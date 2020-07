WILLEMSTAD – “Riba e promé buelonan despues di a habri e fronteranan di Kòrsou tabatin espesialmente amigu i famia di Yu di Kòrsou”, segun Miles Mercera, CEO di Curaçao Hospitality And Tourist Association (CHATA).

No ta solamente turista ku ta keda den hotèl i apartamento. Fin di yüli i espesialmente den ougùstùs, segun CHATA lo por mira un oumento di turista ku ta bini Kòrsou pa vakashon.

Influensha di e intrankilidat na e isla

Ku den e siman ku fronteranan lo a habri tabatin disturbio na e isla segun CHATA tambe tabatin influensha. “Bo por a ripara ku rònt di e disturbionan tabata bini pregunta. E kantidat di turista ku a bin keda ta mas abou ku a ferwagt.”

Lo no alkansá e kantidat ku a palabrá delantá di dies mil turista na yüli. Segun Curaçao Tourist Board (CTB) e promé 12 dianan despues ku a habri frontera 2.960 biahero a drenta Kòrsou.

“Esaki ta mas o ménos loke nos a ferwagt”, Paul Pennicook, direktor di CTB ta bisa.”Nos ta ferwagt un oumento berdadero na ougùstùs numa.”

No tin turista merikano

Aktualmente ta un merkado so a habri, espesialmente biahero ku a bini Kòrsou for di Hulanda. “Promé ku COVID-19 tur luna Kòrsou tabata haña 45.000 pa 50.000 turista na e isla, entre nan hopi turista di por ehèmpel Estádos Unídos i Canada i turista krusero.”, segun Mercera. Aktualmente ainda no tin buelo tur dia i e turismo di krusero no a kuminsá ainda.

Mayoria di hotèlnan ainda no a yena. Ménos ku 60% di e kantidat di kamber por buk online aktualmente. Tambe algun hotèl a disidí di habri te sèptèmber òf mas lat den aña.

“Hende ta warda mira kiko nan por ferwagt di e isla” Mercera ta konta. “Nos tabata poko lat tambe ku e anunsionan. Hopi hende mester di un luna pa nan disidí i buk.”

Hoteleronan tin hopi speransa

Pero no opstante tur kos segun Mercera e atmósfera bou di e hoteleronan ta bon. E reapertura di e fronteranan ta duna perspektiva. Awor tur dia bo ta mira reservashon èkstra ta drenta tiki tiki, ke men e hendenan ta positivo.”

Segun e CEO ta den un proseso nos ta i nos mester di mas pasenshi promé ku turismo dal aden fulspit.

“Ta un kestion di pasenshi. E echo ku nos por a risibí 3000 biahero na nos isla ta duna speransa pa futuro.”