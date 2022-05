KRALENDIJK – Sentenar di hende den e munisipio Boneiru a subi kaya kontra e maneho di gabinete na Den Haag. Motibu pa e demonstrashon ta e oumento di pobresa, pero tambe e ‘trato desigual’ di polítika di Den Haag.

Habitante den nan bida diario ta ripará ku na e munisipio Boneiru ta trata nan diferente di habitante den e munisipionan na otro banda di oséano. Por ehèmpel, no ta eksistí kompensashon pa desempleo na e tres munisipionan karibense. Tur otro kompensashon ta hopi mas abou, miéntras ku kosto di bida ta hopi mas haltu den Karibe.

Algun relato personal ku habitante ta kompartí ku Ret Karibense atrobe ta doloroso. Pa por kome tin hende asta a pone un trampa pa para den nan kurá òf nan mester para na waf ta piska te anochi lat.

E organisashon sentralisadó boneriano pa e sindikatonan USIBO a organisá e marcha di protesta. Ta kalkulá ku un 600 demonstradó a kana di e ofisina di e sindikato bai Parke Wilhelmina na Kralendijk. “Despues di 12 aña di desigualdat awor ta pueblo ta na palabra”, Norman ‘Nòchi’ Willem di USIBO ta bisa.

Diferensiashon òf diskriminashon?

Boneiru for di 10 di òktober 2010 ta un ‘munisipio ekstraordinario’ di Hulanda. Mirando e grandura, e distansha i e kultura di e isla, a palabra ku tin bia ta desviá di e munisipionan oropeo di Hulanda. E kondishon tabata sí ku semper esaki lo tabata na benefisio di e boneriano.

Segun hopi habitante, for di Den Haag ta diskriminá i na e isla ta pusha nan mas leu den pobresa. Na Boneiru e penshun di behes (aov) no ta igual na e aow na Hulanda. E kompensashon di ònderstant (bijstandsuitkering na Hulanda) ta 52 porshento di e suèldu mínimo, miéntras ku na Hulanda esaki ta 70 porshento. E suèldu mínimo no ta igual, es ku ta gana e suèldu mínimo mester di un di dos òf asta di tres djap aserka.

‘Kambio di ambiente na e isla’

“Espesialmente e último tres simannan bo ta tende hopi den media boneriano tokante e manifestashon”, koresponsal Nathaly Evertsz ta konta. “USIBO tambe ta avisá for di febrüari pa demonstrashon, pasobra nan ta haña ku no tin fin pa akshon konkreto bini for di Den Haag. Bo tabata mira hende di tur gremio ta kana, tambe hende di diferente preferensia polítiko. E último aki tambe ta remarkabel pa Boneiru.”

“Kasi tur boneriano tin famia ku ta lucha den pobresa i ku ta den un situashon sin perspektiva. Tin basta rapòrt kaba tokante e situashon doloroso aki. Pero awor sí nan a fada ku Den Haag ta keda bisa: warda poko no, nos ta trahando riba dje pa baha e gastunan. E ambiente na e isla ta kambiando.

‘Mensahe bon kla na gabinete’

Pa e sindikato USIBO awor a papia basta tokante e desigualdat na Boneiru. “Ku esaki Boneiru ta manda un mensahe kla pa e gabinete Rutte. Nos no ta aseptá esaki mas”, Mavis Abrahams ta bisa. E ta presidente di USIBO.

Segun Abrahams ta e gruponan vulnerabel na e isla ku ya pa añanan largu ta perhudiká. “Pa un grupo grandi di boneriano kontinuamente ta un lucha pa sobreviví. No tin ni sikiera supsidio di hür pa kas privá. Pa e motibu aki diferente hende ta biba huntu den un kas pa kompartí e gastunan. Hopi bia esaki ta kousa di violensia relashonal.”

Situashon ku ta hasi doló

“Tur kos ta muchu karu i e sèn no ta yega. Mi ta biba na un kunuku. Den siman ta kuminda di bleki so mi ta kome i den wikènt karni òf galiña. Asina mi ta lora”, e boneriano di sesentiseis aña di edat Mario ta bisa.

Otro hende tabata presente pa demonstrá nan solidaridat. “Mi ta kana pa motibu di solidaridat. Mi ta mira ku e situashon ta dal e gruponan di pueblo di mas pober di mas duru”, un señora hulandes oropeo ta bisa.

“Mi mester a tuma un di dos trabou sino mi no ta alkansá”, Martha (52) ku tin 25 aña kaba ta biba na Boneiru ta konta. “MI tin añanan largu pará riba e lista di espera pa un kas di hür sosial. Mi a bai biba serka un hende pasobra mi no por paga hür mas.”

Elsie a pèrdè su trabou pa motibu di enfermedat. Di repente mi a haña mi den ònderstant. Mi ta kibrá finansieramente, emoshonalmente i físikamente”, e ta bisa. “Den un otro munisipio hulandes lo mi a haña un kompensashon pa enfermedat i yudansa.”

Sindikato ta avisá pa protesta nobo

Posiblemente lo bini mas protesta na Boneiru si no bini promesa konkreto, e sindikato ta avisá. “Nos a instalá un komishon ku ta vigilá henter e proseso. Si desviá di dje, mésora nos lo tuma akshon”, Bernard Landwier di USIBO ta bisa.

Minister Carola Schouten (Maneho di pobresa) otro siman ta bishitá e isla, kaminda lo entreg’é e manifesto tambe.

Na final di e demonstrashon USIBO di antemano a entregá e manifesto kaba na algun miembro di konseho insular i e diputadonan Den Heyer (Asuntunan Sosial) i Hennyson Thielman (Desaroyo Ekonómiko) i algun miembro di konseho di Boneiru.



Pasenshi a kaba, ambiente na Boneiru ta kambiando

Na Boneiru tantu den, i pafó di, polítika ta papia di e ambiente ku lo ta kambiando. “E pueblo ta hartá, ta basta awó. Hende ku no ta biba un bida humano pa motibu di pobresa. Esaki mester stòp awó”, Mavis Abrahams di USIBO ta bisa

“E intrankilidat na Boneiru ta kresiendo”, segun diputado Nina den Heyer (Asuntunan Sosial). “Nos ta mira esaki i henter e asuntu ta ku hende ke mira akshon rápido.” Segun e, gabinete riba sierto tereno ta pèrkurá pa progreso sí. “Pero e ta bai muchu poko poko. Bo no por laga hende warda asina largu.”

“Nos pueblo ta sufri pasobra Den Haag ta disidí ki ora ta apliká diferensiashon. Esaki lo no tabata un problema si e miembronan di Tweede Kamer (parlamento hulandes) lo tabata biba aki”, e miembro di konseho insular di PDB Clark Abraham ta bisa.