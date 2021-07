Atmishon mas severo Venesolano pa Aruba (òf sobrá di Reino) awor for di kuminsamentu di aña por pidi un visa. Pero pa motibu di e situashon na nan pais òf na embahadanan venesolano ta difísil pa nan haña dokumento ofisial. Ademas Aruba pa motibu di e sirkunstanshanan ekonómiko no ta duna pèrmit di trabou mas na hende ku yega awor, sigur no den e sektornan kaminda mayoria di venesolano ke traha. Asina nan ta disparsé den e sirkuito ilegal. Ku e kòntròl mas severo na frontera awor e venesolanonan ta skohe mas lihé pa bai Boneiru òf Kòrsou. Lesa tambe:

