WILLEMSTAD – Un gran parti di ekonomia di Kòrsou ta dependé di turismo. E echo ku e sektor aki a kai den otro kasi kompletamente tin un efekto enorme. I esaki ke men ku pa motibu di e krísis di corona hende ta bai for di e isla.



Manera Manon Nijssen; te poko tempu pasá e tabata manehá kas di vakashon. Despues di a biba na e isla 12 aña el a disidí di muda bai Hulanda bèk. For di e lockdown el a pèrdè su trabou i awor e ke kuminsá kompletamente di nobo.

reportahe di Nadine Roos (na hulandes)

“Mi tin e bon suèltu ku mi por a bai biba serka mi mayornan un temporada i awor mi ta buskando informashon tokante trabou nobo.” A puntr’é si e ke bai traha den e sektor turístiko.

“Mi no ta kere, ei tambe esaki ta difísil. Pero mi a studia P&O i SPW, i den kuido semper tin trabou. Mi tin bon konfiansa ku lo bai bon, mihó ku aki.”

For di 2014 na Kòrsou segun sifranan di CBS, por mira un liña ku ta subi di e sifra di emigrashon i un bahamentu di e sifra di imigrashon. Ta manera e krísis di corona ta fortifiká e trènt aki.

For di yanüari a sali 262 hende mas for di Kòrsou ku a drenta. Den e mésun temporada aña pasá esaki tabata 228 ainda segun Ruthline Haddocks, kabes di Asuntunan Públiko (Kranshi). Esakinan ta solamente e hendenan ku a mèldu na Kranshi ku nan ta bai.

Kuantu hende a sali for di e isla sin mèldu, no ta konosí. Haddocks: “Nos no tin ni bista riba esaki ni sifra tokante esaki.” Si e liña ku bo ta mira añanan kaba den sifranan di migrashon lo kontinuá ainda Haddocks no por bisa: ‘Aktualmente no ta mustra asina.”

William Mau Asam di e agensia di biahe ku e mésun nòmber na Willemstad a bende algun teket di ida solamente ku expat ku a buska kontakto kun;e p’esaki, pero e no por papia di un trènt. “Mi tin gana di sa ora nos ofisina habri aki algun dia si nos lo bai bende hopi biahe di ida solamente”, e ta bisa, “pero por lo pronto no tin hopi hende ta bai.”

Ménos studiante

Loke tambe lo influenshá e sifranan di emigrashon ta e kantidat mas chikí di studiante ku ta bai afó, Haddocks ta pensa. “Pronto nos lo por peilu e kantidat di hóben ku ta muda pa Hulanda pa studia. Aki nos ta ferwagt ku ta solamente mitar di e 300 hóbennan ku normalmente ta bai lo hasi esaki e aña aki. Esei tambe lo hasi un diferensha.”

Ta difísil pa bisa kaba kon e sifranan di migrashon lo bira pa henter 2020, Haddock ta haña. E plachi kompleto lo sali te na kabamentu di aña.

Frontera lo habri atrobe

Promé di yüli ta e fecha meta pa gobièrnu di Kòrsou habri fronteranan sin karentena pa turista. Si di bèrdat e fronteranan lo habri otro luna i kuantu esaki lo trese e sektor turístiko, no ta kla ainda.