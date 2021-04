ORANJESTAD – RED-minister (demishonario) Rudy Lampe ta bisa ku el a bini ku dos proposishon durante konseho di minister siman pasá djamars (30 di mart) pa evitá ku gabinete arubano lo a kai i ku e por a sigui goberná den tempu di krísis. Pero ku ta promé minister i sobrá di e ministernan di MEP ku mayoria a rechasá esaki.

Gabinete Wever-Croes a entregá e retiro djis despues ku Ministerio Públiko a laga sa ku e ta investigá e partido di koalishon POR pa malversashon di plaka públiko. Hustisia segun lider di partido Alan Howell a pone beslag riba un kuenta di banko privá di dje.

Den e promé notisianan gabinete Wever-Croes a bisa ku ta pa motibu di e investigashon hudisial di e partido di koalishon POR, no tabatin otro opshon sino baha. Esaki pasobra e gabinete ta konsiderá integridat masha importante. E proposishon di RED/Lampe pa sigui goberná ku un gabinete di minoria, awor numa a sali na kla.

“E promé proposishon tabata pa Alan Howell bai komo parlamentario, i ku e siguiente kandidato riba e lista di POR lo a tuma ofer. Esei lo tabata Otmar (Oduber, e minister ku a bai na 2019 i ku aktualmente ta sospechoso di korupshon), pero esei no tabata por pasobra e mes tambe ta sospechoso. I despues Marisol (e minister ku a haña retiro aña pasá), esei tampoko no tabata por. Ademas Howell no ker a bai. Ke men e ora ei mi a bini ku e di dos proposishon pa un gabinete di minoria,”

‘Finalmente ta MEP a pone gobièrnu kai’ – Rudy Lampe di RED

RED tampoko no ker a sigui goberná ku un partner di koalishon sospechoso, pero sí ku MEP. Pero ku 9 asiento nan lo tabatin un minoria den parlamento. “Pero esei promé minister no tabata di akuerdo kuné pa nos tin mester di sosten di e miembro independiente Daphne Lejuez pa asina por ehèmpel por logra di aprobá e presupuesto di 2021. Tòg a keda un doló bieu despues ku Daphne a sali for di MEP. Ke men sí, porfin ta kla ku ta MEP a laga gabinete kai. Pa nos no tabatin nodi.”

Promé minister Evelyn Wever-Croes ta bisa ku a palabrá e proposishon di Lampe i ku finalmente Lampe tambe a realisá ku si kada bia mester a ‘lapi e sostennan na otro pa por keda na mando’ no ta un opshon.

‘Promé minister masha tempu ker a laga gobièrnu kai’ – Alan Howell di POR

Lider di koalishon di POR Alan Howell anteriormente e siman aki a reklamá ku e otro partnernan di koalishon no a dun’é chèns di defend’é su mes i ku gobièrnu a kai ‘den algun minüt’ kaba. “Tin tres lider di koalishon, promé minister (MEP), Ricardo Croes (RED) i ami. Mi no ta komprondé pakiko no a konvoká un reunion urgente di

koalishon kaminda mi por a duna splikashon. Gobièrnu a kai masha lihé i hende ta puntra mi kon por ta.”

Howell ta sugerí ku promé minister basta tempu kaba ker a laga gobièrnu kai. “Nos sa muchu bon ku nos ta den tempu di kampaña.”

Den un reakshon djárason 7 di aprel den su programa personal ‘Tanchi Eve’ promé minister demishonario Evelyn Wever-Croes ta ninga ku esaki tabata su idea. Tambe segun e sigur a buska kontakto i tabatin sufisiente tempu pa diálogo pa trata di yega na otro solushon. “Ta trata di akusashon serio, malversashon di plaka públiko, esei ke men hòrta. I ta konsiderá Howell komo sospechoso, esei e mes a konfirmá.”

‘Howell mester a mantené su propio honor i bai’- Evelyn Wever-Croes di MEP

Dos or di atardi e mensahe di Ministerio Públiko a bini anto e ora ei Wever-Croes ta bisa ku mésora el a trata di alkansá Howell. Pero esaki a logra numa despues ku a trata diferente bia. “E ora ei el a bisa na telefon: mi ta bai bringa esaki i mi ta keda den parlamento. Mi no ta bai. E ora ei m’a bisa: Esei ta un desishon ku ta hasi e kos masha difísil. Pasobra e ora ei komo gobièrnu nos mester tuma un desishon si nos ke para na banda di Ministerio Públiko òf na banda di señor Howell.”

Pasobra Howell no ‘a mantené su propio honor i bai’, segun promé minister, el a konvoká konseho di minister. Pero segun Howell promé minister den e yamada di telefon solamente a puntra si e notisia di Ministerio Públiko tabata trata di dje. “Mi a bisa: sí, aparentemente. I e ora e el a bisa: oké, mi sa sufisiente i el a sera telefon. Mésora despues minister di hustisia Andin Bikker a yama (Andin Bikker, kopartidario di Howell) ku e mésun pregunta. Mi a haña esaki straño, ku nan a yama tras di otro.” Bikker, meskos ku lider di frakshon Dellanire Maduro, a distansiá su mes di POR.

Segun Howell despues di 5 pa 10 minüt maksimalmente gabinete a kai. Segun Wever-Croes sinembargo esaki tabata despues ku nan a ‘reuní ekstensivamente den konseho di minister’. Riba e página di Facebook di gabinete Wever-Croes mitar di kuater, un ora i mei despues ku e notisia di Ministerio Públiko a sali, a pone un vidio den kua e promé minister ta anunsiá e retiro.

Ofishalmente no tin sospechoso ainda

Ministerio Públiko ainda no ke bisa nada tokante e sospechosonan ni e personanan envolví den malversashon di plaka públiko serka POR. Lider di partido Howell ku tabata reshèrshi serka polis e mes, a deklará ku el a haña un karta di hustisia tokante e investigashon penal pero sin informashon tokante keho òf hende sospechoso.

“E investigashon ta trata di plaka di frakshon, pa luna nos tabata haña 15 mil florin. Ta posibel ku e transakshonnan sospechoso tabatin di hasi ku adelanto ku mi a hasi pa sierto trabou i ora e faktura yega e tesorero tabata depositá esaki bèk”

Howell ta keda bisa ku e ta inosente i ademas e ta sigui ku e partido. POR segun e ta partisipá atrobe na elekshonnan di parlamento riba 25 di yüni.