentu di Venezuela tur hende a haña un karchi di SIM di Kòrsou.”

Kasi diesdos ora Maria a tuma pa yega Kòrsou ku un boto chikí for di Venezuela. Tabatin 27 persona na bordo. Den grupo di sinku hende ta baha nan for di e boto serka di Santa Barbara Resort na e punta ost di e isla i nan mester landa bai kantu. El a paga sinkushen dòler pa e krusamentu. “Algun aña pasá e preis tabata sinkushen dòler ainda. Entretantu e preis a subi, pasobra e kantidat di venesolano ku ke krusa a krese”, Maria ta bisa.

Tur kos ta regla

Nunka e no a siña landa. Un hòmber ta yud’é keda drif ora nan mester baha for di e boto. Diferente hende ta haña herida di e ref skèrpi. Ora e kòrda e no sa ta kon el a logra yega kantu i subi e barankanan haltu. “Mi ta kere adrenalina.”

For di e momentu ku nan sali Venezuela te na e momentu ku nan yega Kòrsou ta regla tur kos pa nan. Ora nan sali for di haf, e trafikadónan di hende ta duna nan un karchi SIM di Kòrsou. Nan ta hinka nan telefon den un saku impenetrabel pa awa. “Na yegada nos mester a yama un number ku tabata wardá riba e karchi SIM kaba. Asina nos por a indiká ku nos a yega i na unda nos ta.”

Maria ta yega tera sin niun hende ripará. Despues di pasa den kunuku finalmente e ta yega den besindario di Fuik. “Ei a bin buska nos i hiba nos un otro lugá.” Sinku otro persona di den e boto tabatin ménos suèltu. E mésun anochi polis di strañero ta gara nan.

Sobrá nan ta hiba un kas i nan ta tende unda nan ta bai keda i ki trabou nan ta bai hasi. Hopi hende muhé mester bai traha komo dama di animashon òf manera ta bisa ‘trago-meisje**’.

Ret di kontrabanda

For di tempu di e krísis na Venezuela mas i mas venesolano ta trata di sostené nan famia via trabou den eksterior. Entretantu e situashon na Venezuela a empeorá asina tantu ku ku e suèldu mínimo a baha pa 4 dòler pa luna. Kiko por kumpra ku esaki? “Nèt nada”, Maria ta bisa, “un saku di ariña i dos webu”.

I asina a surgi yen di ret pa smòkel venesolano hiba Kòrsou pa trabou pa yuda nan famianan ku a keda atras.

No ta promé bia ku Maria ta na Kòrsou. A sak’é un bia kaba despues ku polis di strañero a deten’é. E promé bia ku e tabata na Kòrsou, el a haña un relashon ku un hòmber Yu di Kòrsou. Despues ku a sak’é e hòmber a regla pa nan a kasa na Venezuela.

Pasobra a sera fronteranan i a sak’é un bia kaba, Maria a disidí di bini bèk ilegalmente ku barku via un trafikadó di hende. E ta spera ku pa motibu di su matrimonio na Kòrsou e por haña un pèrmit di estadia i/òf di trabou.

No tin sifra kla tokante e kantidat di migrante venesolano E ofisina di kordinashon di refugiado di Nashonnan Uní (OCHA) na òktober di 2018 a kalkulá ku tin un 16.000 venesolano na Aruba i 26.000 na Kòrsou. Segun Krus Kòrá na Kòrsou aktualmente tin 6000 pa 16.000 venesolano indokumentá na e isla. Ta falta bon registrashon di e kantidat di migrante venesolano.

Únabes bèk na Kòrsou a bin sali ku e hòmber tin un kasá kaba na Kòrsou. E no a inskribí e matrimonio ku Maria tampoko. Ilegal i su so el a keda atras na Kòrsou i mester traha komo trago-meisje. Meskos ku mayoria di venesolanonan Maria mester sostené 10 miembro di famia na Venezuela finansieramente. Nan ta dependé di e sèn ku Maria ta manda pa nan kada luna.

Wardakosta ta lucha ku medionan limitá

Kuantu venesolano ta yega Kòrsou di e manera aki, no ta konosí. Segun Shalick Clement, bosero di Wardakosta, na e momentu aki nan no tin sufisiente medio pa tene tur hende afó. “E kosta ta largu, nos no por ta tur kaminda na mes momentu.

Segun e bosero invershon den radar i mihó supervishon di kámara ta riba agènda. “Ku e medionan aki nos ta haña un mihó bista riba e liñanan di kosta i e awanan ku ta rondoná e isla.”

*Nòmber fingí. E nòmber real ta konosí seka redakshon.

**E ekspreshon ‘trago-meisje’ ta derivá di e palabra spañó trago, ku ke men ‘un beter, un drenks’. E mucha muhénan ta traha den snèk i ta haña komishon pa e kantidat di drenks ku nan ta laga hòmber kumpra pa nan, tin bia nan ta laga e hòmbernan paga nan pa sèks tambe.