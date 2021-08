KRALENDIJK – Masouma Hosseini, un kolaboradó di SZW ku te ku 15 di aprel tabata enkargá ku e maneho di e bon usamentu di sèn di e medidanan di emergensia di COVID, ta bati alarma.

Hosseini ku entretantu a haña su retiru, ta konta ku e maneho di e unidat di e departamento di Asuntunan Sosial i Empleo SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) lunanan largu lo a gasta sèn di belasten hulandes pa motibu di falta di kòntròl.

Eric Brakke, hefe di e departamento di SZ, ta refutá e akusashon. “Kere mi, hulandes nunka no ta regalá sèn asina fásil.” Su departamento den e último diessinku lunanan a saka 100 mion dòler di e areglo di emergensia. Esaki a sosodé sin muchu molèster di protokòl òf reglamentu i sin kontrolá.

Ret Karibense e último simannan a papia ku hopi hende envolví, tin di nan no tabata ke pa nan nòmber sali den e artíkulo.

Maneho di krísis

Seisshen kompania na Boneiru for di kuminsamentu di e krísis ta risibí sèn for di e areglo di emergensia. Pa bini na remarke pa esaki nan mester entregá sierto dokumento di prueba, manera un prueba di gastu di dunadó di trabou, un sédula i deklarashon di banko.

Hosseini, ku ta raportá e inhustisia, ta konta ku na un dado momentu for di e maneho a disidí pa aprobá petishon sin pidi e dokumentonan di prueba aki. I si tòg tabata entregá nan huntu ku e petishon no tabatin nodi di wak nan ‘pa asina spar tempu pa alkansá e retraso di e prosesamentu di e petishonnan’. Tabata ta trata di ‘kantidat riba kalidat’.

Hefe di e departamento Brakke despues ta bisa ku esaki tabata nesesario, pasobra segun e, tabatin un problema ekonómiko grandi di corona ta bini pa Boneiru: “Esaki tabata maneho di krísis. Nos tabata ke pa e kompanianan sobreviví.”

Akshon di pániko

Segun Hosseini esaki tabata mal maneho. Segun e, Brakke apénas tabata na altura kiko tabata pasando na su departamento. El a haña sa numa ora informalmente un konosí di dje a papia kuné, kende seis luna pasá kaba a entregá un petishon, pero ainda no a haña kontesta. Komo reakshon riba esaki despues a tuma ‘akshon di pániko’ na SZW, asina e ta bisa.

Esun ku a raportá e inhustisia ta atmití ku SZW tin un sistema di ICT bieu ku ta pone ku no por kontrolá nada outomátikamente òf fásil. “Pero si di repente, sin niun sorto di kòntròl básiko, nos aprobá i paga kada petishon, esaki no ta gastamentu di sèn di impuesto?” e ta puntra su mes.

E kolaboradónan ta haña ku no ta skucha nan

Segun un otro kolaboradó di e departamento di SZW, ku ta preferá di keda anónimo di miedu ku e tin pa sierto reperkushon, e preshon di trabou tabata muchu haltu. “Tabata di mas. E kolaboradónan tabata kontra di e desishon pa djis dal bai numa, pero nan a sinti ku no tabata skucha nan.

Hosseini ta bisa ku e kolaboradónan, pa miedu ku nan tabatin pa den e kòntròl anual nan haña pregunta for di Den Haag, a pidi nan lider di tim pa konsipiá un dokumento den kua tin pará ku ta Brakke ta karga e responsabilidat pa e manera ku kosnan ta bai.

Brake ta ninga ku tin un dokumento asina. “Naturalmente e kolaboradónan ta sinti nan mes insigur, pasobra nan no sa si e informashon ta kuadra”, Brakke ta bisa. “Finalmente ta ami tin e responsabilidat final.”

Froude i trato di preferensha

Entretantu den e último seis lunanan a reklamá un 260 mil dòler di e kompanianan ku a risibí sèn di e areglo di emergensia inhustamente. “Mi ta tribi di bisa ku seguridat ku si mi no a entamá esaki, lo no a pidi e sèn bèk”, e raportadó di e inhustisia ta bisa. SZW no ta konfirmá ni ninga e suma aki.

