Hues a intermediá: “Por lo pronto trankilidat den Telekomunikashon na Boneiru”

E desishon ku hues a tuma 24 di febrüari último ta sòru pa por lo pronto tin trankilidat riba e área di telekomunikashon na Boneiru. Telekomunikashon riba e isla tabata na peliger na momentu ku kompania di telekomunikashon Telbo N.V. (Telbo) tabata den konflikto ku Netpro.
Esaki for di 2017 a konstruí i a mantené e infrastruktura di IT pa Telbo. Sin e infrastruktura aki Telbo no por ofresé servisio di telekomunikashon na su klientenan.
Iregularidat
Jacobo ‘Grègori’ Colina kende ta direktor di Telbo ta bisa ku durante negosiashon pa un
kontrato nobo ku Netpro a topa ku iregularidat. Esaki a pone ku el a para tur
negosiashon ku e proveedó. Pa Netpro, esaki hustamente ta demostrá iresponsabilidat
di parti Telbo pasombra nan a stòp e kontrato sin tuma medidanan na tempu pa
garantisá kontinuidat di su infrastruktura di IT. Ku otro palabra, Telbo no a regla un
proveedó nobo.
Segun Colina, ta bira difísil pa regla un proveedó nobo mirando ku Netpro tin su
datonan tékniko i ta ninga di hasi e traspaso. “Netpro tin nos datonan sekuestrá. Promé
bia den Reino ku un ‘host’ ta sekuestrá e kliente su datonan”, Colina ta bisa.
Telbo a entamá un huisio sumario pa motibu ku Netpro ta menasá di para su servisio,
mirando ku no tin un kontrato legal entre nan. Hues a disidí ku miéntras Telbo no tin un
infrastruktura nobo, Netpro no por para e sistema di IT. Na mes momentu hues a duna
Telbo 10 dia pa kumpra e aparatonan nesesario ya asina un proveedó nobo por
konstruí su infrastruktura di IT.
Awor Colina ta sigurá ku ya Telbo a kumpra e aparatonan i denter di 3 luna lo tin un
infrastruktura di IT nobo. Sinembargo e konflikto ku Netpro ainda no a solushoná.
Perhudiká i benefisiá na mes momentu
E situashon a eskalá na mesa di negosiashon. Colina ta bisa ku aki nan a diskubrí ku
Telbo a paga Netpro pa un infrastruktura di IT pero mas kliente tabata hasi uso di esaki
sin ku Telbo tabata sa. Colina: “Telbo tabata paga pa un infrastruktura mas grandi ku
nos tabatin nesesidat p’e. Esaki pasombra tabatin mas hende riba e sistema sin nos
sa”, e ta bisa. Ta trata aki di un kapasidat di 34 porshento di e infrastruktura.
Pues Telbo tabata paga 100 porshento pero tabata usa solamente 66 porshento. Segun e
kalkulashon di Telbo pa mas ku 5 aña Netpro tabata benefisiá finansieramente di esaki.
“Riba e sistema tabatin 7 òf 8 partido sin ku nos tabata sa. Pa luna nos ta paga 27 mil
dòler na Netpro. Nos no sa si e tabata kobra e otro klientenan. Kalkulá pa bo mes
kuantu sèn esaki ta si nan tambe tabata paga 27 mil dòler pa luna”, Colina ta splika.
Netpro ta refutá e akusashon aki i ta insistí ku esaki hustamente tabata e palabrashon
ku Telbo. For di inisio a diseñá e infrastruktura aki konsientemente komo un plataforma
pa multi-kliente. “Un sentro di data profeshonal kaminda vários kliente por traha riba dje
na mes momentu. Esaki no tabata un detaye sekundario, sino un punto di partida
eksplísito di e kolaborashon”, John van Wezel kende ta mènedjer di Netpro ta bisa.
Segun van Wezel e palabrashonnan ku Telbo tabata bon kla. Telbo mes lo a usa un
parti di e kapasidat, Netpro lo a sirbi klientenan internashonal for di Boneiru. Telbo bou
di propio ‘bandera’ lo a proveé kliente lokal ku e asina yama servisionan ‘white-labeld’ di
Netpro.
Van Wezel ta splika kiko esaki ta enserá: “Ku otro palabra, Telbo tabata hür un
apartamentu den e kompleho di IT di Netpro. Pero e edifisio tabata klaramente destiná
pa vários hürdó.” Pues Netpro ta bisa ku Telbo tabata sa di e situashon i tabata di
akuerdo tambe. Sinembargo van Wezel ta rekonosé ku no a pone tur kos
perfektamente den e kontrato.
Kontrato nobo
“Esaki no tabata falta di bon boluntat, sino un parti di un kolaborashon ku tabata krese,
den kua tur dos partido tabata siña. Hustamente pa esei, Netpro mes a proponé pa den
un kontrato nobo pone e asuntunan mas kla, basá riba eksperensia kompartí”, segun
van Wezel.
Sinembargo sí ta dependé di Telbo, e kontrato aki nunka lo subi riba mesa. Colina ta
fuerte den su posishon. “Netpro a aktua ilegal i ainda nan no ke duna tur e informashon
konserní esaki. Nos no ta keda te aki. Awor ku e huisio sumario a kaba nos ta sigui ku e
proseso hurídiko. Tur dokumentu mester subi riba mesa”, e direktor ta sigurá.