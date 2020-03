ORANJESTAD – Gobièrnu arubano ainda ta nenga di konsiderá periodista komo parti di e grupo di profeshon vital. Pa motibu di esaki durante e toke de keda di ayera e periodistanan arubano no por a hasi nan trabou i nan ta bisa ku ta sensurá nan.

E Asosiashon di Periodista Hulandes (NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten) ta para tras di e periodistanan ku ta protestá i a manda un karta urgente pa promé minister arubano.

Promé minister Evelyn Wever-Croes di Aruba ta haña ku e medida no ta un limitashon di libertat di prensa. Sino intenshoná pa kombatí plamamentu mas aleu di e viro corona. “KPA (polis) lo reportá tur kos entre 9 pa 3 or di mardugá i entregá esaki na prensa. Prensa por traha for di kas.”

Polisnan ayera nochi durante e toke de keda en bèrdat a reportá. For di un outo di patruya algun bia a transmití live riba nan página di Facebook. Tambe nan a reportá tokante diferente aresto di hende ku no a tene nan mes na e toke de keda. Tambe a kompartí sine di outo di polis ku, ku sirena duru, tabata pone siudadano para.

Ten un kòmbersashon na telefon ku a lèk ku hefe di kuerpo Andrew Ho, por tende ku e tabata kontra di un toke de keda pa periodista. “Mi a bring’é te asina leu ku mi tabata por.”

Gobièrnu ta hasi manera e viro ta mas aktivo durante toke de keda ku den dia – periodistanan na protesta

Periodista arubano di 21 media ayera atrobe a purba di sinta na mesa ku promé minister. Mayoria di nan ta protestando for di djabièrnè. Nan ta haña e argumento di gobièrnu pa evitá mas kontaminashon pa medio di restrikshon di prensa, ridíkulo. Pasobra den dia si e periodistanan por ta riba kaya.

“Gobièrnu ta hasi manera e viro ta mas aktivo durante e toke de keda ku den dia ora sí nos por ta riba kaya ku sobra hendenan”, segun e periodistanan na protesta.

Bòikòt

Entretantu un grupo di media i periodista den un karta a laga sa ku nan lo bòikòt konferensha di prensa i otro notisiero di gobièrnu tanten ku no bini un solushon. Ménos ku mei ora despues ku a entregá e karta aki personalmente na promé minister, su kolaboradó di mas aserká Joally Croes a publiká e karta aki riba Facebook.

“E aktitut aki di prensa ta inaseptabel i reprensibel. Boso no ta realisá kon serio e krísis aki ta? #stòpproliferashon.” For di sentenares di reakshon a sali ku kasi tur hende ta kompartí e krítika ei. Hopi hende ta haña ku e periodistanan a komporta nan mes ‘infantil’.

NVJ ta solidario ku periodista arubano

E Asosiashon Hulandes pa Periodista (NVJ) ta masha prekupá pa e situashon. Miembro di direktiva Wensly Francisco ta bisa ku p’esei e ke duna e periodistanan arubano karchi di prensa di emergensia. Lesa mas aki.

Sigur 600 hende den karentena

Ofishalmente Aruba tin ocho kaso di corona. Den shete kaso e viro a bini di Merka. Pero ayera gobièrnu a bisa ku di un kaso nan ta investigá ainda si esaki a kontaminá na Aruba mes. Esei lo ta e promé kontaminashon lokal. Tin 648 hende den karentena, segun gobièrnu.