WILLEMSTAD – E hòspital nobo, Curaçao Medical Center (CMC), no ta konektá mas na riol di Otrabanda. P’esei e awa shushi ta bai laman sin limpia.

No ta ilegal pa dùmp awa shushi (kímiko) den laman. Kòrsou no tin posibilidat pa limpia esaki. Ántes ainda e hòspital nobo por a basha su awa shushi doméstiko den riol públiko. Ounke ku mester a investigá si esaki lo no kousa daña na e instalashon di limpia awa Klein Hofje.

Entretantu Dienst Openbare Werken (DOW) a tèst esaki i seguidamente a deskonektá hòspital nobo di e sistema di riol. Pasobra for di e midishonnan a bin sali ku e awa shushi doméstiko ta kontené konsentrashon muchu haltu di kloro i salu. Klein Hofje no por prosesá e awa shushi aki pasobra e proseso di limpiamentu ta sosodé pa medio di mikrobio i e mikrobionan aki ta muri den kaso di un konsentrashon muchu haltu di salu òf produkto kímiko.

Dito Garmers, direktor di Vastgoed di CMC ta splika: “Na e banda ost di e hòspital aktualmente ta trùk di tanki ta bai ku e awa shushi.” I e trùknan di tanki ei ta transportá e awa shushi hiba Shut, un kaminda ku gobièrnu a indiká pa basha awa shushi den laman. E keda na kosta nort, serka di aeropuerto Hato i trùknan di tanki ta kore bai bini pa dùmp e awa shushi.

‘Nos ta trahando huntu pa yega na un solushon struktural’- Dito Garmers, direktor di Vastgoed CMC

Garmers ta bisa sí ku ainda nan ta den diskushon ku DOW tokante e komposishon di e awa shushi doméstiko. “Nos ta trahando pa huntu yega na un solushon struktural. Tanten ku nos no sa kiko eksaktamente nos por basha den e sistema di riol públiko, nos no por hasi limpiesa èkstra di e awa shushi.”

No ta konosí aktualmente si tin otro materia shushi peligroso den e awa. “Nos tin un maneho ku ta deshasí di materia shushi peligroso na un otro manera, esaki lo no resultá den e riol públiko. Ke men hende no tin nodi di tin miedu ku por ehèmpel tin shushi radioaktivo den e awa”, segun Garmers. Pero kiko mas tin den e awa antó, esei ta e resultadonan di e investigashon di DOW mester mustra.

Entretantu hòspital ta investigá pa haña instalashonnan di limpiesa pa asina e mes por limpia su awa shushi, di manera ku e ora ei sí e por bai den riol públiko.