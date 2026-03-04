Kaminda ta largu (2): ‘Glorifikashon’ di Hulanda por ta un trampa pa studiante

Un konhunto kompleho di faktornan personal i práktiko ta influensiá e eskoho di studiantenan di Sint Eustatius (Statia) i Saba, pa sigui studia na Hulanda òf Merka. Den e serie di tres parti akí Ret Karibense ta eksplorá e eksperiensia akí di e studiantenan di e tres islanan di mas chikitu di BES –Statia i Saba. E di dos parti di e eksplorashon akí ta saminá e eksperiensianan di esunnan ku ta studiando òf a studia na Merka òf Hulanda. Ta un relato ku ta habri wowo pa e realidatnan duru ku hopi studiante ta enfrenta, inkluso limitashonnan finansiero, bareranan di idioma, i kontinuamente kai chikí pa motibu di akseso restringí pa programanan na hulandes.





Hopi biaha ta promové studiamentu na Hulanda komo e opshon mas pagabel, na Statia i Saba, un argumento ku ta resoná fuertemente ku tantu e studiantenan komo nan mayornan. Sin embargo, segun studiante Alma Johnson di Saba, e ‘glorifikashon’ di Hulanda ei por ta un trampa pa studiante.

Inisialmente Alma a pasa un semèster studiando na Merka den 2022. Pa motibu di limitashonnan finansiero ku su mayornan a konfrontá, el a disidí pa kontinuá su edukashon na Hulanda, kaminda el a drenta den e programa di bachelor den Early Childhood Education, duná na ingles.

‘Tres biaha mas tantu trabou’

“Mi prome aña tabata pisá pasobra mi tabata sinti ku mi mester a hasi tres biaha mas tantu pa keda al dia, pero mi a logra finalisá e prome aña ku kasi tur e kréditonan nesesario. Mi no tabata realmente kontentu sí, ku e forma ku e kuríkulo ta hinká den otro: el a parse mi hopi parotin i no enfoká riba loke mi a skohe p’e.”

Seis luna despues di a kuminsá ku e programa, Alma a deskubrí ku esaki no tabata akreditá. “E skol mes tabata akreditá, pero e programa nò. P’esei nan a duna mi fiansa di estudio: pasobra e skol tabata akreditá,” e ta kòrda. Pues, te na ora ku e lo a kompletá e programa, lo e no a bini na remarke pa un lisensia pa duna lès den Early Childhood Education.

Gradua i sigui, òf suich

“E programa no tabata akreditá na gobièrnu hulandes, pues a bisa mi ku una bes mi gradua, lo mi mester a bai universidat pa un òf dos aña. Pero lo mi mester a siña hulandes pa haña akreditashon pa duna lès na skolnan hulandes. Si mi ker a duna lès na ingles, lo mi mester a bai Merka i studia un òf dos aña ei, sino na Inglatera, loke lo a kosta mas sèn.”

A pesar di a realisá su mes kiko e limitashonnan di e programa tabata, Alma a skohe pa sigui pa su di dos aña, i asta el a suich pa un trayekto di edukashon sekundario na mitar di kaminda. “A transferí algun di mi kréditonan, pero mi tabata sinti komo si fuera mi no tabata siña loke mi mester a siña, i mi no tabatin e eksperiensia ku otro studiantenan tabatin – pues ya mi tabata algun stap atrás kaba.” E ta indiká sin embargo, ku e vershon na hulandes di e programa tabata parse mas strukturá, di akuerdo ku loke el a tende di otro studiantenan.

States: Sin strès, sosten – sèn sí

Reflekshonando riba su tempu na Merka – ‘the States’ – Alma ta kompará e dos eksperiensianan: “Mi a nota ku mi a funshoná muchu mas mihó den esun semèster na Merka, ku mi no tabatin strès etòl.” P’é, e eksperiensia general di studiamentu na Merka tabata, al fin al kabo, mas positivo ku su tempu na Hulanda.

“Merka ta karu, esei ta opvio, pero mi ta haña ku ei tin mas sosten, i ku nan ta interesá den laga bo komprondé e konseptonan,” e ta bisa. “Pa ami, ta glorifiká ta glorifiká Hulanda, básikamente. Niun hende a konta mi di e puntonan negativo. Mi no a haña un bon idea di kiko studia einan ta nifiká. M’a kere ku lo ta simpel. Mi tin un pasaporte hulandes, i tur kos tabata fásil en berdat pa motibu di mi nashonalidat hulandes – eksepto akadémikamente: ei mi a chambuká hopi.”

‘Kareda di opstákulo ku gastunan skondí’

Alma ta spera di kontinuá ku su estudionan, pero e biaha akí na Merka. “Realmente mi a gusta kon e asuntunan akadémiko ta struktura ei. Ta mas kla i stret. Na Hulanda mi a sinti mi den un kareda di opstákulo,” e ta splika. Mientras ta pinta Hulanda hopi biaha komo e opshon akadémiko mas pagabel, Alma ta enfatisá e gastunan di kosto di bida skondí. “Na Hulanda bo ta paga hür, i nan ta kobra bo kasi tur kos apart. Na Merka, bo ta hasi un solo pago i mayoria kos ta inkluí,” e ta kòrda.

