Ken ta Jean-Marie Molina? Jean-Marie Molina ta pedagogo filosófiko i dosente hefe di éksito di estudio na Hogeschool van Rotterdam. Tambe e tin un ofisina di guia, The Graduation Clinic, ku un fókùs èkstra riba studiante karibense. Meskos ku hopi di su studiantenan Molina komo studiante hóben a yega for di Karibe (Sint-Eustatius) pa studia na Hulanda. Molina ta traha segun e método yamá ‘tough love’, un modelo di edukashon dirigí riba oumento di kompetensia. “E meta ta pa ‘empower’ studiante pa desaroyá independientemente.” Na mart Molina a tene un Ted-talk tokante su ‘método tough love’. Komo studiante òf mayor bo tin un pregunta urgente tokante enseñansa òf un problema ku bo no ta bini kla kuné? No keda kibra kabes pero hasi bo pregunta seka e eksperto di enseñansa Jean Marie Molina via retkaribense@ntr.nl (anónimo tambe ta posibel).