DEN HAAG – Diferente Miembronan di Senado hulandes siman pasá ku un delegashon a bula pa e islanan pa deliberashon tokante di trabou ku nan koleganan karibense. Pero e tipo di bishitanan di trabou asina na e islanan berdaderamente tin resultado positivo? Segun e miembronan di senado en todo kaso no ta trata di ‘un biahe pagá pa trabou pa hasi kos di bon bida’.

Den pasio último lunanan nan tabata bisa ku e lidernan di frakshon konosí na Hulanda ta preferá di no biaha pa e islanan, pa motibu di e imágen di ‘atrobe ta biaha pagá pa trabou pa bai hasi kos di bon bida na Antia’.

Segun e senadornan e imágen de e ‘tipo di biahenan aki, pagá pa trabou’, no ta klòp. “Bo ta lanta seis or di meinta i bo ta bai drumi te lat despues di bishitanan di trabou i kombersashonnan ku eksperto”, senador Ria Oomen (CDA) ta bisa. “Bo ta traha duru.”

Diferente senador ta haña ku e bishitanan na e islanan mester dura mas largu, manera e bishita resien na Kòrsou i Boneiru. “Nuebe dia ta hopi mas mihó ku e bishitanan kòrtiku regular”, segun Oomen. E tin mas o ménos sinku aña komo Miembro di Senado.

Atrobe debate tokante pobresa

Pa senador di D66 Carla Moonen, miembro di Senado seis luna, e luna aki tabata su promé bishita di trabou na e islanan. E delegashon di Senado i Parlamento hulandes a kuminsá na Boneiru kaminda dos dos nan tabata drenta bario, pa mira kiko pobresa ta hasi ku hende.

Pasobra awor mi a bai tambe serka famianan ku ta biba den pobresa, mi tin un mihó bista ku loke mi ta tende via media òf via via. Ta bèrdè”, Moonen (D66) ta konta.

E kombersashon tokante pobresa ta bini pronto. CDA, D66, GroenLinks, i SP a invitá e sekretario di estado responsabel pa esaki, Tamara van Ark (Asuntunan Sosial) den Senado atrobe.

Segun Moonen un bishita na e islanan ta hasi e diferensha pa traha na solushonnan pa e islanan. “Despues di un bishita asina mi por hiba un mihó debate ku e sekretario di estado. Esei tambe ta nos tarea komo parlamento.

Refugiado venesolano

Un otro punto pika ta keda e krísis di refugiado venesolano na e islanan. Na Kòrsou e delegashon ku nan mes wowonan por a mira e sirkunstanshanan di detenshon ku esnan indokumentá mester biba aden.

Tin bia e venesolanonan ta será simannan largu, nan ta haña formulario hurídiko na hulandes i e previshon médiko tampoko lo no tabata na òrdu.

“Esaki a trese hopi pregunta i e parlamentarionan di Kòrsou tabata aserka”, Moonen (D66) ta konta. “E bentaha ta si ku mésora bo por deliberá tokante di esaki. Bo ta mira esaki bèk den e palabrashonnan ku ta hasi.”

Mester di mas koperashon

Ki dia por yama e deliberashon interparlamentario di Reino (Ipko) ku ta tuma lugá kada dos aña un éksito antó? No solamente si kumpli ku e lista di sita, senador di CDA Ria Oomen ta haña.

Hopi partido polítiko na e islanan ta duna Hulanda falta di tur kos, esei Oomen ta ripará. “Esaki no ta kontribuí na e éksito di Reino.”

“Mi ta sinta ku nan ta kere ku nan por gana votadó asina. Nan ta lubidá di bisa ku tin hopi sosten finansiero ta bini di Hulanda.”

“Nos lo por a hasi mas kos huntu. Por ehèmpel den e área di enseñansa i finansa. Kon bo ta anda ku e entradanan? I kiko nos lo por a siña di otro? Na Hulanda nan ta dispuesto p’esaki”, segun Oomen (CDA)

“Na e islanan espesialmente nan ke hasi tur kos nan mes numa, mi tin e idea. Ta nèchi, un lista di palabrashon asina. Pero ta te ora polítikonan trata di hasi Statüt un éksito, e ta bira un éksito. I esaki naturalmente no ta sosodé di un dia pa otro.