Alma ta konsehá skolnan pa durante biahenan pa Hulanda kaminda ta introdusí bida di studiante na studiantenan potensial, nan wak mas leu ku e eksitashon di e bishitá, i konsiderá e realidatnan di studiamentu ei. “Bo ta muda p’ei sin niun famia, estando kilometernan leu, den henteramente un otro zona di ora i, tin biaha, sin sufisiente sèn. Studiantenan no tin niun abilidat den traha presupuesto, pasobra no ta siña nos sobrebibí ayanan, i pa motibu di esei hopi di nos ta haña nos den un lucha.” Resumiendo tres manera ku el a mira studiante frakasá, e ta bisa: “Mi a mira hopi studiante sea drop out i kuminsá traha, bai kas bèk, òf djis pèrdè ay’ariba.”

Konformá ku ruta ménos deseá

Billy Jean Rodriguez a gradua di skol sekundario na nivel di e Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC), i a kompletá dos aña di e Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) promé ku el a muda pa Hulanda. “Mi ker a bai Hulanda pa studia medisina, pero esei no a kristalisá, pasobra masha lihé mi a realisá mi mes ku pa bo studia kualke kos den kuido, bo mester por hulandes bon, i mi hulandes no tabata na e nivel nesesario pa drenta skol di medisina ni kualke otro programa na hulandes.”

Finalmente, Billy Jean a disidí di bai pa un grado den International Law. “Mi tabata kansá di ta na Saba i mi ker a djis sali for di ei. Asina ta, ku mi a skohe pa lei: algu ku mi no tabata sa niun pátaka di dje. Figurativamente mi a simplemente bula den awa hundu, sin realisá mi mes esei. Bo por bisa ku mi a konformá mi ku un ruta ménos deseá, pasobra realmente lo mi a gusta trabou den e kampo médiko mas,” e hobensita ta atmití.

‘Puru teoria, nada di práktika’

Billy Jean falta un aña mas di estudio pa finalmente e por regresá kas, loke e ta anhelá mashá awor. Sin embargo, e no ta sinti su mes kompletamente sigur pa subi merkado laboral ku su grado, pasobra e ta haña ku e programa a enfatisá teoria riba eksperiensia práktiko. “Tur loke nan ta siña bo ta teoria. Mi ta sinti mi manera ku mi no ta prepará etòl pa e merkado laboral, loke realmente ta duna mi miedu.”

A pesar di su preokupashonnan, Billy Jean ta determiná di kompletá su estudio. “Pa ta sinsero, mi ta wanta numa pasobra mi no ke ta un di e studiantenan mas ku simplemente ta regresá kas i ku no ta hasi nada ku nan bida, teniendo e debe grandi akí pa paga. Ami ke djis kaba skol, maske esei tuma dies aña mas di mi.

Tambe tin hopi studiante ku ta bini aki, anto nan ta kambia nan estudio mas ku un biaha. Pero kada aña ku bo kambia, bo ta haña bo ta kumisá henteramente di nobo atrobe.

E promé aña tabata hopi duru p’ami i mi a salta hopi lès, pero mi a bisa mi mes ku lo mi djis wanta numa, maske no ta loke mi ke hasi den futuro.”

‘Manera nan tende mi hulandes’

Tambe e ta ekspresá su preokupashon pa e echo ku e no ta papia hulandes sin fout, notando ku mayoria trabou ta eksiguí esei. Reflekshonando riba su eksperiensianan di trabou pafó di su estudionan, e ta kompartí kon su dominio limitá di hulandes a kost’é oportunidatnan balioso. “Mi tabatin oportunidatnan pa haña realmente bon trabou, pero manera nan tende mi hulandes, ta kuent’i ‘Nò, nos no por tuma abo’.”

Adishonalmente, Billy Jean ta deskribí su transishon pa Hulanda komo ekstremadamente difísil. El a eksperiensiá un choke di kultura total ora a pon’é den un flèt pa studiante ku dies otro studiante, i el a top’é ku rasismo na un eskala ku bo no ta imaginá bo. “Mi ta haña ku no ta kont’abo di e kosnan ku bo tin ku pas’aden. Anto, nan ta bisa ku Hulanda ta mas barata, pero esei ta un mentira. Hulanda ta karu di remate,” ta su sintimentu.

Muchu kos pareu

Despues di e eksperiensia di biba ku asina tantu studiante, Billy Jean a disidí di hür vivienda privá. “Mi gastunan pa biba ta hopi haltu pasobra nada ta inkluí. Mi tin ku paga tur kos apart: awa, kalefakshon, gas, koriente, telefòn, Wi-Fi. Asta hasi kompra ta hopi karu. Pues, te na ora mayornan yuda: nan ta kobra na dòler, no euro, i e kambio ta hasi gran diferensia, espesialmente awor,” e ta splika.

Inisialmente e tabatin un trabou pa yuda baha e peso finansiero riba su mayornan. Sin embargo, balansá trabou, bida i estudio a resultá di ta muchu kos pareu, i ku tempu el a stòp di traha. “Na Merka bo ta haña e privilegio di por fokùs riba skol so, loke ta maraviyoso. Aki, ta hopi mas duru: bo tin ku traha, fokùs riba bo estudio, i manehá bo bida. Bo ta leu for di bo famia di kas, i si bo no tin niun otro famia aki, ta pió ainda,” e ta deklará.

Den e di tres parti Ret Karibense lo kompartí e eksperiensianan di studiantenan ku aktualmente ta studiando na Merka, i lo resaltá e benefisionan evidente di sigui edukashon avansá na bo lenga materno – ingles.