Kevin Rooi, artista di lèter: ‘Esaki tabata mas grandi ku loke mi por a soña’

Mustapha su outo, marká ku lemanan rasista, ta un obra di arte positivo awor, danki na su bisiñanan den Amsterdam Oud-West. Aña pasá Mustapha i su famia a spièrta bin haña nan outo marká ku tekstonan rasista i ofensivo. Esaki pa asombro di henter e bario, ku hustamente ta apresiá Mustapha i su famia masha hopi.

Mustapha, ku ta sostené su bisiñanan i ta hiba hende bai keiru den kanalnan ku su boto, ta un miembro komprometé di e bario.

Palabranan amabel i positivo

For di den e bario a bini e inisiativa pa hasi un crowdfunding, pero esaki no a generá sufisiente sèn pa fèrf e outo di nobo. Riba esei Anneloes Officier, bisiña di Mustapha, a drenta den akshon pa yuda. El a tuma kontakto ku e artista di lèter Kevin Rooi pa kooperá ku drechamentu di e outo. Huntu ku e ofisina di merkadeo Joe Public Amsterdam Rooi a bisa ‘sí’ mesora.



Foto: Joe Public Amsterdam

Rooi ker a hasi esaki un proyekto di grupo, den kua tur bisiña ku ker a sostené Mustapha lo por a partisipá. P’esei el a pidi e habitantenan di e bario pa entregá palabranan amabel i positivo pa Mustapha.

Desvelo

Despues di lunanan di trabou, e desvelo a tuma lugá riba 16 di yanüari 2026 den e Straatmuseum. Huntu ku Joe Public Amsterdam, Rooi – e mente kreativo tras di e proyekto – a supla bida nobo den e outo di Mustapha, pintando e palabranan amabel i positivo riba dje.

Despues, den un entrevista ku Ret Karibense, Rooi a deklará: “Ainda mi ta enormemente impreshoná, ainda mi ta mas sorprendé ku realmente konvensé, ku esaki.” Tabata kasi un aña despues ku el a bisa den e programa di radio De Nacht (E Anochi), di Ret Karibense, ku pintamentu di lèter riba un outo tabata su soño mayó. Riba e pregunta di kiko e sintimentu ta, awor ku el a realisá su soño, el a kontestá: “Tabata mas ku solamente mi soño. Esaki a bira un proyekto hopi mas grandi, den kua nos por a transmití positivismo di e forma akí.”

Mas aleu e ta konta ku Mustapha ta ‘ekstátiko i felis’. E ta sinti e rèspèt i sosten di su komunidat den Amsterdam, ku e tabata na kaminda p’e na fin di atardi, den un outo ku ta parse luluis luluis.