Te aworakí a pèrsiguí ocho persona penalmente pa motibu di froude ku e areglo di emergensia. Brakke ta haña ku e kantidat ei no ta hopi: “Na Hulanda UWV ta saka miares di euro i den un sierto porsentahe di kaso esaki no ta hustifiká. Nada no ta indiskutibel, ke men aki tampoko.” Segun Brakke tambe ta mas difísil pa kometé froude pa motibu di e eskala chikí di e isla. “E kolaboradónan ta tende i mira hopi, ke men nos ta hasi e kòntròlnan despues.”

No tabatin reakshon riba petishon

Carmen tin un salòn di beyesa ba kas i no a haña un kontesta riba su petishon pa e areglo di emergensia. “Mi no sa si a rechas’é”, e ta bisa. Mi no a haña un dekreto ke men mi no por a entregá opheshon kontra nada. Finalmente mi a legumai numa.”

Segun Brakke tabata imposibel pa manda tur hende un mensahe. “E ora ei nos lo tabata hasiendo esaki te aworakí mes. P’esei nos a disidí di manda solamente e rechasonan.”Pero esei tambe segun Hosseini no a bai bon: “Na un dado momento nos a haña sa ku seis luna largu no a manda e dekretonan di rechaso. Hende tabata sin entrada i no tabata tende nada.”

‘Bruá’

Un kompania ku ta dependé di turismo krusero na Boneiru ta haña e prosedura di atmishon pa e areglo di emergensia ‘brua’. “Nan tabata paga nos suma straño, pero ainda muchu poko. Mi a puntra si nan por a manda un motivashon pa mi por a mira unda e kos a bai malu, pero nan a indiká ku ta ku pòst so nan tabata hasi esaki. Mi no a risibí un karta nunka. Finalmente a dura kasi un aña promé ku mi a bini na remarke pa e suma hustu.”

Mas keho

Tin mas señal ta sali for di komunidat ku e siudadanonan no ta satisfecho ku e manera ku SZW ta trata nan, tambe sin ku ta trata di e areglo di emergensia di Covid. “Mi a bisa ku mi no tin sèn pa kome, pero tòg mi mester a warda kuater siman riba un kompensashon”, un mama soltera ku tres yu ta bisa. E tabatin miedu di entregá un keho. “Kon bo por keha tokante un hende ku mester disidí si bo ta haña sèn sí òf nò?”

Elsie Martinus tin ocho aña ku e ta inkapas pa traha. “Legalmente por kùr mi af pa traha, pero SZW ta ninga di hasi esaki.” Si kùr e af ta subi su kompensashon te kasi sueldo mínimo. “Na SZW ta trata di abusu di poder. Mayoria di hende tin miedu, i nan no ta riska hasi nada.”Entretantu el a entamá un kaso kontra SZW.

‘Kastigu dòbel’

E ama di kas Angelina Kroon tambe ta sinti su mes perhudiká. E tabata haña ònderstant ora di repente el a pèrdè su yu pa motibu di un krímen den tráfiko. Djis despues el a kai víktima tambe na violensia doméstiko i awor e ta kana ku krùk. Riba konseho di su dòkter di kas el a disidí di bai serka su otro yu na Hulanda. SZW tabata na altura di esaki, pero tòg a para su ònderstant. A kastigá mi dòbel. Mi mester a kumpra kuminda di e indemnisashon di e aksidente.”

Gobièrnu lokal no por hasi masha

E diputado boneriano Nina den Heyer (Asuntunan Sosial), ta konfirmá ku tin un oumento di keho i malkontentu na su isla. “Hende ta akudí hopi serka nos. Mi a raportá esaki serka SZW kaba, pero den mi opinion nada no ta kambia pasobra e kehonan ta keda drenta.”

Mas e munisipio ekstraordinario no por hasi segun e diputado, pasobra e departamento di SZW ta kai bou di Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) bou di maneho di Den Haag. “Ke men e úniko ku nos por hasi ta pasa e señalnan.”

E barera ta muchu haltu

Hefe di departamento Brakke ta na altura di e kehonan, pero ta bisa ku e por hasi tiki ku esaki miéntras ku e kehonan ta anónimo. Hende ta bai diputado, òf nan ta bai prensa, pero no ta keha serka SZW.” E no ta haña ku e barera ta muchu haltu. “Mi a bisa Ombudsman kaba: e hendenan mester bini serka mi.”