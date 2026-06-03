Kaso di asesinato ku a sakudí Saba djaweps dilanti wes na Boneiru

Djaweps 4 di yüni 2026 Korte den Promé Instansia na Boneiru lo trata e kaso di e asesinato di Sheldon Johnson, e bombero ku a ser matá dia 12 di sèptèmber 2025 na Saba ku arma di kandela. E kaso a okashoná hopi inkietut riba e isla, i ta halando hopi atenshon den e komunidat chikitu.

Lo trata e kaso, ku Hustisia a duna e nòmber ‘Papaya’, riba kontenido djaweps na Kralendijk. Na kaminda pa e tratamentu a tuma medidanan di prekoushon adishonal en bista di e atenshon sperá di públiko i medionan. Asina periodistanan a haña instrukshon adelantá pa nan registrá nan presensia. Esei no ta algu usual pa kasonan penal na Boneiru. Segun ekspektativa, e tratamentu lo dura un dia kompleto, di 9’or di mainta pa mas o ménos 5’or di atardi, ku un interupshon mèrdia.

Gastu di biahe haltu

Durante e último lunanan e famia di Johnson a pidi pa trata e kaso na Saba. Segun nan esei lo duna e habitantenan e oportunidat pa presensiá e kaso sin tin ku hasi gastunan haltu di biahe, ya ku ta na Saba e delito a tuma lugá. Hustisia a disidí di no bai di akuerdo ku esei. Konsiderashonnan di siguridat a hunga un papel den esei. Ademas e sala di korte na Saba lo ta muchu chikitu, mirando e atenshon antisipá.

Lo tene e seshon na Boneiru. Interesadonan lo por sigui e tratamentu via un konekshon bibu den e Community Center. Na Sint Maarten tambe tin un sala di korte disponibel kaminda lo por sigui e seshon via konekshon di vídio. Hustisia ta tene kuenta ku un asistensia haltu. Si no tin sufisiente lugá, famia di e víktima lo haña preferensia.

Famia

Un punto di diskushon ku a keda bini dilanti, ta e presensia di famia direkto na e tratamentu. E abogado di e famia a deklará anteriormente ku Korte mester a buska un solushon pa laga e famia biaha pa Boneiru, si ta ei lo a trata e kaso. Entretantu ta konosí ku djaweps e famia lo ta presente na Boneiru.

Riba e potrèt: Potrèt di e víktima Sheldon Johnson, den kurá di su mama na Saba.