KRALENDIJK- Den e temporada di vírùs di corona i ku tur e medidanan apliká, ta mira violensia doméstiko oumentá. Tambe na Boneiru. Pero hende no ta papia fasil tokante violensia doméstiko.

“Direpente den un siman nos por a mira oumento di tres kaso di violensia doméstiko”, Inge Berben mènedjer di proyekto di Violensia Doméstiko ta bisa. Pa sostené e famianan vulnerabel, Gobièrnu huntu ku instansianan di ayudo a pone ochenta mucha den un akohida temporario.

Violensia doméstiko no ta un fenómeno ku ta tuma lugá den e periodo di vírùs di corona so. Berben ta enfatisá ku violensia doméstiko ta un problema skondí i tabú na Boneiru. Na momentu ku un miembro di famia trese e problema aki dilanti, ya a tuma lugá vários insidente di violensia.

Víktimanan na palabra

Valeria* tabata víktima di violensia doméstiko. “Nos relashon a dura seis aña. Tur fin di luna nos tabata bringa. Nos tin dos yu. Durante mi embaraso tambe e tabata maltratá mi. Ora el a kuminsá violá mi seksualmente mi a bisa ta basta awor. Pa hopi aña niun hende no a tuma mi na serio”

Segun Valeria e echo ku e tabata hasi denunsia na polis pa despues kanselá esaki, a pone ku outoridatnan no a tuma su kaso na serio. Segun Ministerio Públiko na aña 2019 tabatin 48 kaso di violensia doméstiko ku a bai den korte. Un di e kasonan aki ta di e dominikana Martha*.

“5 di òktober tabata e dia mas horibel di mi bida. Nos relashon tabatin infidelidat i maltrato. Riba e dia aki mi èks-pareha a dal mi den mi kara dilanti mi yu hòmber di dos aña. Despues el a hiba mi un kunuku i purba horka mi na un pal’i waya. Hues a konden’é na seis aña di prizòn. “Nunka ántes mi a hasi denunsia. Mi tabata stim’e i mi tabata dependé di dje pa tur kos.

Yudansa

Valeria a tuma e desishon i a mèldu na akohida pa hende muhé. Aki el a haña guia pa por a sali fo’i e relashon di maltrato. “Kon futuro ta pa mi? Briante. Sin ta sinti mi ankrá i sin strès”, Valeria ta bisa orguyoso.

Pero no tur víktima sa na unda akudí pa yudansa. Espesialmente estranheronan ku ta víktima. “Mi no tabata sa ku mi por a haña yudansa na Boneiru” Martha ta bisa. “Mi ke pa kada muhé realisá ku e no mester keda ketu. Maltrato no ta stòp su so. Yama polis òf bisa un hende. Esaki por kosta bo bida.” Miéntras tantu Martha a haña e yudansa nesesario.

Ofisina di Yudansa na Víktima tin kontakto ku e víktimanan. Kuantu kaso tin ku no ta yega den korte? E instansia aki no a kontestá nos preguntanan.

Konsientisashon

Den 2019 instansianan a traha pelíkula kòrtiku tokante diferente formanan di violensia doméstiko. Segun Berben: “Konsientisá, eduká i duna konosementu ta keda un invershon sumamente importante pa ku e problema aki”.

(*) Pa motibunan di seguridat a kambia e nòmbernan di esnan envolví. Nan nòmbernan real ta konosí seka redakshon.