Sistema di enseñansa na Boneiru ta choka ku e realidat lokal: ‘Bo ta kibra e spiritu di e mucha’

E sistema di enseñansa na Boneiru, ku ta fuertemente basá riba e modelo hulandes, no ta pas bon ku e situashon lokal. Aunke e alumnonan ta probechá di diplomanan internashonalmente rekonosé i oportunidatnan pa sigui studia, e krítika ta kresiendo ku e sistema no ta tene sufisiente kuenta ku idioma, kultura i e práktika riba e isla. Un rapòrt ku e Konseho di Enseñansa hulandes a publiká, a lanta e diskushon skèrpi tokante e sistema di enseñansa di nobo.

Na Boneiru, enseñansa ta kuminsá ku akohida di mucha i enseñansa di fundeshi, siguí pa enseñansa avansá, prinsipalmente via Scholengemeenschap Bonaire. E alumnonan por sigui pa diferente nivel – di enseñansa di fishi te ku VWO, ku ta prepará pa enseñansa sientífiko. Banda di esei algun ta skohe pa MBO riba e isla, miéntras ku otronan ta bai Hulanda, Merka òf den e region pa sigui studia. Sedney Marten ta bisa ku e sistema no ta garantisá oportunidat igual pa muchanan lokal, i ta boga pa un reforma drástiko. E ta eks-dosente i inspektor di enseñansa, i presidente di e Grupo di Trabou Posishon di Papiamentu na Boneiru.

Idioma komo piedra di tropieso

Un di e problemanan di mas grandi ta e idioma. Hopi mucha ta lanta ku papiamentu komo idioma materno, mientras ku hopi biaha hulandes ta e idioma di instrukshon prinsipal na skol. Esei ta pone ku e muchanan mester siña dominá un idioma nobo promé ku nan por komprondé e material di lès kompletamente.

Ekspertonan den enseñansa ta mustra ku esaki por kondusí na atraso den siñamentu. Alumnonan ku difikultat ku hulandes ta kore e riesgo di kai atras, maske nan ta poseé e kapasidatnan nesesario. P’esei e diskushon riba papiamentu den enseñansa no ta solamente riba kontenido, pero e tin karga emoshonal tambe. Ta un parti importante di e identidat i kultura di Boneiru. Ta e idioma den kua e muchanan ta lanta, e famianan ta komuniká, i ta pasa tradishonnan.

“Bo ta kibra e spiritu di un mucha. Ta un di e formanan di mas pisá di preshon ku un mucha por eksperiensiá. E no ta tribi hasi pregunta pa miedu ku otronan lo harié. Anto nos ta keda asombrá, ku nos muchanan no ke papia,” Marten ta bisa.

Potrèt: Sedney Marten

E diskushon tokante e posishon di papiamentu den enseñansa no ta nobo, pero el a bira aktual atrobe despues di rapòrtnan di e Koordinadó Nashonal kontra Diskriminashon, i di e Konseho pa Enseñansa, ku ta pone e desaroyo di e muchanan sentral.

Oponente

Pareu ku esei tin un grupo ku ta oponé introdukshon mas aleu di papiamentu den enseñansa. E grupo akí ta indiká ku hulandes ta esensial pa oportunidatnan akadémiko i profeshonal. Segun nan, dominio di hulandes ta duna akseso na enseñansa avansá i un merkado laboral mas ámplio. Supuestamente, un sistema den kua papiamentu ta pará sentral, lo limitá e perspektivanan di e alumnonan. Ademas falta di material di skol i di dosente ku formashon ta un opstákulo grandi pa introdusí papiamentu.

Marten ta refutá e argumento ei. “Ta na unda bo por bai ku hulandes? Ta na Hulanda so. Esei no ta argumento. Nos ta lubidá kuantu un mucha por logra si e por usa su lenga materno i sinti su mes sigur,” e ta bisa. Na Boneiru mas o ménos 20 por shento di e muchanan di skol básiko ta sigui pa Havo/VWO, kompará ku mas o ménos 45 por shento na Hulanda. E mayoria ta sigui pa VMBO òf Mavo.

Struktura hulandes, diferensia lokal

E sistema ta diseñá segun standartnan hulandes, inkluso métodonan di lès i evaluashon. Esei ta duna ventahanan manera konekshon ku estudionan avansá na Hulanda.

Al mismo tiempo e pregunta di ku si e aserkamentu akí ta kuadra ku e realidat di Boneiru, ta bini mas i mas dilanti. Esaki ta pone ku e enseñansa ta korespondé insufisientemente ku sirkunstansianan lokal, manera e merkado laboral i e kultura. No ta tur alumno ta baha bai Hulanda, pero ta parse ku por gran parte e sistema ta mek riba esei.

“Henter e sistema ta diseñá pa hasi e hóbennan bandoná e isla. Asta finansiamentu pa estudio ta mas dirigí riba studiamentu na Hulanda. Dikon nos ta forma nos muchanan pa bai sin bolbe?”, Marten ta puntra.

Eskases, dependensia i limitashon

Banda di idioma, tin otro faktor tambe ta hunga un ròl, manera eskases di dosente kualifiká, dependensia di maestronan di skol djafó, i un konekshon limitá entre enseñansa i e merkado laboral lokal. E kombinashon akí ta hasi ku e sistema ta ménos efektivo pa e alumnonan lokal. Gobièrnu hulandes ta responsabel pa e maneho i e finansiamentu, huntu ku e direktivanan di skol riba e isla, ku ta traha den un sistema ku no ta nan a diseñá. Segun Marten enseñansa mester bini mas den man di e gobernashon lokal.