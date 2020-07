DEN HAAG – E rapides ku Hulanda ke pa reforma na Aruba, Kòrsou i Sint Maarten pa nan por haña fiansa di emergensia ta ‘muchu grandi’. Esei e ministernan plenipotensiario di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta bisa despues di Konseho di minister di Reino.

E krísis mundial di corona a destruí e ekonomia di e paisnan karibense kompletamente. Espesialmente pasobra turismo a kai afó, e islanan ta kompletamente dependiente di fiansa di emergensia di Den Haag.

Por ehèmpel Aruba, Kòrsou i Sint Maarten mester ekonomisá riba ámtenar i e gastunan di penshun pa haña e fiansa. Nan ta avisá djabièrnè ku e preshon pa pasa e reformashonnan ‘den un luna di tempu’ no ta realista.

Mester deliberá ku sindikato mas lihé

Nan lo no tin e kapasidat, pasobra e ekspertonan ta tratando e krísis di corona. Ademas no por kòrta sin mas den e salarionan i kondishonnan di labor sin papia ku e sindikatonan promé, minister plenipotensiario di Kòrsou Anthony Begina ta bisa. “Nan Hulanda nunka esaki lo no por a sosodé.”

“Tòg e situashon na Hulanda ta diferente si, nos no ta pidi otro pais pa ayudo finansiero”, Knops ta bisa. E ta spera ku e Yunan di Kòrsou ku un cao lo mustra ‘mas solidaridat’ ku esnan sin trabou. Segun e sekretario di estado Aruba a mustra ku ‘ta posibel’ pa bini kla ku e sindikatonan rápidamente.

Den Haag ta pone mas eksigensia

Djabièrnè tin un konseho di minister di Reino èkstra tokante e di tres fiansa di emergensia. A saka un 350 mion di euro kaba na sosten di presupuesto. “Si e ekonmia no drecha mas lihé e suma ei por subi te un miar”, Knops te bisa.

DTa e ekspektativa ku gobièrnu hulandes – ku sosten di Tweede Kamer – ta bini ku mas i mas kondishon. Segun Knops lo no ta ‘kondishon straño’. “Nos ta pidi e paisnan di hasi kos ku nan no a hasi e último añanan. Nan ta pidi sentenar di mion di nos awor anto e ora ei bo no por bisa te aki dies aña : boso kisas por a reformá?”

E situashon ta diferente pa kada isla

“Ainda nos no a risibí dokumento tokante e kondishonnan nobo”, René Violenus di Sint Maarten ta bisa. “E sekretario di estado a primintí ku esaki lo sosodé djaluna. Mi ta spera pasobra nos ta warda for di siman pasá.

E minister plenipotensiario di Aruba ta mustra ku e situashon ta diferente pa kada isla i e ke pa Hulanda tene kuenta ku esaki.