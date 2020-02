DEN HAAG – E baraknan na Kòrsou kaminda ta detené venesolano indokumentá a impreshoná miembro di parlamento hulandes. Nan ke mira akshon rápidamente i ta vigilá e isla bon.

Kòrsou no a firma e tratado humanitario di Genève i asina no ta rekonosé e státùs di refugiado di e segun kalkulashon 15 mil pa 25 mil venesolano ku entretantu ta skondí riba e isla ilegalmente. Ku komo konsekuensha ku si haña nan, nan mester keda será den prizòn SDKK te dia saka nan for di Kòrsou.

Deshonrabel

“Mi tabata fiskal añanan largu, pero loke mi a mira ei sí ta berdaderamente deshonrabel”. e parlamentario Chris van Dam ta bisa di su bishita na prizòn SDKK.

“E hendenan no tin niun sorto di privasidat i tin bia ta keda ei ocho luna. Ta dos espasio grandi tin, ku kama ariba ku abou masha basal. Un kolchon i un dekel chikí. No tin kaminda di sinta pasobra no tin stul. E bentananan ta habrí ke men tur sangura ta bula drenta sali tambe.”

“No tin buki, no tin niun aktividat pa pasa tempu henter dia. Ducha? Mi ta kustumá di kamper, pero lo mi a sigui kore mésora si mi a mira e duchanan aki.”

Sarna

E parlamentario di D66 Antje Diertens tambe tabata haña loke el a mira emoshonante. “Loke tambe mi tabata haña konmovedor tabata di tende ku un hende tabatin sarna. Pa kasualidat tabatin un parlamentario kurasoleño aseka ku tambe por a konstatá esaki.”

Segun Diertens no por bisa si ta den e prizòn e prizonero a haña sarna. “E hendenan tin derechi riba ayudo médiko. E indolensia ku tin no ta positivo pa esaki.”

Komparabel ku prizòn na Nigeria

I kon malu e baraknan na Kòrsou ta kompará ku otro pais? “Tin un kaminda ku e lugá aki ta poné mi kòrda”, e direktor di Amnesty International Eduard Nazarsky ta bisa. “Mi tabata algun aña na Nigeria i ei tabatin 45 hòmber den un sèl muchu chikí.

Ta remarkabel ku djis promé ku e bishita di e parlamentarionan e baraknan no ta asina yen mas: a deportá hopi venesolano djis promé ku e bishita. “Tabatin ocho hòmber den e baraknan i sinku muhé den un parti apart”, Van Dam ta konta.

Respetá outonomia òf intervení?

Ta Kòrsou su asuntu awor ku e ta un pais outónomo. Loke ta ripará ta ku CDA aktualmente ta oumentá e preshon abiertamente riba Kòrsou i Gobièrnu di Reino na Den Haag.

No por ta ku nos mester warda promé te ora Korte Oropeo pa Derechonan Humano na Straatsburg papia ku Reino?” , segun parlamentario di CDA Van Dam. “Si Kòrsou komo pais mes no bini kla, lo mi papia ku Konseho di minister di Reino sigur.

“Mira: asta PVV, ku normalmente ta reservá tokante e islanan, ta haña e situashon aya deshonrabel.”

‘SP: Mi bista riba e asuntu a kambia un poko si’

“Ta un situashon urgente i loke mi a ripará tambe”, e parlamentario di SP Ronald van Raak ta bisa, “ta ku den e baraknan tin espesialmente migrante laboral i no tantu refugiado.”

“Mayoria di e migrantenan ta laga manda nan bèk i nan ta purba atrobe. Ta un grupo masha chikí ke keda mas largu ku speransa riba un pèrmit. Mi bista riba e asuntu a kambia algu si, espesialmente pa motibu di tantu migrante laboral asina.”

Drecha e akohida di krísis

Partido di koalishon D66 ta preferá pa awor lanta un organisashon di krísis, ‘por si akaso e situashon bira pió’ ku e fluho di venesolano ku ta bini. Entretantu a mustra e gobièrnunan di Aruba, Kòrsou i Hulanda riba esaki.

Manera mi kolega Paul Rosenmüller a bisa: nos no mester haña síndrome di Groningen, ku henter un isla ta sinti ku a lag’é na kaya. No mester ta lat i ainda no tin ayudo”, segun parlamentario di D66 Antje Diertens.

“Nos mester purba tur kos pa yuda hende den nesesidat i no bira kara wak otro banda. P’esei nos ta keda hasi pregunta for di parlamento.