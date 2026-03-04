Hues a intermediá: “Por lo pronto trankilidat den Telekomunikashon na Boneiru”

E desishon ku hues a tuma 24 di febrüari último ta sòru pa por lo pronto tin trankilidat riba e área di telekomunikashon na Boneiru. Telekomunikashon riba e isla tabata na peliger na momentu ku kompania di telekomunikashon Telbo N.V. (Telbo) tabata den konflikto ku Netpro.

Esaki for di 2017 a konstruí i a mantené e infrastruktura di IT pa Telbo. Sin e infrastruktura aki Telbo no por ofresé servisio di telekomunikashon na su klientenan.

Iregularidat

Jacobo ‘Grègori’ Colina kende ta direktor di Telbo ta bisa ku durante negosiashon pa un

kontrato nobo ku Netpro a topa ku iregularidat. Esaki a pone ku el a para tur

negosiashon ku e proveedó. Pa Netpro, esaki hustamente ta demostrá iresponsabilidat

di parti Telbo pasombra nan a stòp e kontrato sin tuma medidanan na tempu pa

garantisá kontinuidat di su infrastruktura di IT. Ku otro palabra, Telbo no a regla un

proveedó nobo.

Segun Colina, ta bira difísil pa regla un proveedó nobo mirando ku Netpro tin su

datonan tékniko i ta ninga di hasi e traspaso. “Netpro tin nos datonan sekuestrá. Promé

bia den Reino ku un ‘host’ ta sekuestrá e kliente su datonan”, Colina ta bisa.

Telbo a entamá un huisio sumario pa motibu ku Netpro ta menasá di para su servisio,

mirando ku no tin un kontrato legal entre nan. Hues a disidí ku miéntras Telbo no tin un

infrastruktura nobo, Netpro no por para e sistema di IT. Na mes momentu hues a duna

Telbo 10 dia pa kumpra e aparatonan nesesario ya asina un proveedó nobo por

konstruí su infrastruktura di IT.

Awor Colina ta sigurá ku ya Telbo a kumpra e aparatonan i denter di 3 luna lo tin un

infrastruktura di IT nobo. Sinembargo e konflikto ku Netpro ainda no a solushoná.

Perhudiká i benefisiá na mes momentu

E situashon a eskalá na mesa di negosiashon. Colina ta bisa ku aki nan a diskubrí ku

Telbo a paga Netpro pa un infrastruktura di IT pero mas kliente tabata hasi uso di esaki

sin ku Telbo tabata sa. Colina: “Telbo tabata paga pa un infrastruktura mas grandi ku

nos tabatin nesesidat p’e. Esaki pasombra tabatin mas hende riba e sistema sin nos

sa”, e ta bisa. Ta trata aki di un kapasidat di 34 porshento di e infrastruktura.

Pues Telbo tabata paga 100 porshento pero tabata usa solamente 66 porshento. Segun e

kalkulashon di Telbo pa mas ku 5 aña Netpro tabata benefisiá finansieramente di esaki.

“Riba e sistema tabatin 7 òf 8 partido sin ku nos tabata sa. Pa luna nos ta paga 27 mil

dòler na Netpro. Nos no sa si e tabata kobra e otro klientenan. Kalkulá pa bo mes

kuantu sèn esaki ta si nan tambe tabata paga 27 mil dòler pa luna”, Colina ta splika.

Netpro ta refutá e akusashon aki i ta insistí ku esaki hustamente tabata e palabrashon

ku Telbo. For di inisio a diseñá e infrastruktura aki konsientemente komo un plataforma

pa multi-kliente. “Un sentro di data profeshonal kaminda vários kliente por traha riba dje

na mes momentu. Esaki no tabata un detaye sekundario, sino un punto di partida

eksplísito di e kolaborashon”, John van Wezel kende ta mènedjer di Netpro ta bisa.

Segun van Wezel e palabrashonnan ku Telbo tabata bon kla. Telbo mes lo a usa un

parti di e kapasidat, Netpro lo a sirbi klientenan internashonal for di Boneiru. Telbo bou

di propio ‘bandera’ lo a proveé kliente lokal ku e asina yama servisionan ‘white-labeld’ di

Netpro.

Van Wezel ta splika kiko esaki ta enserá: “Ku otro palabra, Telbo tabata hür un

apartamentu den e kompleho di IT di Netpro. Pero e edifisio tabata klaramente destiná

pa vários hürdó.” Pues Netpro ta bisa ku Telbo tabata sa di e situashon i tabata di

akuerdo tambe. Sinembargo van Wezel ta rekonosé ku no a pone tur kos

perfektamente den e kontrato.

Kontrato nobo

“Esaki no tabata falta di bon boluntat, sino un parti di un kolaborashon ku tabata krese,

den kua tur dos partido tabata siña. Hustamente pa esei, Netpro mes a proponé pa den

un kontrato nobo pone e asuntunan mas kla, basá riba eksperensia kompartí”, segun

van Wezel.

Sinembargo sí ta dependé di Telbo, e kontrato aki nunka lo subi riba mesa. Colina ta

fuerte den su posishon. “Netpro a aktua ilegal i ainda nan no ke duna tur e informashon

konserní esaki. Nos no ta keda te aki. Awor ku e huisio sumario a kaba nos ta sigui ku e

proseso hurídiko. Tur dokumentu mester subi riba mesa”, e direktor ta sigurá.