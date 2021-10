KRALENDIJK – “Mi mensahe ta kla. Siudadano mester hasi denunsio si violá nan derechonan básiko”, asina Herman* ta bisa. Riba 6 di ougùstùs 2021 el a hasi denunsio kontra e hefe di e Departamento di Asuntunan Sosial i Labor (SZW).

E ta kulpa e hefe personalmente di falsifikashon di dokumentu, insulto, intimidashon, violashon di su derechonan básiko i dañamentu di su bon nòmber. Esaki pa motibu di un artíkulo di Ret Karibense. “Ta sin bèrgwensa kon nan ta anda ku hende”, asina e ta bisa.

Sosten di corona’

Komo trahadó partaim Herman ta den servisio serka un kompania. Ademas e ta traha komo freelancer i banda di esaki e tin su propio kompania sin personal. Pa motibu di e pandemia el a pèrdè su entradanan fiho. Riba promé di aprel 2020 el a hasi un petishon pa supsidio segun e reglanan di sosten di corona. El a haña supsidio i a konsider’é komo ‘èks trahadó, loke no tabata kuadra pasobra ainda e tabata den servisio di e empresa.

Riba 30 di sèptèmber 2020 Herman ta risibí un karta di SZW den kua ta bis’é ku ta stòp e supsidio pasobra e no tabata alkansabel. “Mi no a haña niun telefon di SZW, nan ta gaña”, e ta bisa. Despues e ta haña un karta den kua ta bisa ku riba 5 di òktober Herman lo a bai e bentana di SZW i ei el a komportá sin rèspèt. “Mi no a ba e bentana di SZW. Ta akusá mi sin motibu, unda e prueba ta?”

Segun Herman SZW ta trata siudadano manera ta bobo nan ta. E ta kontra di e desishon di SZW pa no duna supsidio mas, e motibunan ku SZW ta duna pa esaki i e echo ku el a risibí e desishon sin ku a stipulá un fecha. Asina ta masha difísil pa duna opheshon.

Hustisia

Herman a entamá un kaso kontra SZW i riba 6 di ougùstùs di e aña aki korte di promé instansha a trata e kaso aki. Ainda no tin veredikto. “Mi por defendé mi mes, pero kiko ta pasa ku tur e otronan ku no sa kon pa sali pa nan derechonan?”. Herman ta puntra su mes. Idioma hulandes por forma un opstákulo pa tuma paso kontra e organisashon aki.E ta enfatisá ku kada siudadano mester hasi denunsio si violá na derechonan.

Segun Herman dos dia despues ku el a hasi denunsio un polis a yam’é. “E brigadir a bisa mi ku nan a manda e denunsio pa Ministerio Públiko, komo aki ta trata di un ámtenar den servisio”, e ta splika. Den e kaso aki fiskal mester disidí si reshèrshi di Reino ta bai hasi un investigashon.

Polis ta konfirmá e denunsio. “En berdat a hasi denunsio i esaki ta keda na Ministerio Públiko”, Miluska Hansen, bosero di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta bisa.

‘Ministerio na Hulanda ta na altura di mi denunsio, Te aworakí mi no a haña un reakshon’

No por konkluí for di e denunsio si ta trata di un echo kastigabel. Esei ta e motibu ku no a investigá e denunsio mas aleu”, Roderick Gouverneur, bosero di Ministerio Públiko, ta bisa.

Segun Ministerio Públiko a pone esun ku a denunsiá na altura di e desishon aki. Herman ta bisa ku niun instansha no a tuma kontakto kuné.

Karta ku desishon di Ministerio Públiko

“Mi a ferwagt ku no lo persiguié. Awor mi ta bai kuminsá un prosedura di artíkulo 15”, Herman ta bisa. E ta bai aserka Korte Komun di Hustisia ku e petishon pa persiguí e hefe di SZW. En efekto pa rechasá e desishon di Ministerio Públiko. Pa por kuminsá un prosedura di artíkulo 15 promé Herman mester risibí un karta den kua ofisialmente ta pon’é na altura di e desishon di Ministerio Públiko.

Tantu SZW komo Ministerio Públiko ta bisa ku Herman tin e karta aki, miéntras ku Herman ta ninga esaki.

Abusu di poder

Segun Herman esaki ta un lucha kontra abusu di poder. “Mi tin dies aña ta biba na Boneiru i mi ta sinti mi bonerianu. Mi ke lanta kontra e ámtenar arogante aki di RCN ku ke hunga doño na e isla aki. Nan no tin niun tiki amor pa e isla aki òf e hendenan.

El a hasi e situashon aki konosí serka kasi tur instansha ku tin algu di hasi ku SZW. “E ministerio na Hulanda ta na altura di mi denunsio, mi a manda un email pa e Representante di Reino suplente Jan Helmond. Te aworakí mi no a haña niun reakshon.”

Pa komishon di Tweede Kamer

Kiko ku e desishon di fiskal lo bira, Herman ke sigui. “Mi lo aserká e Komishon di Tweede Kamer fiho.”

*Herman su nòmber kompleto ta konosí serka redakshon”

