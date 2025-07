Servisio pa Sosten Finansiero ta lucha pa kontakto ku víktima na Kòrsou: ‘Nos ke yuda, pero no ta tur hende ta mèldu nan mes’

E Servisio pa Sosten Finansiero ta purba alkansá e grupo di viktima di e ‘Toeslagenaffaire’, pero esei ketubai ta difísil, pasobra no ta tur hende ta reakshoná riba yamadanan. Esei un bosero di e Servisio – ku ta forma parti di e ministerio di Finansas hulandes – ta duna di konosé despues di publikashon di un artíkulo anterior di Ret Karibense, tokante víktima di e ‘Toeslagenaffaire’ ku a hui pa Kòrsou.

E ‘Toeslagenaffaire’ a kuminsá rondó di 2005 i ta trata di miles di mayor ku e Servisio di Impuesto hulandes a kategorisá inhustamente komo estafadó. E gran mayoria di e mayornan akí ta prosedente di migrashon, i ta kalkulá ku 70 porshento ta di desendensia karibense. Nan mester a paga sosten pa pago di akohida pa mucha bèk, hopi biaha vários dies mil euro.

Bèrgwensa òf deskonfiansa

“Nos sa ken ta rekonosé, pero nos no tin kontakto ku tur,” bosero Jaap Eikelboom di e Servisio pa Sosten Finansiero ta bisa. “No ta tur hende ta reakshoná riba nos yamadanan,” e ta añadí, referiendo na e kampaña ku ta tumando lugá, entre otro, riba internèt. “I tin hende tambe ku ta evitá kontakto pa motibu di bèrgwensa òf deskonfiansa.” Segun Eikelboom tin un 1500 víktima rekonosé ta biba pafó di Hulanda na e momentonan akí, repartí riba mas ku 40 pais. Kòrsou ta un di e sitionan mas konosí, na unda víktimanan a hui bai.

Mas ku 200 kontakto, pero probablemente e grupo ta mas grandi

Aktualmente e Servisio tin kontakto aktivo ku 269 víktima rekonosé, na Kòrsou. “Pero nos sa ku tin mas,” e bosero ta bisa. “Tin hende ta evitá kontakto, òf no sa ku nan por haña yudansa ainda.”

Anteriormente e víktima Erica Wever – fundadó di e fundashon Minority, ku ta sali na defensa di e grupo akí – a kalkulá e kantidat di víktima na Kòrsou na ‘vários shen’. “Anto eseinan ta solamente e hendenan ku nos tin kontakto kuné,” e ta bisa. Ta keda difísil pa balotá e tamaño di e grupo, pero ta kla sí, ku ta trata di mas hende ku esunnan ofisialmente konosí.

Dikon ta otro na Kòrsou?

Na Hulanda e víktimanan ta haña yudansa via nan munisipio: di yudansa ku debe te ku sosten pa bibienda òf trabou. Kòrsou no tin e strukturanan ei. “Ei nos no tin instansianan munisipal ku por kumpli ku e funshonnan ei,” bosero Eikelboom ta splika. “Esei ta pone ku nos tin ku duna sosten na midí, kaso pa kaso.”

Palabrashonnan ku e kobradónan tambe ta mas difikultoso. “Na Hulanda nos tin palabrashonnan nashonal ku instansianan manera e Bankonan Sosial di Hulanda. Den eksterior nos mester negoshá kada bes di nobo ku partidonan lokal, i no ta semper nan konosé nos areglo.”

E diferensia pa e víktimanan na Kòrsou ta hopi tangibel. Na Hulanda hopi hende ta kuminsá haña sosten durante e proseso di rekonosementu. Na Kòrsou nan tin ku warda te ora e proseso di rekonosementu ta finalisá, pa yudansa por kuminsá. Segun esunnan konserní, esaki ta hiba na frustrashon i un sintimentu di desigualdat.

