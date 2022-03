KRALENDIJK – Un aña pasá Ret Karibense a skibi tokante e krítika pisa riba Ministerio Públiko (OM). Tabata trata espesialmente di eror den trato di kaso penal. Huntu ku esnan envolví nos ta wak kon a bai e aña ku a pasa.

“Ta bai mihó ku ántes pero ainda tin hopi di hasi”, abogado Anthony Nicolaas ta bisa. “Te ainda ta entregá papel importante muchu lat serka abogado.”

Ménos eror atministrativo

Hopi bia OM tabata kometé eror atministrativo: manera number robes di parkèt i dagfar ku tabata entregá muchu lat. Abogadonan penal ta bisa ku e failnan penal regularmente no tabata kompleto. E mesun abogadonan penal awor ta haña ku esaki a mehorá. “Mi tin e impreshon ku e erornan atministrativo ta ménos”, asina abogado Edward Winkel ta bisa.

OM no ta indiká si a usa akshon òf trayekto spesífiko pa evitá eror. “Komo organisashon nos no ta sinta ketu. Nos ta profeshonalisá i tur dia nos ta trata di bira mihó i koregí nos mes kaminda ta nesesario”, segun e bosero di OM, Roderick Gouverneur.

“E komunikashon awor ta mas direkto sí i tin ménos burokrasia”, abogado Marga van Lieshout ta bisa. Segun Winkel e komunikashon interno sí ta falta un poko ainda. “Esun momento bo no ta haña un dokumento i un otro bia ta mail bo tres kuater bia e mésun dokumento”, asina e ta bisa.

Segun Nicolaas mester distinguí entre fiskal i OM komo instituto. “Mi ta anda bon ku e fiskalnan pero OM den su totalidat por funshoná mas mihó”, e ta haña. Segun e abogado te ainda ta entregá fail importante muchu lat na e abogadonan. “Mi no sa si ta pasobra polis a entregá e failnan muchu lat na OM, pero e echo ta keda ku e failnan no ta kompleto tur ora”, e ta sigui.

Anteriormente Nicolaas a indiká ku lo yuda si e abogadonan por a haña akseso na e failnan. Te awe esaki no a sosodé.

Mas transparensia

“Nos a manda OM un mail tokante e kantidat di eror ku nan ta kometé. Nunka nos no a haña un reakshon riba nos feedback”, Winkel ta bisa.

Gouverneur ta bisa di esaki: “na momentu ku kometé un eror òf un problema surgi, ta di gran importansha pa tur partner kadena drenta den kombersashon ku otro pa evitá esaki den futuro.”

Konfiansa di komunidat ta krusial

Transparensia ta importante pasobra OM ta e úniko partido kaminda siudadano por akudí si nan eksperensiá inhustisia. Ke men e konfiansa di komunidat ta krusial pa e bon funshonamentu di OM. Tòg parse esaki no ta bai bon den tur kaso, asina ta sali for di e reakshon di Van Lieshout.

Durante un kaso penal kaminda e sospechoso a indiká ku polis a usa violensia eksesivo, Van Lieshout a splika wes ku el a pidi OM pa saka potrèt di e leshon i registrá esaki den un rapòrt separá. Pero esaki no a sosodé nunka. “Mi no sa si trata di un eror di OM òf ku ta falta di polis, pero mi no a haña un kontesta konkreto riba esaki”, segun Van Lieshout.

OM den un reakshon riba esaki ta bisa ku sigur nan ta haña un bon trato di keho importante. “Pa OM ta importante ku nan ta tuma keho serio i ku ta reakshoná riba esaki”, segun Gouverneur.