Banko Sentral: ‘Traspaso pa florin karibense ta bayendo segun plan’

Mientras ku siudadanonan i e Defensor di Pueblo ta indiká ku e traspaso pa e florin karibense nobo no ta muchu kla i ta tuma lugá na un manera desigual, Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS) no ta mira motibu pa preokupashon. “Te ku awor e transishon a kana bon,” e banko ta deklará na Ret Karibense den un reakshon por eskrito.



Den e promé seis simannan ya a kambia 46,75 porshento di tur e plaka di papel i moneda, segun CBCS. E ekspektativa ta, ku esaki lo subi te 75 porshento pa fin di aña. “Nos ta wak e totalidat, no solamente sèn kèsh, pero tambe e tráfiko di pago giral,” e banko ta indiká. Tòg e kehonan di siudadanonan riba tempunan di espera largu, ningamentu di plaka di papèl i falta di informashon, ta sigui montoná.

Yenamentu pokopoko di bankomátiko, entretantu kompletá

Den e promé siman di e introdukshon tabatin solamente ocho bankomátiko riba e isla ku tabata duna e sèn nobo. Segun CBCS esaki tabata debí na prinsipalmente retonan logístiko, manera e kantidat limitá di vehíkulo pa transporte di sèn. “Entretantu a suministrá tur 122 bankomátiko riba Kòrsou ku e florin karibense,” según e banko. Tòg tin hopi hende ta bisa ku kasi nan no tabatin e sèn nobo den nan man.

Segun CBCS esei no ta straño: konsientemente a opta pa un periodo mas largu di e proseso di e asina yamá ko-sirkulashon – un fase transitorio den kua sèn bieu i sèn nobo ta den sirkulashon banda di otro. Esei tin ku mantené e kambio pagabel i kontrolabel pa e banko-, empresa- i siudadanonan.



Desigualdat entre banko- i negoshinan

CBCS ta bisa ku e diferensia di maneho entre bankonan – manera kobra òf no kobra gastu – no ta kai bou di nan mandato. “E bankonan ta stipulá nan propio maneho i ta mantené nan struktura di kosto usual.” Sí Banko Sentral a palabrá ku e bankonan ku tur hende mester por stòrt riba su propio kuenta sin kosto.

E maneho di e negoshinan – por ehèmpel ningamentu di papel di sèn grandi – tampoko ta responsabilidat di e Banko Sentral. Asina mes e banko ta bisa di lo drenta den konsulta pronto ku e mundu impresarial “pa wak kon por hasi e proseso di kambio mas fásil, huntu.”

Aksesibilidat pa hende sin kuenta bankario

Banko Sentral a habri lokèt di kaha adishonal pa hende sin kuenta bankario. Te na e montante di 2.500 florin nan por pasa sin sita pa kambia sèn kèsh. Pa sumanan mas haltu sí mester traha sita via e wèpsait di CBCS. Segun e Defensor di Pueblo ta hustamente e grupo akí ta èkstra vulnerabel. Ta difísil pa hende sin akseso digital òf transporte, akudí na Banko Sentral. Sin embargo CBCS ta enfatisá ku kambio di sèn kèsh ta keda posibel serka nan te fin di mart 2026.