Inhustamente marká

Segun Eikelboom di e Servisio pa Sosten Finansiero, un parti di e difikultat ta sintá serka e hendenan mes tambe. “Tin hopi bèrgwensa. Pa áños a marka e víktimanan inhustamente komo estafadó. Bo mester tin hopi kurashi e ora ei, pa despues di tur esei, bo pidi yudansa di e gobièrnu ku anteriormente a trat’abo asina.”

Tòg e ta hasi un yamada na e hendenan pa nan mèldu nan mes ainda. “Esun ku ta rekonosé komo víktima, por tuma kontakto ku nos libramente. Nos tin un tim spesial pa víktima di e ‘Toeslagenaffaire’ ku ta biba pafó di Hulanda. Pero ta solamente si nos sa kiko un hende tin mester di dje, nos por yuda.”

Kontakto ku gruponan lokal ta keda difísil

Na Kòrsou tin un grupo di víktima aktivo via e fundashon Minority. E Servisio pa Sosten Finansiero ta indiká di ta den kontakto ku diferente víktima, i di ta sostené inisiativanan lokal, kaminda por. “No ta pòrnada a lanta e gruponan ei,” Eikelboom ta bisa.

Pero no ta semper e kontakto ei ta logra. Segun Wever su fundashon tin basta tempu ta buska kontakto ku e Servisio, sin niun reakshon. E eksperensia ei ta diametralmente opuesto na e imagen ku e Servisio mes ta pinta. Eikelboom ta haña ku esei ta ‘laf pa tende’ i ta primintí ku su koleganan ‘lo tuma kontakto ainda’, asina ku pasa tur dato korekto pa nan.

Mester ta mas konosí na Kòrsou

Ta straña Eikelboom ku aparentemente no ta semper gobièrnu di Kòrsou ta na altura di e fail kompleto. “Nos sekretario di estado anterior a bishitá ei i a hiba kombersashon, pero mi por imagin’ami ku esei no ta nifiká ku henter e aparato gubernamental ta na altura. P’esei nos ta sigui invertí den konsientisashon.”

Entretantu e Servisio pa Sosten Finansiero ta tres aña aktivo na Kòrsou. For di e programa ‘Bureau Ouders in het Buitenland’ (Ofisina Mayornan den Eksterior), ku ta konsistí di en total un 200 kolaboradó, tin un tim di diesdos hende ta duna sosten na víktimanan den e área di Karibe, Nort-, i Suramérika.

“Simplemente nos ke yuda”

A pesar di e komplehidat, e meta ta keda meskos: duna hustisia na hende afektá inhustamente pa añanan largu. “Maske nan ta biba leu awor. Maske ta mas difísil. Nos ke yuda. Pero mester tin man ku ke tene di nos sí,” e bosero di e Servisio pa Sosten Finansiero ta bisa.

Mientrastantu e víktimanan na Kòrsou ta eksperensiando algu otro. Nan ta wardando riba yudansa, tin biaha lunanan largu i ta sinti nan mes lubidá a trobe. E distansia grandi ta resultá di no ta solamente geográfiko, pero gubernamental tambe.

Abo ta un víktima rekonosé, i bo ta biba pafó di Hulanda?

 Mira riba: https://herstel.toeslagen.nl/ouders-die-nu-in-het-buitenland-wonen

 Òf yama for di eksterior: +31 555 385 385

Partido polítiko na Kòrsou ke klaridat

Segun e frakshon di MAN-PIN ta importante pa yega na un solushon di forma minusioso pa e hobennan di Kòrsou ku e ‘Toeslagenaffaire’ na Hulanda a perhudiká. Pa e motibu ei e frakshon ta pidi un reunion den Parlamento ku e komishon fiho di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar. MAN-PIN ke pa e gerensia di e fundashon Minority ta presente na e reunion ei, pa nan por splika i aklará e problemátika.

Riba 15 di mei e fundashon a manda un karta pa Parlamento, pidiendo atenshon pa e kantidat di hoben for di Kòrsou ku a bira víktima di e eskándalo.