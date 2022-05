Kuater relato remarkabel tokante pobresa Ret Karibense e último añanan a traha diferente vidio, artíkulo i programa di radio tokante kiko pobresa ta nifiká na Boneiru, Saba i Sint Eustatius. Pobresa ku ta hasi doló na Boneiru: ‘Pa por kome awor nos ta fangu para den kurá’ (2022)

Sentenar di hende a subi kaya den e munisipio Boneiru kontra e maneho di gabinete na Den Haag. E relatonan personal di pobresa grandi atrobe ta hasi doló. Pa por kome tin hende ku awor asta tin un trampa pa kue para den nan kurá. Un ehèmpel di ‘desigualdat’ e habitantenan ta bisa. Pasobra algu asina ta ‘inimaginabel’ na Hulanda Oropeo.

Kambio di klima ta un problema di luho? Nò, pero tin prioridat, ta sali for di un entrevista eksepshonal ku e diputado na Saba. E pobresa no ta invisibel mésora, pero e ta grandi sí. Miéntras ku ámtenar di Hulanda na Saba por sali masha bon ku nan sèn, ámtenar sabano hopi bia asta mester tuma un trabou aserka anochi i den wikènt. Pasobra e munisipio no tin sèn pa paga e Sabanonan igual i Den Haag no ke yuda. Skucha kapítulo 6 di nos podcast De Vergeten Klimaatcrisis (NPO Radio 1)

De Nationale Ombudsman, ku un krítika pisá, ta hasi un apelashon urgente riba miembronan di parlamento hulandes pa porfin trata e pobresa i desigualdat den e munisipionan karibense. “Basta ku e kosnan ridíkulo aki!”

(2021) De Nationale Ombudsman, ku un krítika pisá, ta hasi un apelashon urgente riba miembronan di parlamento hulandes pa porfin trata e pobresa i desigualdat den e munisipionan karibense. “Basta ku e kosnan ridíkulo aki!” Nuebe aña di bishita di Den Haag na Boneiru: Pakiko e kombatimentu di pobresa ta keda atras? (2019)

Polítikonan hulandes ya pa añanan largu ta konfrontá ku e pobresa di Boneiru. Pakiko ainda tin asina poko progreso?