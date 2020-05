HILVERSUM – For di Hulanda tambe hende ta trata di yuda e islanan karibense ku pakete di kuminda. Manera Nasha Desbarida, ku ta pèrdè soño pa motibu di e krísis di corona na Kòrsou.

Normalmente Desbarida ta traha na Hulanda komo konsehero hurídiko independiente. El a para e trabou aki pa motibu di e krísis di corona na e islanan. “Di repente mi ta den pakete di kuminda, dia i nochi.

Di e 160.000 habitantenan di Kòrsou, ta kalkulá ku 15.000 bibienda mester di pakete di kuminda ‘humano’, Desbarida ta konta. E no por drumi anochi. “Bo ta prekupá. Unda bo ta bai haña e sèn ei? Kon bo ta hasi kolektá tantu sèn? Esei si ta masha difísil.”



‘16,5 mion euro no ta sufisiente’

Pa Nasha yuda ta e úniko opshon. E mester pensa riba su mes hubentut, kaminda e tabata mira pobresa den su bario djaserka. “Mi ta pensa riba tur e hendenan ku ta drumi abou i ta lanta meinta ku hamber. Mi ta pensa riba tur e mayornan ku no ta kome, pasobra nan mester duna nan yunan kuminda.”

Sekretario di Estado Knops (Relashonnan den Reino) djabièrnè a pone 16,5 mion disponibel pa ayudo di emergensia pa e parti karibense di Reino. “Nos ta apresiá esaki enormemente! Pero e lo no ta sufisiente”, segun Desbarida.

Venesolano skondí na e isla

Kòrsou ta lucha ku otro krísis tambe: e 15.000 Venesolanonan ku ya pa algun aña ta na e isla, indokumentá i skondí pa outoridatnan.

E hendenan ei tambe ta buska ayudo serka e organisashonnan di ayudo”, Desbarida ta mira. “Nos mester protehá nan. Ta importante pa bo pensa riba nan privasidat.”

Duna sèn?

Nasha i otro ousiliante ta spera riba minimalmente tres luna di pakete di kuminda pa e isla. Diferente organisashon aktualmente ta koperá ku esaki: Banko di Kuminda, Unidat di Bario, Rotary Club Willemstad, Caritas i Aliansa. Es ku ke duna sèn, esaki por via www.ksd.cw

E programa di debate Kwesties (NTR) ta trahá den koperashon ku Ret karibense. Tur djadumingu live entre 20.00 i 21.00 or (Hulanda) na NPO Radio 1