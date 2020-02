ROTTERDAM – Ousiliante karibense i organisashonnan hulandes ta prekupá pa e oumento di hende di e islanan no registrá. E asina yama ‘drumidónan riba banki’ realmente no tin kas pero nan no ta visibel den e akohida regular di hende daklos.

E organisashon nashonal di interes karibense Ocan ta konvoká gobièrnu hulandes pa hasi investigashon di esaki i pa adaptá e eksigensianan pa inskripshon. Segun e organisashon mas i mas hulandes karibense daklos ta bula di banki pa banki seka amigu òf famia.

Video na Hulandes

Video: Guilliano Payne

Ta yama e grupo aki siudadano spoki. Nan no ta registrá den e Registro Básiko di Dato Personal (BPR, Basisregister Persoonsgegevens) i asina instanshanan di gobièrnu no por haña nan niun kaminda, ku tur konsekuensha di esaki.

No tin sifra eksakto

Ounke e akohida di daklos di Leger des Heils no ta mantené sifra étniko e ousiliantenan karibense manera Ruthmila Cicilia di Rotterdam ta haña sufisiente indikashon ku esaki ta un problema grandi den komunidat karibense. “Tur dia mi mester desapuntá hende pa un adrès pa inskribí òf un kas.” For di yüli di 2019 Cicilia ta akohé shete drumidó riba banki.

E ousiliante di Amsterdam Lucia Martis, ku ta akohé sinku drumidó riba banki na Amsterdam, ta bisa ku hopi di nan ta bula di siudat pa siudat seka famia pa purba nan suèltu ei. Segun e, hopi di nan ta mama ku yu, pero basta hóben i hende grandi di edat tambe

Cynthia Ortega-Martijn di Ocan ta bisa ku p’esei ta difísil pa duna un sifra eksakto tokante hende ku ta den e situashon aki. Un quick scan ku Ocan a hasi na 2018 a resultá den 110 famia na Hulanda ku ta bai di un konosí pa otro, no a inkluí esnan grandi di edat den esaki.

Hopi bia ta imposibel pa inskribí

Segun Ocan ta un problema ku hopi hulandes karibense ta buska alohamentu den e asina yama zonanan di oportunidat, pasobra ei tin famia òf amigu ta biba kaba. “Den e zonanan ei mester di un pèrmit di alohamentu pa por biba ei. E eksigensianan pa esaki ta severo.” Por ehèmpel un di e eksigensianan ta ku mester tin trabou.

“Hopi bia nan no por inskribí seka famia tampoko, pasobra e ora ei esakinan ta haña nan ku e kostendelersnorm (norma di kompartishon di gastu)”, Ortega-Martijn ta konta. Mas hende ku ta inskribí na un adrès ménos uitkering òf kompensashon pa hür hende por haña.

Mester di legislashon diferente

Segun Ocan ‘e legislashon aktualmente ta muchu severo i lo mester inkorporá klóusula di duresa pa tene kuenta ku kasonan eksepshonal’.

Segun Cicilia e problema di mas grandi ta e falta di kas pagabel den e siudatnan grandi. “Ora nan bin pidi munisipio yuda nan masha lihé ta bisa ku nan no por haña ayudo. Hopi siudadano spoki karibense p’esei ta sinti manera no ta skucha nan.

E ousiliante meskos ku Ocan ta sinti ku gobièrnu mester tin mas wowo i orea pa e grupo aki i ku nan mester investigá kuantu drumidó riba banki grandi di edat tin na Hulanda. “E kos aki mester kambia.”