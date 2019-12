KRALENDIJK – Hopi tempu esaki no tabata kastigabel, pero for di promé di ougùstùs a introdusí un lei di tráfiko nobo ku ta hasi korementu sin hèlm kastigabel. Tòg koredó di skuter no tin nodi di tin miedu ku nan ta haña but.

“Siudadano semper mester kustumá ora regla importante kambia. P’esei nos a instalá un temporada di transishon”, Edison Reina, gezaghebber di Boneiru, ta konta. Polis mester a kuminsá ku dunamentu di but for di promé di òktober, pero esaki no a logra. A posponé e mantenshon pa mart. Entidat Públiko Boneiru (EPB) a supestimá e parti práktiko di introdukshon di un lei di tráfiko nobo un poko, Rijna ta bisa.

“Ainda polis no ta duna but ora no bisti hèlm òf faha di seguridat, te dia ku nos haña notisia di gezaghebber pa dal bai”, Miluska Hansen, bosero di polis, ta konfirmá. “Polis en todo kaso ta pará kla.”

Mester regla hopi papel pa por mantené e lei nobo segun Bert te Hennepe, Hefe di Gabinete di Gezaghebber. Asuntunan práktiko tambe manera trahamentu di karchi di parker pa hende ku hèndikèp. “Un dòkter mester kùr e hendenan aki promé pa nan por haña e karchi aki”, Te Hennepe ta bisa. Banda di esaki mester tin sufisiente medio optenibel na e isla, manera hèlm i stul di den outo pa mucha. Pa e stulnan pa mucha ta bini un areglo di supsidio ainda.

“Kisas ta parse manera hopi koredó di skuter no tin kunes ku e reglanan nobo, pero ami mes ta mira mehorashon si kaba. Ántes niun hende no tabata bisti hèlm, awor si bo ta mira e hèlm aparesé riba kaya mas i mas.”, Te Hennepe ta bisa.

Den e lei nobo di tráfiko aki a inkorporá otro punto tambe. Asina no ta pèrmití pa tene un telefon selular den man ora bo ta stür, tur hende mester bisti faha di seguridat, mucha di te ku tres aña mester sinta den un stul di mucha i koredó di skuter, motersaikel i quad ta obligá di bisti un hèlm. I aworó bo por haña un but si bo parker den un lugá di parker pa hende ku hèndikèp sin un karchi di hende ku hèndikèp. E lei di tráfiko nobo ta fasilitá polis pa kontrolá si un hende a bebe alkohòl; pa promé bia nan ta haña un aparato pa analisá rosea.

Den 62 aña nada no a kambia

Último añanan hopi kos a kambia na Boneiru. E lei di tráfiko riba kaminda di ántes ta di 1957. E último 62 añanan esaki no a kambia nunka i esei miéntras ku e kantidat di habitante a krese di 5663 na 1057 pa 20.488 i e kantidat di vehíkulo na e isla tambe. E kantidat di vehíkulo a oumentá di 250 outo i 3 motersaikel na 1957 pa 15.696 outo i 1816 skuter, motersaikel i quad na 2019. “Ke men a bira tempu pa adaptashon di e reglanan di tráfiko”, segun Rijna. Na Boneiru na 2018 tabatin un total di 898 aksidente di tráfiko, di kua 169 ku daño físiko i kuater mortal.