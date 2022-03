ORANJESTAD – “Ami lo no drenta Parkietenbos pa bai mira, tin sushi radioaktivo i asbèst”, sekretario di estado Alexandra van Huffelen (relashonnan den Reino) ta tende di siudadano prekupá ku ta lucha kontra e seru di sushi. Nan ta masha kontentu ku porfin un mandatario hulandes ta skucha nan.



A agregá e bishita na delaster momentu na su programa yen yen. Asina tambe e konosido aktivista di dùmp arubano Anouk Balentina aun ta haña e oportunidat pa interesá un mandatario hulandes pa e ‘violashon di añanan largu di derecho humano den Reino ku niun hende no ta hasi nada na dje’.

“Mi a tende algun ora delantá numa, mi mester a kore regla hende pa wak mi yunan. Ma mi ta asina kontentu! Esaki ta duna mi asina tantu energia pa sigui”, Balentina ta bisa. Anteriormente ainda e tabata ‘masha desapuntá’ ora a resultá ku e lo no ta un di e siudadanonan ku ken Van Huffelen riba su gira di sera konosí na e islanan lo a papia.

Un dia promé ku su yegada ainda Balentina a manda un karta habrí pa media:

“Mi ta gradisí bo masha pasobra bo yegada ta trese aktividat di banda di nos mandatarionan. Pasobra di repente yen di hende i instansha ta drenta den akshon pa pèrkurá pa e banda pafó di Parkietenbos keda nèchi nèchi. I p’esei awe ku bo lo kore pasa aki dilanti mi ta masha, masha kontentu, pasobra e ora ei e habitantenan di bario tambe tin un dia di sosiegu. No tin holó stinki, no tin materia venenoso pa inhalá. Porfin un dia ku airu limpi.”

Si ta e karta a kousa ku e sekretario di estado di a kambia di idea i a bai papia kuné no ta konosí. Sí Van Huffelen ta e promé mandatario hulandes for di hopi tempu ku no ta klasifiká Parkietenbos komo un ‘asuntu di e pais mes’. Òf ku ta un asuntu di gobièrnu arubano ku Reino/Hulanda no por mete kuné.

Por tende un otro zonido di dje ku di sekretarionan di estado i ministernan anterior. Eseinan tabata fókùs mas tantu riba un presupuesto bon manehá pa saka Aruba for di e sifranan kòrá. Finansa ta keda importante Van Huffelen ta rekonosé, pero e ta mustra klaramente ku tin mas kos ku e ke empeñá p’e. Espesialmente den e área di derecho humano i desigualdat sosial.

“Lo mi empeñá pa esaki sigur i ta pasobra mi ta haña esaki masha importante, no? Enseñansa ta importante, kuida pa trata e problema di pobresa. Pasobra sin esaki bo no por laga bo pais krese i bona.” I kontra e habitantenan di Parkietenbos e ta bisa: “Mi ta bai traha riba esaki ku gobièrnu (di Aruba, red.). Mi ta kere ku ta masha importante pa trata e problema aki tambe.”

Van Huffelen ta bisa ku e lo papia ku e gobièrnunan lokal tokante e problemanan, pero ku finalmente e ke trata esakinan espesialmente ‘den koperashon”. I manera a palabrá den e akuerdo di koalishon, e ta bisa, lo bini fondonan mas grandi disponibel pa e islanan karibense. Kiko siudadano por ferwagt riba término kòrtiku di e sekretario di estado?

“Ta tempran ainda no? Mi ta serando konosí. Pero pa un próksimo bia mi ta kere ku mi lo ke hinka mas aden. Masha konkreto: for di Hulanda tin medio ta bini pa durabilisá e previshonn di energia i e trato di e problemátika di pobresa.”