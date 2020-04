KRALENDIJK – Klup di futbòl S.V. Estrellas na Boneiru fin di luna di mei lo a hunga nan promé torneo internashonal den nan eksistensia. “E muchanan ta masha fèdrit i desapuntá ku esaki lo no sigui awor.”, e hefe kordinadó di hubentut Germain Alberto ta bisa.

Bida deportivo den e munisipio karibense ya pa un luna ta ripará e impakto di e medidanan di corona, ounke ku ta awor numa Boneiru tin su promé kasonan di kontaminashon.

“Nos a trata di splika mas mihó posibel kiko ta e motibu pa esaki. No ta tur mucha a komprondé kiko ta corona”, Alberto ta bisa.

Pronto lo reuní ku e klup tokante e pago pa e temporada nobo ku ta kuminsá na ougùstùs. Aktualmente e muchanan no tin nodi di paga nada. E situashon pa Germain Alberto i su koleganan no tin konsekuensha finansiero; nan tur ta traha komo boluntario pa e klup di futbòl.

A kansela torneo grandi

E tim di natashon i waterpolo Barracudas a mira kanselashon di tur nan torneonan grandi.

“Esaki ta masha lástima. Nos lo a bai Barbados, Aruba i Colombia” Simone Sweers, trainer di waterpolo pa mucha bou di 14 aña, ta lamentá. E training tambe a para un luna kaba. De bes en kuando mi ta haña un app ku ta bisa ‘I hate coronavirus’.

E ta sigui: “Mi por a inventá un training kaminda tur hende ta mantené distansha, pero mi opheshon tabata mas tantu e higiena promé i despues di train. Sigur ku mucha.”

E hungadónan ta haña un skema pa train sí tur siman pa tene nan kondishon na nivel; “Tambe nos a parti yabi pa nan por kue un gol òf un bala.”

A pidi pakete di emergensia

Na e skol di deporte Health and Fitness Center despues di e seramentu nan a para e gastunan di abono pa nan miembronan. “Awor nos no tin entrada. Nos ta purba wanta i nos ta spera ku lo no dura largu. pero e tempu ta insierto”, manager Christel Engels ta bisa.

Nan a entregá un petishon pa un pakete di emergensia, pero nan no a haña nada ainda. “Nos ta yegando fin di luna i nos mester paga nos personal. Nos ta paga nan ful ainda ke men nos ta spera ku un kompensashon lo bini pronto.”

Pa por keda ofresé hende aktividat deportivo, diariamente nan ta stream lès via Facebook.: “Ma tende hende bisa tambe ku nan a wak drumí riba nan kama. E ora ei mi mester hari masha duru. Pero tin salubridat mental tambe. Esei tòg ta un tipo di interakshon. Mi ta kere hopi hende ta sinti falta di esaki.”