28 aña pidí pa sospechoso prinsipal den asesinato di Sheldon Johnson

KRALENDIJK — Ministerio Públiko na Boneiru a pidi un kastigu di 28 aña di prizòn pa Anthony W. pa e asesinato di e bombero di Saba Sheldon Johnson. Pa ko-sospechoso Rudolfo van H. a pidi un kastigu di 21 aña di prizòn pa komplisidat.



A para warda riba Johnson dia 12 di sèptèmber 2025, i a tir’é mata. Despues ku e víktima a kai na suela, e tiradó lo a los un tiru mas riba dje. A tira riba Johnson su pareha Carty tambe. P’esei ta pèrsiguiendo e sospechosonan pa asesinato i intento di homisidio. Banda di esei, ta sospechá W. di poseshon di mas ku dos kilo di kokaína.

Lunanan di preparashon

Segun Ministerio Públiko e investigashon ta pintando un senario inkietante, den kua W. i Van H. a hasi preparashonnan lunanan promé ku e atentado fatal, pa e asesinato di e bombero di Saba. E fiskal a deskribí e asesinato komo un ‘akto kobarde i sin eskrúpulo’, i a enfatisá ku asesinato ta e delito di mas pisá ku un hende por kometé.



E kaso a lòs hopi emoshon na Saba. A tuma medidanan di siguridat adishonal durante e seshon hudisial, i habitantenan di Saba i Sint Maarten a sigui e tratamentu via un konekshon di vídio.

Pruebanan

Durante e seshon Ministerio Públiko a presentá diferente prueba, bou di kua imágennan restorá di kámara, rastronan di DNA riba paña di bisti ku a topa kuné den un tas pa karga riba lomba, i restunan (pòlbu) di tiramentu riba mannan di tur dos sospechoso.

Tambe Hustisia a referí na grabashonnan di kòmbersashonnan entre e dos sospechosonan. Un otro elemento remarkabel di e investigashon ta ku algun luna promé ku e asesinato W. a konsultá ChatGPT tokante diferente senario ku tabatin relashon ku asesinato. Di su banda Van H. a usa ChatGPT entre otro pa preguntanan riba emigrashon pa Canada. Ministerio Públiko ta konsiderá e aspekto akí komo un di e indikashonnan ku ta forma parti di e fail.

“Mi ta inosente”

Tur dos sospechoso ta sigui ninga di te involukrá den e asesinato. Nan abogado a pleita pa apsolushon total, i a trese pa dilanti ku no por determiná ku sertesa ta ken a lòs e tirunan fatal.

A pidi indemnisashon di daño i perhuisio di 27.933 dòler pa e famia di e defuntu, miéntras ku a pidi 27.933 dòler pa su pareha Carty tambe. Pero Ministerio Públiko a pidi Korte pa deklará e petishonnan ei inatmisibel. Segun Ministerio Públiko e demandanan ei tin di aber ku (indemnishon pa) pèrdida di afekto (di un ser kerí), un tipo di indemnisashon ku segun Ministerio Públiko no ta inkluí den e legislashon di Boneiru.

Korte lo dikta sentensia den e kaso akí riba 25 di yüni próksimo.